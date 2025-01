Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő” módon értelmezni a KSH adatait, a Duma Aktuál sem akart lemaradni. Litkai Gergely helyre kis sorvezetőt rittyentett, hogy mindenki világosan lássa, mik a helyesen értelmezendő új mutatók és új szándékok. Azt is megláthatjuk, mi jut eszébe a ChatGPT-nek a magyar gazdaságról, ami – ez is kiderül – egy dologban nagyon hasonlít Kovács András Péterre.","shortLead":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő”...","id":"20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd.jpg","index":0,"item":"d905c816-5454-4a6e-b960-395dfc8ca26b","keywords":null,"link":"/360/20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","timestamp":"2025. január. 04. 19:30","title":"Nagy Márton nyomában – a Duma Aktuál útmutatója a sajtó számára, hogyan kell értelmezni a gazdasági adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb66481-c6ca-4344-b2dc-62fd4f64eb39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt református lelkészből lett politikus javaslata alapján Balog Zoltán exminiszter-püspök sem maradhatna a székében, de Tarr helyteleníti Gulyás Gergely miniszter és államtitkára egyházi szerepvállalását is, mert az “beleszólás” az egyház ügyeibe.","shortLead":"A volt református lelkészből lett politikus javaslata alapján Balog Zoltán exminiszter-püspök sem maradhatna...","id":"20250105_Tarr-Zoltan-a-Tisza-Part-alelnoke-szerint-itt-az-ideje-hogy-a-Reformatus-Egyhaz-zsinata-feloszlassa-magat-es-uj-egyhazi-vezetoket-valasszanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb66481-c6ca-4344-b2dc-62fd4f64eb39.jpg","index":0,"item":"408a2493-5143-446e-b13e-ed2981bf2a20","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Tarr-Zoltan-a-Tisza-Part-alelnoke-szerint-itt-az-ideje-hogy-a-Reformatus-Egyhaz-zsinata-feloszlassa-magat-es-uj-egyhazi-vezetoket-valasszanak","timestamp":"2025. január. 05. 13:43","title":"Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke: a Református Egyház zsinata oszlassa fel magát, válasszanak új vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","shortLead":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","id":"20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2.jpg","index":0,"item":"386565b4-7b96-4107-9fef-36ea20765071","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","timestamp":"2025. január. 04. 16:16","title":"Videó: rendőrségi sokkolóval vitték földre az amerikaiak olimpiai sprinterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a kormány szerint háborús veszélyhelyzet van és küszöbön áll a harmadik világháború, hogyan tűnhet el titokban egy ország felelős vezetője a világ másik felén, és főként miből? – teszi fel a kérdést Magyar Péter.","shortLead":"Ha a kormány szerint háborús veszélyhelyzet van és küszöbön áll a harmadik világháború, hogyan tűnhet el titokban...","id":"20250105_Hova-tunt-Orban-Viktor-Es-mit-szol-ehhez-Willy-Fog-teszi-fel-a-kerdest-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"559173f3-fd7a-41c6-8f07-8dd3fdf07a47","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Hova-tunt-Orban-Viktor-Es-mit-szol-ehhez-Willy-Fog-teszi-fel-a-kerdest-Magyar-Peter","timestamp":"2025. január. 05. 12:49","title":"Hová tűnt Orbán Viktor? És mit szól ehhez Willy Fog? – teszi fel a kérdést Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert a pályákat ellepte a hó, Hollandiában szintén legalább 70 járatot töröltek és többet késve indítottak a zord idő miatt.","shortLead":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert...","id":"20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb.jpg","index":0,"item":"8a466472-b799-4e7b-935e-4b3ad74e5a32","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","timestamp":"2025. január. 05. 13:17","title":"Késésekkel és járattörlésekkel küzdenek nagy európai repülőtereken a hó és jég miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba50bd17-a70e-4224-8264-cb8e6ac794ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A paradicsomtermesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy kompromisszumot kell kötni az íz és a termelékenység között, ugyanis az édesebb és így jobb ízű paradicsomhoz általában alacsonyabb termésátlag tartozik.","shortLead":"A paradicsomtermesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy kompromisszumot kell kötni az íz és a termelékenység között...","id":"20250106_hvg-edesebb-paradicsom-termeshozam-genmodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba50bd17-a70e-4224-8264-cb8e6ac794ec.jpg","index":0,"item":"71fe011d-e8af-4b30-8062-282c783edb10","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-edesebb-paradicsom-termeshozam-genmodositas","timestamp":"2025. január. 06. 12:15","title":"Így lesz 30%-kal édesebb a paradicsom úgy, hogy közben sok terem belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke jelezte, hogy országszerte 940 orvosi praxis betöltetlen, 114-gyel több, mint tavaly. Eközben a lakosság az egészségügyi kiadásának 25 százalékát saját zsebből fizette, ami jóval több, mint az EU-átlag.","shortLead":"Pest megyében 247 praxis üres, Budapesten 191 rendelőben nincs orvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke...","id":"20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"fb97fe0a-6e49-49f8-a3f4-9785beff9cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Komolyan-aggodhatnak-az-orvosi-ellatas-miatt-a-Budapesten-es-Pest-megyeben-elok","timestamp":"2025. január. 05. 14:24","title":"Komolyan aggódhatnak az orvosi ellátás miatt a Budapesten és Pest megyében élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet. Történelmi csúcsra ért a magyar háztartások eladósodottsága, miközben milliárdokat pumpálnak az Eximbankba. Egyre furcsább Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye, Tiborcz István győri üzlettársa deszkával és cukorkával repül rá Paksra, Nagy Márton testvérének köre meg napelemparkot épít. Merre lesz a Mere? Ez a HVG első heti gazdasági összefoglalója 2025-ben.","shortLead":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet...","id":"20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738.jpg","index":0,"item":"59db6616-780a-4bab-8950-90180618f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 07:00","title":"És akkor dunai kilátás ezerötér' érdekel, Bástya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]