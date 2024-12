Ahány ház, annyi szokás, nincs ez másként a karácsonykor sem. Bár egyre kevesebben néznek filmet hagyományos módon – vagyis a tévében -, mégis sok mindent elárulnak a nézettségi statisztikák az ünnepek környékén. A Nielsen piackutató nézettségi adatai alapján ráadásul nem is kevesen ülnek le a kanapéra december 24. és 26. között. Karácsony hetében 2018 és 2023 között egyetlen olyan év volt csak, mikor nem ezekből a napokból került a legtöbb műsor a legnézettebb harmincba; a csúcsot 2022 tartja, ekkor 21 karácsonyi műsor fért a toplistára.

Az évnek ez a három napja már csak azért is különleges, mert a legsikeresebb műsorokat nem feltétlenül a főműsoridőben kell keresni. Egy naptári hét legnézettebb 30 műsora közé akár még délelőtti, kora délutáni adások is bekerülhetnek. Ez leginkább 24-én játszott animációs filmekre jellemző, így nem túl merész feltételezés, hogy a családok legkisebb tagjait a Jégkorszakkal vagy a Shrekkel foglalják le, amíg a bejglik megkelnek (vagy megrepednek) és a halászlevek rotyognak.

Az év minden napján stabil népszerűségnek örvendő esti hírműsorokra még szenteste is sokan kíváncsiak, de szemmel látható, hogy legalább 10-15 százalékkal kevesebben nézik a híreket a tévében, mint az ünnep másik két napján. Ez azonban mondhatni semmi a koraeste kezdődő filmek népszerűtlenségéhez képest. Akár animációs film, akár vígjáték, akár akciófilm kerül adásba este hét és kilenc között, egyik csatornán sem tud versenyre kelni a karácsonyi vacsorával, vagy az ajándékbontással. A kilencórás filmre aztán azok a nézők is előkerülnek, akik a híradó alatt még ajándékot csomagoltak, vagy az utolsó díszeket rakták a fára, s szinte minden évben ebben az idősávban ülnek legtöbben a tévé elé. December 25-26-ra aztán helyreáll a rend, a Tények és az RTL Híradó elé leülő nézők szép lassan szivárognak el a korai, majd a későbbi filmről.

Kevin nélkül nincs karácsony

Évről évre több karácsonyi filmet gyártanak, 2020-ra a télen vagy karácsonykor játszódó új tévéfilmek aránya elérte az ötven százalékot. Csak karácsonyi tévéfilmből több, mint háromszáz készült az ezredforduló óta, de az IMDB összesen 1500-nál is több karácsonyi filmet listáz. Ennek ellenére nincs nagy változatosság a filmkínálatban az ünnepek alatt. Közhelynek tűnhet, de Kevin nélkül valóban nincs karácsony:

2018-tól vizsgálva a Nielsen nézettségi adatait minden évben befért a legnézettebb 30 műsor közé karácsony hetén a Reszkessetek betörök mindhárom része.

Az unalomig ismételt filmet sokáig az RTL tűzte műsorra, majd 2013-ban (először és utoljára) nem játszották karácsonykor. A döntés váratlanul akkora felháborodást keltett, hogy még Facebook-csoport is alakult miatta. Így 2014-től nem lehetett kérdés, hogy le kell játszani. Az évek óta a TV2-n sugárzott filmsorozat olyannyira letaszíthatatlan a trónról, hogy 2019-ben és 2022-ben a második, tavaly pedig az első rész kétszer is felkerült a teljes lakosságban vizsgált nézőszámmal a top30-ba.

A Reszkessetek betörők első részét december 24-én még nem sikerült legyűrnie egyetlen filmnek sem, a Tényeknek is csak egyszer. A legtöbben 2018-ban ragadtak miatta a képernyő elé, a teljes lakosságban 976 ezren, a legkevesebben pedig 2022-ben, 697 ezren nézték Kevin kalandjait. Kicsit visszafogottabb a nézettségi siker Kevin rendszerint 25-én játszott New York-i kalandjánál, a vizsgált 6 évből ötben többen nézték a TV2 vagy az RTL főműsoridős hírműsorát, ám másik filmnek nem sikerült leköröznie. Viszont 2021-ben a teljes ünnepi hét legtöbb nézőt vonzó műsora volt (783 ezer fő). A harmadik részt már nem csak híradók, de a többi 26-án játszott film is többnyire lekörözi főműsoridőben 420 és 548 ezer fős nézettségével, de mégis ezzel lesz teljes a Reszkessetek, betörők! sorozat. Ilyen stabil nézettségi adatokkal nem csoda hát, hogy a kilencvenes évek klasszikus vígjátékaiból idén sem lesz hiány, a Reszkessetek, betörők mindhárom részét háromszor is leadják majd szilveszterig.

Bár több évről-évre játszott filmet is találhatunk a listákon, ezek között kevés a kifejezetten karácsonykor játszódó. Mindössze az Igazából szerelem, a Jégvarázs: Olaf karácsonyi kalandja, A diótörő és a négy birodalom és a Rossz anyák karácsonya fér ebbe a kategóriába a karácsony napjain játszott legnézettebb filmek közül. A csatornák leginkább animációs, családi filmekkel tudják képernyő elé csábítani a családokat, így hiába több mint 20 éves filmekről beszélünk, az élmezőnyben visszatérő a Shrek, a Jégkorszak és a Neveletlen hercegnő több része is. Szinte minden évben műsorra kerül Romy Schneider főszereplésével a Sissi-trilógia is. Ez a lassan 70 éves alkotás akkora kedvenc a magyar nézők körében, hogy idén többször játsszák majd, mint a Reszkessetek, betörőket.

Aki mégis klasszikus karácsonyi filmeket nézne idén a tévében, annak sem kell csalódnia. A világ tíz legnagyobb bevételt hozó karácsonyi filmjéből – melyben olyan mindenki által ismert filmek szerepelnek, mint az Igazából szerelem, a Grincs vagy a Polar Express – nyolcat el lehet majd csípni a magyar adókon szilveszterig. Egyedül az 1994-es Télapuért és a 2009-es Karácsonyi énekért kell leporolni a régi videókazetta és DVD lejátszókat, de a kevesebb nosztalgiával is megelégedők kikereshetik őket streaming felületekről is.

Nyitóképünkön a Reszkessetek betörők 2 egyik jelenete. Forrás: AFP / Twentieth Century Fox Film Corpo / Collection ChristopheL