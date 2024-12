Mitől is lehetne teljesebb a családi karácsonyozás, vagy a két ünnep közötti barátokkal töltött idő, mint egy nagyszabású, igazán epikus „gamer” társasjátéktól? A Hajdanvölgy Mítosza 2024 egyik legjobban várt stratégiai társasjátéka volt Magyarországon, amely négy évvel a külföldi megjelenés után került hazai forgalmazásba is magyar nyelven. A játékot a Breaking Games nevű indie játékfejlesztő cég jegyzi, amelynek a Kickstarteren 2019-ben meghirdetett projektre 30 nap alatt összegyűjtötte a kért segítség sokszorosát.

A játék címe csalóka, angol eredetiben Dwellings of Eldervale néven fut, ez tükörfordításban az Öregvölgy Házai (telepesei?) címet kapná, ami még ha nem is domborítja ki annyira a társas fantasy elemeit, a játékmechanikákat hűebben fedi. A Hajdanvölgy Mítosza alapvetően európai típusú, tehát döntésekre és a játékmechanikák átgondolt stratégiai szintű kiaknázására épül (ilyen kategóriában is nyert díjakat), azonban nagyon sok elemet vesz át az amerikai típusú társasok vizuális világából, és a fantasy köntössel a szerepjátékokra jellemző világépítésből. Noha van dobás és laphúzás, a szerencse szerepe elhanyagolható, alapvetően a döntések számítanak.

A végeredmény a két iskola elemeit remekül ötvöző társas, amely fel tud nőni az őt övező várakozásokhoz. Az elsőre bonyolult szabályok és játékmechanikák, eszközök a játék során tökéletesen simulnak egybe, és a grandiózus kivitelezés kölcsönöz mindennek valamiféle epikus jelleget. Egyedül, ketten vagy nagyobb társaságban is élvezhető, lehet kompetitíven és egy fokkal kooperatívabban is játszani, és annyi változót, frakciót és körülményt rejteget a játék, hogy a sokadik menet is újszerűen, változatosan hat, miközben mindenki megtalálja a saját játékstílusához illő eszközöket.

Nagy doboz – nagy élmény?

A Hajdanvölgy Mítosza vizuálisan annyira gazdag és anyagában annyira grandiózus, hogy a dohányzóasztalon, de még egy kisebb étkezőasztalon sem biztos, hogy elfér – jöhetnek a pótasztalok és a kiegészítő székek, vagy a padló. A játékmechanikák alapját a természeti elemek és ahhoz tartozó különböző választható frakciók alkotják. Ezeknek egyedi grafikai dizájnja van, ami sokat dob az összhatáson, de színekkel és szimbólumokkal is differenciál a játék.

Az elemenként eltérő tablókártyáknak és a kincsjelölőknek, valamint a banknak külön kivehető moduláris tárolója van, épp úgy, mint az egyes frakcióknak, ahol a játékos tarthatja az egységeit és nyersanyagait, a kis doboz fedeléül pedig a kétoldalú készenléti terület szolgál. Egyszóval mindennek megvan a helye, amire ennyi kelléknél szükség is van. Ez azt is jelentené, hogy a nagy dobozban található kisebb, elkülönített tárolók miatt mindig játékkész állapotban van a készlet, ám a gyakorlatban így is sok idő mindent kipakolni. A több száz játékkellék mégis organikusan tud működni, kirakva egy telepakolt asztal sem fog rendezetlennek tűnni.

Az elemek körül forog

A játék esszenciáját nyolc természeti elem adja, amely a legtöbb játékmechanikai elem és a pontszámítási szisztéma gerincét képezi. A résztvevő elemek a tűz – víz, föld – levegő, fény – sötétség és rend – káosz. A nyolc elem mindegyike soha nem vesz részt egyszerre a játékban, minden esetben az adott játékosszám plusz kettő van jelen. A mérkőzések azzal indulnak, hogy sorsolással vagy választással a játékosok kapnak egy elemet, illetve választanak maguknak egy, az elemhez tartozó frakciót. Ebből összesen 16 van, minden elemhez kettő. Mindegyik frakció különböző képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, az elemeknek és csoportoknak megvan a saját erőssége, gyengesége és különböző játékstílust követelnek meg.

