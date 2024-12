Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aca6c565-1215-4061-97fd-d51ef3d954af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven évvel ezelőtt Bob Geldofnak volt egy ötlete, amely nemcsak életeket mentett, hanem nyomot hagyott a világban és a zenében is. Az ötlet egyszerűségében volt a nagyszerűsége: hozd össze a lehető legtöbb híres zenészt, és énekeltesd őket annak érdekében, hogy megnyíljon az emberek pénztárcája egy jó ügy érdekében. A Band Aid, és a közreműködésükkel megszületett Do They Know It’s Christmas?, vagyis Tudják, hogy karácsony van? című sláger idén 40 éves, de az évforduló komoly vitákat hozott a felszínre. ","shortLead":"Negyven évvel ezelőtt Bob Geldofnak volt egy ötlete, amely nemcsak életeket mentett, hanem nyomot hagyott a világban és...","id":"20241224_band-aid-40-bob-geldof-etiopia-afrika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca6c565-1215-4061-97fd-d51ef3d954af.jpg","index":0,"item":"f8458632-ac73-4889-8e63-baa8780608f4","keywords":null,"link":"/elet/20241224_band-aid-40-bob-geldof-etiopia-afrika-ebx","timestamp":"2024. december. 24. 15:00","title":"Miért kell belekötni abba, ha karácsonykor valaki adni akar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk azokat, melyeket a repülés és az űrkutatás terén tartottak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk...","id":"20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184.jpg","index":0,"item":"d04e9e8e-ab79-4e37-b236-43beb6afeeef","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","timestamp":"2024. december. 26. 11:35","title":"2024 legjobb találmányai: 3D-s térkép a világegyetemről, és a kozmikus internet, amit macskás videóval teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente Budapestre, hogy hisz Magyarország feltámadásában. A kereskedők azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy karácsony előtt vasárnap is mérhessenek pálinkát, a politikus viszont azokat a tisztviselőket ostorozta, akiknek nem jutott karácsonyi jutalom. Erről is írtak a lapok száz éve.","shortLead":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente...","id":"20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c.jpg","index":0,"item":"780e7eee-425f-4036-b24e-e4321d59f1fd","keywords":null,"link":"/360/20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"„Alkoholistáink biztos fedezékben olvasgatják a száraz Amerika csempésztrükkjeit” – száz éve is pezsgett a magyar közélet karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","shortLead":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","id":"20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"d232c969-4b1d-43fd-8e79-7bef54c559c1","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","timestamp":"2024. december. 25. 16:31","title":"Ukrajnának és a Közel-Keletnek békét, Szudánnak emberiességi segélyt kért Ferenc pápa karácsonyi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni fogja a teljes emberi genomot, így valójában megőrizhető az emberiség a távoli jövő számára.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni...","id":"20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d.jpg","index":0,"item":"9856a58f-0336-4cc0-9f32-e7701f8e2780","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","timestamp":"2024. december. 26. 12:03","title":"Lehet, hogy egyszer majd ebből a kristályból teremtik újra az embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","id":"20241224_ittas-sofor-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"50066810-8fc5-4f09-bf9f-b2f4f4f68ae5","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_ittas-sofor-rendorseg","timestamp":"2024. december. 24. 19:41","title":"Több mint kétszáz ittas, vagy bedrogozott sofőrt fogtak a rendőrök a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20ac225-3f4a-4328-bb52-f36f9d131eef","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A személyzet egy tagját helikopteren vitték kórházba.","shortLead":"A személyzet egy tagját helikopteren vitték kórházba.","id":"20241226_swiss-graz-kenyszerleszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20ac225-3f4a-4328-bb52-f36f9d131eef.jpg","index":0,"item":"8ab07f70-52db-43dc-95b0-1f407557da83","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_swiss-graz-kenyszerleszallas","timestamp":"2024. december. 26. 07:28","title":"Füst miatt szakította meg útját Grazban egy utasszállító gép, 26-an ellátásra szorultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","shortLead":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","id":"20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15.jpg","index":0,"item":"be556c5e-b1d9-46ae-adcb-cfd8cecc822a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","timestamp":"2024. december. 26. 09:43","title":"Eldőlt: Kína megépíti a világ legnagyobb vízerőművét Tibet szent folyóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]