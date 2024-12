Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összeg 12,9 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi.","shortLead":"Az összeg 12,9 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi.","id":"20241220_423-800-forint-volt-a-kedvezmenyek-nelkuli-netto-atlagber-oktoberben-KSH-keresetek-fizetesek-berek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d.jpg","index":0,"item":"643d3384-5b3f-4ca7-b100-55cc59dc35b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_423-800-forint-volt-a-kedvezmenyek-nelkuli-netto-atlagber-oktoberben-KSH-keresetek-fizetesek-berek","timestamp":"2024. december. 20. 08:32","title":"423 800 forint volt a kedvezmények nélküli nettó átlagbér októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5b974-71ae-4cf9-ace7-1bca5ab13580","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem 900, hanem 2000. ","shortLead":"Nem 900, hanem 2000. ","id":"20241220_Az-Egyesult-Allamok-rajott-hogy-1100-fovel-elszamolta-hany-katonaja-allomasozik-Sziriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10d5b974-71ae-4cf9-ace7-1bca5ab13580.jpg","index":0,"item":"e7335fae-9506-4dfa-aa53-c16241d50f02","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_Az-Egyesult-Allamok-rajott-hogy-1100-fovel-elszamolta-hany-katonaja-allomasozik-Sziriaban","timestamp":"2024. december. 20. 18:23","title":"Az Egyesült Államok rájött, hogy 1100 fővel elszámolta, hány katonája állomásozik Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d6366f-5aaf-48cc-ba45-82fe1cb5e252","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jékely Berta végkielégítést sem kap.","shortLead":"Jékely Berta végkielégítést sem kap.","id":"20241219_tisza-part-magyar-peter-tarr-zoltan-jeekly-berta-erdemtelenseg-felmentes-lazar-janos-miniszterium-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d6366f-5aaf-48cc-ba45-82fe1cb5e252.jpg","index":0,"item":"98e80439-6465-4774-a779-6ff7a45d2ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_tisza-part-magyar-peter-tarr-zoltan-jeekly-berta-erdemtelenseg-felmentes-lazar-janos-miniszterium-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 16:08","title":"Érdemtelenség miatt azonnali hatállyal kirúgták Tarr Zoltán feleségét Lázár János minisztériumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5ff850-1b8e-40e8-92b1-f968c4ff7dc0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 6 hengeres erőforrás helyett villanymotor által hajtott BMW M2-ből egyetlen példány készült.","shortLead":"A 6 hengeres erőforrás helyett villanymotor által hajtott BMW M2-ből egyetlen példány készült.","id":"20241219_vadallat-a-bmw-titkos-elektromos-m2-kupeja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a5ff850-1b8e-40e8-92b1-f968c4ff7dc0.jpg","index":0,"item":"c5461b95-195c-44d9-850b-f4221dfab33f","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_vadallat-a-bmw-titkos-elektromos-m2-kupeja","timestamp":"2024. december. 19. 07:59","title":"Vadállat, a BMW titkos elektromos M2 kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc89560-b900-4a10-9591-908077d6388c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Egy kicsit zorall, amikor az embert beviszik” – elevenítette fel Big Daddy Laca.","shortLead":"„Egy kicsit zorall, amikor az embert beviszik” – elevenítette fel Big Daddy Laca.","id":"20241220_Ilyen-volt-amikor-bortonben-koncertezett-Ganxsta-Zolee-es-a-Kartel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bc89560-b900-4a10-9591-908077d6388c.jpg","index":0,"item":"381caebb-3bc2-493f-8fb7-a09603c2837a","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Ilyen-volt-amikor-bortonben-koncertezett-Ganxsta-Zolee-es-a-Kartel","timestamp":"2024. december. 20. 13:57","title":"Ilyen volt, amikor börtönben koncertezett Ganxsta Zolee és a Kartel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Mire az unió keleti peremvidéke is csatlakozhat a schengeni övezethez, addigra Schengen országaiban a migránsellenes politika, az unión belüli széthúzás és ellenségeskedés, az egymással kooperálni nem akaró tagországok, a virulens és agresszív újnacionalista politikák miatt újra zárják a határokat. Vélemény","shortLead":"Mire az unió keleti peremvidéke is csatlakozhat a schengeni övezethez, addigra Schengen országaiban a migránsellenes...","id":"20241220_hvg-Szaz-ev-hatar-paraszka-boroka-schengen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0.jpg","index":0,"item":"b5971c9f-538a-40c6-81bc-4b5f7d87e898","keywords":null,"link":"/360/20241220_hvg-Szaz-ev-hatar-paraszka-boroka-schengen","timestamp":"2024. december. 20. 08:00","title":"Parászka Boróka: Száz év határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9677c0-6420-4acb-bc50-3ba6e93fc039","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korábban Mészáros Lőrincé érdekeltsége is volt a létesítmény, azóta jönnek-mennek a tulajdonosok.","shortLead":"Korábban Mészáros Lőrincé érdekeltsége is volt a létesítmény, azóta jönnek-mennek a tulajdonosok.","id":"20241219_hvg-torok-befekteto-Gattyan-Gyorgy-Huszar-Viktor-megoldas-mozgalom-balatonszemes-Vadvirag-Camping","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca9677c0-6420-4acb-bc50-3ba6e93fc039.jpg","index":0,"item":"ad2b69e2-43ab-4203-b0b7-a0c1bcca2466","keywords":null,"link":"/360/20241219_hvg-torok-befekteto-Gattyan-Gyorgy-Huszar-Viktor-megoldas-mozgalom-balatonszemes-Vadvirag-Camping","timestamp":"2024. december. 19. 12:30","title":"Egy török befektetőcsoport és Gattyán pártjának volt elnöke jelent meg a balatonszemesi Vadvirág Campingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Közleményükben azt írják, hatáskörüket teljesen és szándékosan kiürítették a kormány törvénymódosításai, ami súlyosan sérti a jogállamiságot. Hamarosan Magyarországra látogat a bírák nemzetközi szervezetének küldöttsége is.","shortLead":"Közleményükben azt írják, hatáskörüket teljesen és szándékosan kiürítették a kormány törvénymódosításai, ami súlyosan...","id":"20241219_nekiment-az-igazsagugyi-tarcanak-az-orszagos-biroi-tanacs-felulvizsgalnak-a-mar-alairt-kormanyzati-alkut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978.jpg","index":0,"item":"aac80e36-c869-4b3d-822f-4ab8d230ca50","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_nekiment-az-igazsagugyi-tarcanak-az-orszagos-biroi-tanacs-felulvizsgalnak-a-mar-alairt-kormanyzati-alkut-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 19:09","title":"Nekiment az igazságügyi tárcának az Országos Bírói Tanács, felülvizsgálnák az aláírt kormányzati alkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]