Ez ad egy aszimmetrikus jelleget a játéknak, mindenkinek másban rejlik az erőssége. A levegő elem és a hozzá tartozó két frakció például a játéktéren belüli mozgásra ad erősítést, a tűz sokat dob a harci képességen, a föld az építkezésen és nyersanyagszerzésben, míg a káosz különböző machinációkban jeleskedik. Az biztos, hogy a békés építkezők épp úgy megtalálhatják a saját frakciójukat és stílusukat, mint a háborúpárti játékosok. A játékban részt vevő elemek mezői alkotják a térképet is, az állandó romok jelenléte mellett, az elemek változásával módosul minden játékban a tér.

Minden játékban lévő elemhez tartozik elemi erő, aminek pontjait egy erre (és más egyéb játékmechanikákra) használatos segédtáblán lehet nyomon követni minden játékos esetében külön. Egy játékos egyszerre négy természeti elemen tud fejlődni és noha mindenkinek van sajátja, ez közel sem jelenti azt, hogy az adott elemben ő lesz a legerősebb. Az aktuális elemi erő módosítja, erősíti a többi játékmechanikai elem hatását, ahogy a játékvégi pontozásnál is a legfontosabb tényező mint szorzó.

Innentől kezdve gyorsan rájön az ember, hogy az elemi erő az egyik, ha nem a legértékesebb mutató az egész játékban, így megéri minél gyorsabban feljebb jutni benne, ám a játékban ezt a statisztikát a legnehezebb növelni, így már az elejétől kezdve átgondoltan kell játszani aszerint, hogy ki mire akar specializálódni. Különösen, hogy valószínűtlen mindegyik elem kimaxolása.

Játékmenet: ismert recept, nagy csavar

Minden frakció rendelkezik harcban vagy manőverezésben különleges képességekkel bíró mágussal, sárkánnyal és harcossal, valamint munkásokkal, akik a játék során le tudnak telepedni, meghódítva ezzel Hajdanvölgyet.

A játéktér tulajdonképpen négy, egymástól elkülönített, de átjárható térben folyik. A játékban a soron következő játékos két akció közül választhat: egységet helyez le, vagy visszahív. Hajdanvölgy meghódítása során a játékosoknak nem csak egymással, hanem a területüket védő szörnyekkel is meg kell küzdeniük, melyekből játékban lévő elemenként egy van. A játékosoknál jóval erősebb szörnyek különleges képességekkel bírnak és jóval erősebbek, mint a játékosok egységei. Egyedül vagy közös erővel meg lehet küzdeni velük, de bizonyos esetekben a játékosok el is foghatják őket, hogy ellenfeleikkel szembe aknázzák ki képességeiket.

A harcrendszer egyszerű és gyors: egy, akár több játékost, akár szörnyet is érintő csatánál kockákkal kell dobni. Ez alapján a legmagasabb kocka nyer, egyenlőség esetén a második legmagasabb kockánál lép életbe az előbb vázolt szabály, és így tovább. A csavar ott van, hogy frakcióspecifikus bónuszokkal, varázs- vagy tablókártyák használatával módosítókat és pluszkockákat lehet szerezni, ami még lejjebb csavarja a szerencse faktort, ám meglepetések így is lesznek azért.

Győzelmi kondíciók: van, aki békésen szereti

A játék akkor ér véget, ha a játékosok teljesen felfedezik Hajdanvölgyet, vagy ha valaki megépíti az összes házát. Modern európai típusú társasjátékokhoz hasonlóan nem egy konkrét aktussal, vagy kritérium teljesítésével lehet győzni hirtelen, hanem a játék közben és végén körülbelül egyharmad-kétharmad arányban szerezhető pontokkal. Ez talán sosem lesz olyan kiélezett és izzadságfakasztó, mint például Rizikóban egy játékos kiirtásáért vívott utolsó véres ütközet, ám sokkal kiegyensúlyozottabb élményt nyújt (és valószínűleg több barátságot megkímél). A pontozási rendszer viszont azt is jelenti, hogy a játékosoknak több győzelmi kondíciója van, így a játékstílus és az elemek, frakciók adottságai mentén mindenki ki tudja alakítani a saját stratégiáját.

