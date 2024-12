Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre a német belpolitika.","shortLead":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre...","id":"20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c.jpg","index":0,"item":"0a8770bc-45c9-42e3-ae05-80b45111a19f","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","timestamp":"2024. december. 29. 08:15","title":"A német gazdaság és politika káoszban, az sem biztos, hogy az előrehozott választás segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","shortLead":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","id":"20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"dc626b56-468e-4091-af5b-dc0f82c2af8a","keywords":null,"link":"/elet/20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","timestamp":"2024. december. 28. 20:25","title":"Megvolt a lottósorsolás, tizenöt szerencsésnek bőven megtérült a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f495c591-cabe-4aff-aa14-df695ac4f2d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Volkswagen-konszern több márkáját is érinti az az eset, melynek során egy rosszul konfigurált szerver miatt több százezer elektromos gépjármű érzékeny adatai voltak veszélyben – ráadásul hónapokon át.","shortLead":"A Volkswagen-konszern több márkáját is érinti az az eset, melynek során egy rosszul konfigurált szerver miatt több...","id":"20241230_volkswagen-audi-seat-skoda-adatvedelmi-incidens-erzekeny-adatok-elektromos-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f495c591-cabe-4aff-aa14-df695ac4f2d3.jpg","index":0,"item":"69e8c340-bd9c-4b45-aa0e-389e1fbb553c","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_volkswagen-audi-seat-skoda-adatvedelmi-incidens-erzekeny-adatok-elektromos-autok","timestamp":"2024. december. 30. 09:13","title":"Hatalmas biztonsági incidens a Volkswagennél, 800 000 autó érzékeny adatai voltak veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7bd9e2-091c-4392-8564-bbb98fd40ed1","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Lehet variálni egy felső polcos étteremlánc menüsorában, vagy az főben járó vétek? Honnét tudja egy ázsiai kulináriát szolgáló étterem beszerezni az alapanyagait Budapesten, és hogy lesz a megoldás végül Spanyolország? Ezekről és sok másról faggattuk a Nobu Budapest séfjét, Schreiner Gábort, közben azt is megkérdeztük, hogy a halak filézése közben milyen gyakran vágja meg a kezét.","shortLead":"Lehet variálni egy felső polcos étteremlánc menüsorában, vagy az főben járó vétek? Honnét tudja egy ázsiai kulináriát...","id":"20241229_nobu-sef-schreiner-gabor-interju-japan-konyha-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7bd9e2-091c-4392-8564-bbb98fd40ed1.jpg","index":0,"item":"63ff34cf-a74f-4775-b4d1-f4c3b7e5f98b","keywords":null,"link":"/kkv/20241229_nobu-sef-schreiner-gabor-interju-japan-konyha-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 17:30","title":"Ahol a rizs az isten és perui a spárga: a Nobuban jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zoran Milanovic és Dragan Primorac jutott be.","shortLead":"Zoran Milanovic és Dragan Primorac jutott be.","id":"20241229_zoran-milanovic-dragan-primorac-horvat-elnokvalasztas-masodik-fordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af.jpg","index":0,"item":"5c7a1815-bfe9-47f2-bf64-9e977c8cf53b","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_zoran-milanovic-dragan-primorac-horvat-elnokvalasztas-masodik-fordulo","timestamp":"2024. december. 29. 22:40","title":"Mégis lesz második forduló a horvát elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad13dcd-567e-4a4b-a32c-3f2f22ebf5de","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Egy tábla csoki gyártása a számítások szerint több száz gramm szén-dioxid kibocsátásával és többkádnyi víz felhasználásával jár. Az Európai Unio elsőként lépett fel a világon a fenntartható csokoládégyártásért, egyben harcot hirdetve az erdőirtás és a gyermekmunka ellen.","shortLead":"Egy tábla csoki gyártása a számítások szerint több száz gramm szén-dioxid kibocsátásával és többkádnyi víz...","id":"20241229_fenntarthato-fejlodes-csokolade-kakao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad13dcd-567e-4a4b-a32c-3f2f22ebf5de.jpg","index":0,"item":"ce9f2e1d-13af-4f24-b82b-ffa46c59b3a7","keywords":null,"link":"/360/20241229_fenntarthato-fejlodes-csokolade-kakao","timestamp":"2024. december. 29. 15:30","title":"A csokoládégyártást is elérte a szigorú környezetvédelmi szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da67063-edf2-4834-9c23-6d70adb19da1","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek, sorskatalógusnak láthatunk. Dokuportréiban romák, fizikai munkások, hajléktalanok, kisstílű bűnözők, prostituáltak, kettétört karrierű volt kommunista párthívők, melegek és más marginalizált csoportok életútjai elevenednek meg. Máskor egész kötetben mondja el életszövegét egy szovjet kényszermunkatábor túlélője, egy idős parasztasszony vagy az 56-os forradalom egyik vezetője. A szociográfus életművét bemutató cikkünk második része.","shortLead":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek...","id":"20241229_Maga-a-tarsadalom-beszel-sok-hangon-at-Csalog-Zsolt-dokuportrei-maig-hatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da67063-edf2-4834-9c23-6d70adb19da1.jpg","index":0,"item":"e1f4e6f7-20dc-4e27-9cd5-75bb6e29353b","keywords":null,"link":"/360/20241229_Maga-a-tarsadalom-beszel-sok-hangon-at-Csalog-Zsolt-dokuportrei-maig-hatnak","timestamp":"2024. december. 29. 17:00","title":"Maga a társadalom beszél sok hangon át: Csalog Zsolt dokuportréi máig hatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20241229_messenger-atveres-samsung-tv-funkciok-fognoveszto-gyogyszer-vodafone-atallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8.jpg","index":0,"item":"dee1bdf9-d14d-48e8-bedd-39d45dde38af","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_messenger-atveres-samsung-tv-funkciok-fognoveszto-gyogyszer-vodafone-atallas","timestamp":"2024. december. 29. 12:00","title":"Ez történt: Olyan durva üzenet indult körbe a Messengeren, hogy mindene odaveszik annak, aki belekattint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]