Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1538f826-f5b0-4f2a-9391-3170683875fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Radio Frequency Directed Energy Weapon, azaz RFDEW. Egy kilométeren belül egész drónrajokat tud hatástalanítani, legalábbis ezt állítja a brit védelmi minisztérium. ","shortLead":"Radio Frequency Directed Energy Weapon, azaz RFDEW. Egy kilométeren belül egész drónrajokat tud hatástalanítani...","id":"20241223_A-brit-hadsereg-uj-radiohullammal-mukodo-energiafegyvere-lovesenkent-50-forintert-szedi-le-az-ellenseges-dronokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1538f826-f5b0-4f2a-9391-3170683875fa.jpg","index":0,"item":"13b6793b-c7eb-4c8a-a7e2-f13985493c62","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_A-brit-hadsereg-uj-radiohullammal-mukodo-energiafegyvere-lovesenkent-50-forintert-szedi-le-az-ellenseges-dronokat","timestamp":"2024. december. 23. 16:13","title":"A brit hadsereg új, rádióhullámmal működő energiafegyvere lövésenként 50 forintért szedi le az ellenséges drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasói fotóból értesült a Telex, hogy hajók ütközhettek a Dunán.","shortLead":"Olvasói fotóból értesült a Telex, hogy hajók ütközhettek a Dunán.","id":"20241222_Telex-Hajobaleset-volt-a-Margit-hidnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2ef46190-69ca-40c0-99a1-5bcb926f1dba","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Telex-Hajobaleset-volt-a-Margit-hidnal","timestamp":"2024. december. 22. 22:08","title":"Telex: Hajóbaleset volt a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b98058-9340-4917-bb99-43630ad5a885","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Három napon át várják meleg étellel a rászorulókat.","shortLead":"Három napon át várják meleg étellel a rászorulókat.","id":"20241224_tomeg-nepligeti-etelosztas-krisna-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28b98058-9340-4917-bb99-43630ad5a885.jpg","index":0,"item":"86b73375-62cb-4452-aad0-c80f34870b4c","keywords":null,"link":"/elet/20241224_tomeg-nepligeti-etelosztas-krisna-fotok","timestamp":"2024. december. 24. 14:55","title":"Hatalmas tömeg gyűlt össze a népligeti krisnás ételosztásra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03.jpg","index":0,"item":"1e0d9241-4d5c-4682-b689-0bb021e39010","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","timestamp":"2024. december. 24. 07:21","title":"38 millió forintért árulnak egy 10 kilométeres régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef63bb89-8765-416a-ba02-0b49f2e151e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A gyors elektromos átállás öncsonkításra kényszerítette az európai autóipart, ráadásul a kínai gyártóknak kedvez, akik kézben tartják az akkumulátoripari technológiát és a nyersanyagokat is – mondja Várkonyi Gábor autópiaci szakember. Interjú.","shortLead":"A gyors elektromos átállás öncsonkításra kényszerítette az európai autóipart, ráadásul a kínai gyártóknak kedvez, akik...","id":"20240824_varkonyi-gabor-interju-elektromos-auto-europai-autoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef63bb89-8765-416a-ba02-0b49f2e151e0.jpg","index":0,"item":"ce228dec-b252-4fba-a206-bf23c5c97268","keywords":null,"link":"/360/20240824_varkonyi-gabor-interju-elektromos-auto-europai-autoipar","timestamp":"2024. december. 23. 12:15","title":"Hogyan teszi tönkre az elektromos autó az európai ipart?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906de850-e55c-4a24-b988-b5a3bd75c02b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ünnepi szívfájdalom fülbemászó zenéje és emblematikus videója összenőtt a karácsonnyal, és még mindig megunhatatlan. ","shortLead":"Az ünnepi szívfájdalom fülbemászó zenéje és emblematikus videója összenőtt a karácsonnyal, és még mindig megunhatatlan. ","id":"20241223_last-christmas-40-eves-george-michael-wham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906de850-e55c-4a24-b988-b5a3bd75c02b.jpg","index":0,"item":"80fa5bf4-da71-476a-9b31-bd8a404e2726","keywords":null,"link":"/elet/20241223_last-christmas-40-eves-george-michael-wham","timestamp":"2024. december. 23. 12:52","title":"40 éves a Last Christmas – a dal, amely nélkül ma már nincs karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6dc97d7-28f5-4a52-bc18-7825560a5fa3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Négy nap alatt négyszer volt alkalma nyilatkozni, évet értékelni a miniszterelnöknek, Orbán Viktor ezt négyféleképpen tette meg. Milyen volt az európai, a tanítóbácsis, a rutinból lenyomós és a szerepét komolyan vevő Orbán, és mi volt a közös a négy szerepben?","shortLead":"Négy nap alatt négyszer volt alkalma nyilatkozni, évet értékelni a miniszterelnöknek, Orbán Viktor ezt négyféleképpen...","id":"20241223_orban-nyilatkozatok-brusszel-kozteve-kossuth-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6dc97d7-28f5-4a52-bc18-7825560a5fa3.jpg","index":0,"item":"eb6141f9-4ef9-4efc-84aa-62c65eb72a2f","keywords":null,"link":"/360/20241223_orban-nyilatkozatok-brusszel-kozteve-kossuth-sajtotajekoztato","timestamp":"2024. december. 23. 16:39","title":"Orbán Viktor négy ruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kiemelt sportegyesületeknek most is jut pluszpénz. Válogatás a karácsonyi monstre Magyar Közlöny intézkedéseiből.","shortLead":"Kiemelt sportegyesületeknek most is jut pluszpénz. Válogatás a karácsonyi monstre Magyar Közlöny intézkedéseiből.","id":"20241224_Az-anya-35-eves-koraig-jar-a-babavaro-tamogatas-nem-no-a-diakhitel-kamata-karacsonyi-Magyar-Kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f.jpg","index":0,"item":"b6b40d4b-6eb6-4fbb-ba77-b42fcc71507a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241224_Az-anya-35-eves-koraig-jar-a-babavaro-tamogatas-nem-no-a-diakhitel-kamata-karacsonyi-Magyar-Kozlony","timestamp":"2024. december. 24. 11:37","title":"Az anya 35 éves koráig jár a babaváró támogatás, nem nő a diákhitel kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]