Érnek pontot a házak, tablókártyák, lehet kincsesládákat halmozni, de a nyertes csaták is a győzelem felé repítenek. A varázskártyák közt – az instant elpattintható és gyakran mindent a feje tetejére állító varázslatok mellett – vannak a teljesítésével azonnal beváltható küldetések, és a játék végén érvényesíthető jóslatkártyák is. Lehet nyerni ezekkel, vagy harccal, esetleg építkezéssel vagy felfedezéssel, de néhány tablókártyával szó szerint farmolni is lehet a győzelmi pontokat. Lényeg, hogy számtalan út kínálkozik a diadalra, nem csak a váltakozó elemek és frakciók miatt lesz minden játék más.

Hányan játszhatják? Egytől öt főig. Minél többen játszanak, annál pörgősebb és szűkösebb a játéktér és annál több tényezőre kell figyelni a jó értelemben vett kaotikussá váló játékban, hiszen csak egy frakció kerülhet ki győztesen. Két játékossal inkább taktikus sakkra hasonlít a játékélmény. Az alapcsomaghoz is járó külön készlet felhasználásával egyedül is lehet játszani „Hajdanvölgy Lidércei” ellen.

Kinek ajánljuk? A szabályzat 14 év felettieknek ajánlja a játékot. Mi annyival árnyalnánk a képet, hogy a Hajdanvölgy Mítosza kortól függetlenül mindenkinek való, akinek megvan a feneke többórás meneteket végigülni, és közben minden apró részletre élesen figyelni. Így 14 év alattiak épp olyan eséllyel élvezhetik, ahogy felnőttek halálra unhatják. A játék viszont kis mértékben épít a szerencsére, a stratégián és a játéktudáson van a hangsúly, így a tapasztaltabb, idősebb játékos előnye mindig ki fog jönni.

Mennyire nehéz? Az óriási készletre rácsodálkozó első benyomással szemben a játék egyáltalán nem nehéz – már persze egy bizonyos idő után A szabályok körülbelül egyórás ismertetése és magyarázása, valamint néhány próbajáték után szinte mindenki képes átlagos szinten játszani. A tanulási fázis akkor nő meg, ha nem másvalaki magyarázza a szabályokat és az azokból eredő lehetőségeket, stratégiákat, hanem mindezt a szabályzatok, függelékek elolvasásával egyedül kell megvalósítani. Ez esetben fél napba is telhet megérteni, hogyan lehet a számtalan komponenst olajozottan működtetni a lehetőségek mentén. Itt is áll, hogy könnyebb gyakorlatban, játék közben megtanulni. Ha nincs a társaságban a játékot ismerő, érdemes lehet videónézéssel kiváltani a rutinos tanácsokat.

Mennyi a játékidő? Általában két óra körüli egy meccs, azonban ez nagyban függ játékstílustól és a létszámtól. Főszabályként körülbelül fél óra számolható játékosonként. Az első menetekben ezt nagyban megdobja a hosszabb gondolkozási és értelmezési fázis, ráadásul ilyenkor a szabályzatot és függeléket sem érdemes messzire tenni. A játék előkészítése és elpakolás is igénybe vesz 10-10 percet. Valódi egész estés társasról van szó, egész éjszakás, ha visszavágóra is sor kerül.

Bővíthető? Több kiegészítő vásárolható pluszban a játékhoz, míg kettő kisebb az alapcsomagban érkezik. A kiegészítőket az alapjátékkal együtt fejlesztették, ezt az is mutatja, hogy a hatalmas dobozban van kihagyva hely a kiegészítőknek. A kisebbek kiegészítők egy-egy plusz, a játékterülethez hozzáadható mezőt és hozzá tartozó érdekességet rejtenek, míg a két nagyobb a szörnyeket és nyersanyagokat 3D nyomtatott makettekre és fa, fém játékszerekre cseréli.

Mennyibe kerül? Az alapjáték 40 ezer forint körül érhető el, míg a nagy kiegészítők 20 ezer forint feletti összegbe, a kisebbek háromezer forintba kerülnek. A kiegészítők túlnyomó részt kozmetikaiak, így az alapjáték közel teljes egészében élvezhető ezek nélkül is, ám ha valaki igazán prémium játékélményre vágyik, az könnyen százezer forintnál találhatja magát.

Alapinformációk a kiadó oldalán.