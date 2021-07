Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aaf66894-391a-41d4-9ac3-df2395ab44a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas leszorítóerőt termelő újdonság igen gyorsnak ígérkezik a versenypályákon. ","shortLead":"A hatalmas leszorítóerőt termelő újdonság igen gyorsnak ígérkezik a versenypályákon. ","id":"20210705_teto_es_szelvedo_nelkul_290_kmhval_ezt_tudja_az_uj_dallara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf66894-391a-41d4-9ac3-df2395ab44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b350dbc-81f9-44b9-bbf1-50b3162ea91c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_teto_es_szelvedo_nelkul_290_kmhval_ezt_tudja_az_uj_dallara","timestamp":"2021. július. 05. 11:21","title":"Tető és szélvédő nélkül, 290 km/h-val ezt tudja az új Dallara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","shortLead":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","id":"20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d20e35-54f5-4718-8ab4-16bb1807a7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","timestamp":"2021. július. 05. 17:20","title":"A közmédia 20 milliárd forint nyerességgel zárta 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9097df-975b-4083-a052-46666c108e5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszer létezik, csak át kéne venni. ","shortLead":"A módszer létezik, csak át kéne venni. ","id":"20210704_Pofon_egyszeru_trukkel_lehetne_okosabban_parkolni__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd9097df-975b-4083-a052-46666c108e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a33dc53-94e6-45d6-a8fb-227d1f02342e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Pofon_egyszeru_trukkel_lehetne_okosabban_parkolni__video","timestamp":"2021. július. 04. 09:04","title":"Pofonegyszerű trükkel lehetne okosabban parkolni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c911be-63e2-4b52-9079-b4df371cc1e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Pszinapszis témája és eszköze is a technológia lesz.","shortLead":"Az idei Pszinapszis témája és eszköze is a technológia lesz.","id":"20210705_Van_egy_dolog_ami_kozos_bennunk_es_a_gepekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c911be-63e2-4b52-9079-b4df371cc1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6b84e7-2dca-485d-908f-877763c0b517","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210705_Van_egy_dolog_ami_kozos_bennunk_es_a_gepekben","timestamp":"2021. július. 05. 13:30","title":"Van egy dolog, ami közös bennünk és a gépekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","id":"20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c6f67-c1b6-4cae-a9e8-2cdf2c077a80","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","timestamp":"2021. július. 05. 11:53","title":"Karanténba vonult Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2c3b1-f0eb-49b3-b1f3-bb362f6cfda0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke egy interjúban mondta ezt. Thürmer szerint az Európai Unió bármikor összeomolhat.","shortLead":"A Munkáspárt elnöke egy interjúban mondta ezt. Thürmer szerint az Európai Unió bármikor összeomolhat.","id":"20210704_thurmer_gyula_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b2c3b1-f0eb-49b3-b1f3-bb362f6cfda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37a710b-c455-4fba-9863-4f6036722750","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_thurmer_gyula_orban_viktor","timestamp":"2021. július. 04. 11:58","title":"Thürmer Gyula: Orbán Viktor bölcsebb, mint az összes nyugat-európai politikus együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","shortLead":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","id":"20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c5f37a-341d-46f3-838e-152564aacf76","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","timestamp":"2021. július. 04. 17:16","title":"Nem volt telitalálat a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd30e3a-b5ca-4c62-90ac-29b2e037ebe0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jövő felelőssége a mi kezünkben van, nem az önjelölt „erős” emberektől függ, mi lesz velünk – írja a Washington Post ünnepi szerkesztőségi állásfoglalása. ","shortLead":"A jövő felelőssége a mi kezünkben van, nem az önjelölt „erős” emberektől függ, mi lesz velünk – írja a Washington Post...","id":"20210705_Washington_Post_A_felelem_a_populistak_malmara_hajtja_a_vizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd30e3a-b5ca-4c62-90ac-29b2e037ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fd4fba-6986-462e-a5f6-ad8f66f5d29e","keywords":null,"link":"/360/20210705_Washington_Post_A_felelem_a_populistak_malmara_hajtja_a_vizet","timestamp":"2021. július. 05. 07:30","title":"Washington Post: A félelem a populisták malmára hajtja a vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]