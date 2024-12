Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12968743-61b9-4927-85c5-a2e2fa194f62","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Megújítják a hazai önkormányzati fenntartású színházak közös működtetését is.","shortLead":"Megújítják a hazai önkormányzati fenntartású színházak közös működtetését is.","id":"20241224_Kulturstrategiai-intezmeny-lehet-a-Kolozsvari-Magyar-Opera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12968743-61b9-4927-85c5-a2e2fa194f62.jpg","index":0,"item":"4d3b23fd-a457-4300-a961-4cf3ce3ae1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20241224_Kulturstrategiai-intezmeny-lehet-a-Kolozsvari-Magyar-Opera","timestamp":"2024. december. 24. 10:48","title":"Kultúrstratégiai intézmény lehet a Kolozsvári Magyar Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ce88fd-8dcb-441b-b3d3-39aa2ffd6b4b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump 2019 után ismét bejelentkezett Grönlandért. Öt éve még meg akarta venni a világ negyedik legnagyobb területű közigazgatási egységének számító szigetet, ezúttal egyelőre csak annyit közölt, hogy „a Grönland feletti tulajdonjog és ellenőrzés abszolút szükségszerűség” az Egyesült Államok számára. A Panama-csatornára is igényt tartó Trump szavai ezúttal is hűvös fogadatásra találtak a grönlandi miniszterelnöknél, ugyanakkor a hatszáz éve Dániához tartozó, autonóm sziget amerikai megszerzése már a XIX. században is felmerült. ","shortLead":"Donald Trump 2019 után ismét bejelentkezett Grönlandért. Öt éve még meg akarta venni a világ negyedik legnagyobb...","id":"20241223_gronland-trump-vasarlas-tortenelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8ce88fd-8dcb-441b-b3d3-39aa2ffd6b4b.jpg","index":0,"item":"d390055b-1ba3-49a0-bc4d-cec9ae9dba4f","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_gronland-trump-vasarlas-tortenelem-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 19:09","title":"Régi amerikai álmot álmodik újra Trump, amikor rá akarja tenni a kezét Grönlandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","id":"20241224_ittas-sofor-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"50066810-8fc5-4f09-bf9f-b2f4f4f68ae5","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_ittas-sofor-rendorseg","timestamp":"2024. december. 24. 19:41","title":"Több mint kétszáz ittas, vagy bedrogozott sofőrt fogtak a rendőrök a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21ab99c-c477-4008-8cfa-18c2e3241f76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Oroszország bemutatta hétfőn a nyáron Jakutföldön megtalált 50 ezer éves <mark>mamutborjú</mark> mumifikálódott tetemét. A kutatók szerint ez a valaha volt legjobb állapotban megtalált mamut.","shortLead":"Oroszország bemutatta hétfőn a nyáron Jakutföldön megtalált 50 ezer éves <mark>mamutborjú</mark> mumifikálódott...","id":"20241223_olyan-mamut-tetemet-talaltak-mint-korabban-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c21ab99c-c477-4008-8cfa-18c2e3241f76.jpg","index":0,"item":"3502f7d6-8765-4281-b38e-2ca0c2155889","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_olyan-mamut-tetemet-talaltak-mint-korabban-soha","timestamp":"2024. december. 23. 17:47","title":"Olyan mamuttetemet találtak, mint korábban soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f631c13-2b63-44b5-825b-ebe255a0e0d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter bukását okozta, hogy kegyelmet adtak – illetve ellenjegyeztek – egy gyermekotthon igazgatóhelyettesének, aki pedofil bűncselekmények eltussolásában vett részt. A következmények lavinaszerűen változtatták meg a hazai politikát, felbukkant Magyar Péter, akinél erősebb kihívója 2010-től még nem volt Orbán Viktornak. 2024 Krónikája sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel.","shortLead":"Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter bukását okozta, hogy kegyelmet adtak – illetve...","id":"20241224_A-kegyelmi-botrany-2024-Kronikaja-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f631c13-2b63-44b5-825b-ebe255a0e0d9.jpg","index":0,"item":"1bcdd03b-d124-4b0e-8cbc-f0b5e0641a82","keywords":null,"link":"/360/20241224_A-kegyelmi-botrany-2024-Kronikaja-Magyarorszag","timestamp":"2024. december. 24. 13:35","title":"Az év botrányától megrendült a NER, és Orbánnak olyan vetélytársa támadt, akitől van oka félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","shortLead":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","id":"20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"d232c969-4b1d-43fd-8e79-7bef54c559c1","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","timestamp":"2024. december. 25. 16:31","title":"Ukrajnának és a Közel-Keletnek békét, Szudánnak emberiességi segélyt kért Ferenc pápa karácsonyi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A perek lezárultáig felfüggeszették Sára Botond bontási határozatát.","shortLead":"A perek lezárultáig felfüggeszették Sára Botond bontási határozatát.","id":"20241224_Tordai-Bence-csaladi-haz-jogvedelem-bontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02.jpg","index":0,"item":"02a25841-ef38-4481-803b-48f3121de56a","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Tordai-Bence-csaladi-haz-jogvedelem-bontas","timestamp":"2024. december. 24. 15:33","title":"Tordai Bence családi háza jogvédelmet kapott, egyelőre nem bonthatják el az ingatlant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat, így amikor a ’80-as évek második felében megingott a szovjet kolosszus, a litvánok, a lettek és az észtek az elsők között cselekedtek.","shortLead":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat...","id":"20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf.jpg","index":0,"item":"8d6ce67c-bcaa-469a-9e23-6a9ebbdced29","keywords":null,"link":"/360/20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","timestamp":"2024. december. 23. 19:30","title":"Rendszerváltás 35: A Baltikum, a Szovjetunió Nyugatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]