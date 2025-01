Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64788c13-28e4-41fb-ab3c-98a46b8e5bd3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 2024 harmadik negyedévben 3 százalék volt, míg az első három negyedévben 3,5 százalék jött össze.","shortLead":"A kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 2024 harmadik negyedévben 3 százalék volt, míg az első három negyedévben 3,5...","id":"20250103_buzsde-koltsegvetes-hiany-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64788c13-28e4-41fb-ab3c-98a46b8e5bd3.jpg","index":0,"item":"9c25aaae-e5c2-4ad7-ac83-a525cad21aa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_buzsde-koltsegvetes-hiany-ksh","timestamp":"2025. január. 03. 09:29","title":"Felpörögtek az adóbevételek, átmenetileg a maastrichti szintnél jár a hiánymutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt Orbántól, sőt, egyből kampányüzemmódot hirdetett. A kormányzat cáfol, de vajon milyen lehetőségei vannak, ha meggondolná magát? És érdeke lenne ilyet tenni?","shortLead":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt...","id":"20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59.jpg","index":0,"item":"bbe4eeb3-46b5-447c-8fa3-dcd062a0cc91","keywords":null,"link":"/360/20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","timestamp":"2025. január. 03. 06:30","title":"Bejön-e Magyar Péter húzása: lesz idén parlamenti választás, vagy csak 2026-ban, esetleg még később?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","shortLead":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","id":"20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05.jpg","index":0,"item":"799ce37e-adb6-43ed-8237-77825b924701","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 03. 12:03","title":"Kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások Ausztriában, miután a liberálisok kihátráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nem Koltai Lajos kurzusfilmje az elmúlt 5 év legnézettebb magyar mozija, hanem Herendi Gábor független vígjátéka. ","shortLead":"Már nem Koltai Lajos kurzusfilmje az elmúlt 5 év legnézettebb magyar mozija, hanem Herendi Gábor független vígjátéka. ","id":"20250103_A-Futni-mentem-lenyomta-a-Semmelweist","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"99847cc9-cdd1-427e-b444-212dc23291c8","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_A-Futni-mentem-lenyomta-a-Semmelweist","timestamp":"2025. január. 03. 09:41","title":"A független finanszírozású Futni mentem lenyomta az állami milliárdokból készült Semmelweist is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró bíróság szerint is letartóztatásban kell lennie F. Jánosnak.","shortLead":"A másodfokon eljáró bíróság szerint is letartóztatásban kell lennie F. Jánosnak.","id":"20250102_fellebbezes-Till-Tamas-gyilkos-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"4490fdfd-bbfe-4378-8117-d87f33669317","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_fellebbezes-Till-Tamas-gyilkos-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 02. 16:09","title":"Hiába fellebbezett Till Tamás gyilkosa, marad a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több számítógépen fut. Az újabb Windows 11 pedig egyre kevesebben. ","shortLead":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több...","id":"20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"c102101b-8dcc-4bb6-8704-758f43ee9469","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","timestamp":"2025. január. 02. 19:03","title":"Mi történik? Lendületet vett az idén megszűnő Windows 10, egyre nagyobb a Windows 11 lemaradása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12 hónap alatt 12-szer mérkőztek meg Michael van Gerwennel, és mindketten hatszor győztek, így a döntő előtt a legfőbb kérdés az, kinek hoz szerencsét a 13-as szám.","shortLead":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12...","id":"20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf.jpg","index":0,"item":"ff49283a-f287-4548-af5d-fd877f47e225","keywords":null,"link":"/sport/20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 14:36","title":"Szó szerint pelenkában kezdte, ma sporttörténelmet írhat a dartsos csodagyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c282ab5c-4ebf-4db8-b928-2a31c2fb7ce8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nemzet rozmárja már ódzkodik a jeges víztől, de még elbúcsúzna Budapesten is a Dunától.","shortLead":"A nemzet rozmárja már ódzkodik a jeges víztől, de még elbúcsúzna Budapesten is a Dunától.","id":"20250104_schirilla-gyorgy-uszas-iras-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c282ab5c-4ebf-4db8-b928-2a31c2fb7ce8.jpg","index":0,"item":"ab4133ab-496b-458c-b57a-9db8c8af2a37","keywords":null,"link":"/elet/20250104_schirilla-gyorgy-uszas-iras-borton","timestamp":"2025. január. 04. 09:18","title":"Schirilla György elárulta: Baracskán ült, mert feltört egy sírt és ellopott egy motort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]