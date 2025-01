Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","shortLead":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","id":"20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20.jpg","index":0,"item":"59e50c71-babf-46e2-ae5d-305e15e6c857","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","timestamp":"2025. január. 02. 13:00","title":"Kilépett az LMP-ből Kendernay János is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","shortLead":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","id":"20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b.jpg","index":0,"item":"4cf2ccc0-2c86-445f-b7f7-15b9ec53038f","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","timestamp":"2025. január. 02. 08:04","title":"Visszavonul a közélettől a novemberben leváltott izraeli védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","shortLead":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","id":"20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1.jpg","index":0,"item":"c9fe3367-588c-44c2-bd6b-bd04bec2a3bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","timestamp":"2025. január. 02. 13:38","title":"Százmilliókat kapott a kormánytól Salgótarján, hogy ne menjen csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23052f6e-9dca-4268-a773-0e8394ee6031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az elején voltak bennem furcsa érzések, a bulinegyedből például próbáltam minél gyorsabban eljönni, ha éppen oda kérték a fuvart” – mondta a Blikknek Ábrahám Györgyi, akinek a taxiját erőszakkal rabolta el egy ámokfutó még júliusban.","shortLead":"„Az elején voltak bennem furcsa érzések, a bulinegyedből például próbáltam minél gyorsabban eljönni, ha éppen oda...","id":"20250102_Sulyos-baleset-Arpad-hid-taxis-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23052f6e-9dca-4268-a773-0e8394ee6031.jpg","index":0,"item":"a4c1929c-6e5b-4716-9f81-9fd99309cf21","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Sulyos-baleset-Arpad-hid-taxis-gazolas","timestamp":"2025. január. 02. 13:16","title":"Újra dolgozik a taxis, akinek elrabolta az autóját az Árpád hídi ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250102_hvg_tota_w_arpad_donald_trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54.jpg","index":0,"item":"5654a0c3-d9f0-483d-9590-b69d1c600fee","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg_tota_w_arpad_donald_trump","timestamp":"2025. január. 02. 08:00","title":"Tóta W.: Dáridó Donalddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók, hogy kifizessék a klub NAV-tartozását.","shortLead":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók...","id":"20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226.jpg","index":0,"item":"0f220f37-9a33-43f1-8021-0dbc7cb603e4","keywords":null,"link":"/sport/20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","timestamp":"2025. január. 02. 11:41","title":"Szektort neveznének el a Haladás stadionjában Schäfer Andrásról, aki 15 millióval segítette a klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc exveje, Homlok Zsolt cégeire.","shortLead":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc...","id":"20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15.jpg","index":0,"item":"1cd67f70-f0cf-444f-ba57-f7cf153e785c","keywords":null,"link":"/kkv/20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","timestamp":"2025. január. 01. 11:22","title":"Feléért vállalta volna a munkát, mint volt apósa, mégis milliárdos bírságot kapott Mészáros exveje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e55de5-3aa7-4ef8-b6d9-2de43992ab8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok helyen fűteni sem tudnak.","shortLead":"Sok helyen fűteni sem tudnak.","id":"20250102_Aram-futes-Csongrad-aramszunet-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7e55de5-3aa7-4ef8-b6d9-2de43992ab8d.jpg","index":0,"item":"a5eba2a6-8c1c-424f-aef0-a3bf233a1b00","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Aram-futes-Csongrad-aramszunet-telepulesek","timestamp":"2025. január. 02. 14:01","title":"Megszűnt az áramellátás több csongrádi településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]