[{"available":true,"c_guid":"dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","shortLead":"Egymást érték a garázdaságok Siófokon a hétvégén.","id":"20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc12c507-40c9-4bb9-8f0a-60e643f54599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78644ed-5f46-47bc-8c88-6b593a0de21b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_siofok_garazdasag_tomegverekedes","timestamp":"2021. július. 05. 14:15","title":"Negyven rendőr kellett egy siófoki tömegverekedés leállításához – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7389f285-a73a-4b85-9a80-56a2e7b98234","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A horvát-francia-német sportkocsicégben mintegy 430 ember fog majd dolgozni szupersportautókon. ","shortLead":"A horvát-francia-német sportkocsicégben mintegy 430 ember fog majd dolgozni szupersportautókon. ","id":"20210706_Egyesult_a_Bugatti_es_a_horvat_Rimac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7389f285-a73a-4b85-9a80-56a2e7b98234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308a3b7d-3371-4645-9896-1b50f3259790","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Egyesult_a_Bugatti_es_a_horvat_Rimac","timestamp":"2021. július. 06. 08:14","title":"A horvát Rimac céggel egyesül a Bugatti ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","shortLead":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","id":"20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d84b0-f835-495c-9bc4-0a203da86f1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","timestamp":"2021. július. 05. 18:03","title":"Új koronavírus-mutációk alakulhatnak ki, ha túl gyorsan enyhítik a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit 18 bűncselekmény miatt keresték. Egy évvel a büntetése elévülése előtt fogták el az Egyesült Királyságban.","shortLead":"A férfit 18 bűncselekmény miatt keresték. Egy évvel a büntetése elévülése előtt fogták el az Egyesült Királyságban.","id":"20210706_bujkalas_korozes_bunozo_egyesult_kiralysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3187ba03-bb94-4e7d-8e09-45e858cd8b12","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_bujkalas_korozes_bunozo_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. július. 06. 07:55","title":"Tíz év bujkálás után fogtak el egy magyar bűnözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ITM újabb vizsgálata árulkodik erről.","shortLead":"Az ITM újabb vizsgálata árulkodik erről.","id":"20210705_hoverboard_elektromos_roller_itm_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4f7bc8-568f-4089-b416-e036720c3c45","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_hoverboard_elektromos_roller_itm_vizsgalat","timestamp":"2021. július. 05. 10:18","title":"Egyre több a minőségi roller, a hoverboardokkal viszont továbbra is nyakát törheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyanú szerint 2010-ben környékezte meg a kínai titkosszolgálat.","shortLead":"A gyanú szerint 2010-ben környékezte meg a kínai titkosszolgálat.","id":"20210706_kina_nemet_politilogus_kemkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef0eb8-455c-4a94-9d8f-31399ee7aedb","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_kina_nemet_politilogus_kemkedes","timestamp":"2021. július. 06. 16:17","title":"Őrizetbe vettek egy német politológust, aki Kínának kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f3e1d6-f2b7-479e-a6d3-b03a9bdbf506","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyaralási tanácsokat adott a román turistáknak Teodosie érsek.\r

\r

","shortLead":"Nyaralási tanácsokat adott a román turistáknak Teodosie érsek.\r

\r

","id":"20210706_Az_ersek_szerint_lehet_tengerpartra_menni_csak_ne_nezzunk_oda_ahova_nem_illik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3f3e1d6-f2b7-479e-a6d3-b03a9bdbf506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43b590-c8a6-495e-9b02-ff8d651cc1ae","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Az_ersek_szerint_lehet_tengerpartra_menni_csak_ne_nezzunk_oda_ahova_nem_illik","timestamp":"2021. július. 06. 09:15","title":"Az érsek szerint lehet tengerpartra menni, csak ne nézzünk oda, ahova nem illik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dc2a10-e541-4cdd-a6e9-b83029b94247","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezt jósolja a Financial Times, amely szerint az 1700 milliárd dollár értékű cég már olyan olajozottan működik, hogy a vezetést hétfőn átvevő, kevésbé kreatív utód, Andy Jassy is a globális gazdaság legsikeresebb vállalatai között fejlesztheti tovább.","shortLead":"Ezt jósolja a Financial Times, amely szerint az 1700 milliárd dollár értékű cég már olyan olajozottan működik...","id":"20210705_Bezos_az_urbe_megy_de_az_Amazon_marad_az_elvonalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dc2a10-e541-4cdd-a6e9-b83029b94247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7109b9-1fe5-4f78-8eeb-61ad1357f6a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Bezos_az_urbe_megy_de_az_Amazon_marad_az_elvonalban","timestamp":"2021. július. 05. 13:40","title":"Bezos az űrbe megy, de az Amazon marad az élvonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]