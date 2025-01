Mire fizetjük a magas adókat?”

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Főleg a gyengélkedő forint miatt volt drágulás. ","shortLead":"Főleg a gyengélkedő forint miatt volt drágulás. ","id":"20250109_Dragabbak-lettek-a-hasznalt-autok-megis-tobben-keresik-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c.jpg","index":0,"item":"64237bd4-d6c4-451b-931b-0c4fa76de1e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Dragabbak-lettek-a-hasznalt-autok-megis-tobben-keresik-oket","timestamp":"2025. január. 09. 07:54","title":"Drágábbak lettek a használt autók, mégis többen keresik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2025. január. 08. 12:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ab4f6-6951-444a-9a45-e240bc004a72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aptera kivételesen nem egy újabb hatalmas és ólomnehéz pazarló elektromos autó.","shortLead":"Az Aptera kivételesen nem egy újabb hatalmas és ólomnehéz pazarló elektromos autó.","id":"20250109_jo-esetben-sosem-kell-toltore-dugni-az-uj-aptera-villanyautot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ab4f6-6951-444a-9a45-e240bc004a72.jpg","index":0,"item":"0da0a843-297c-4565-a2b6-9c46a4c579b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_jo-esetben-sosem-kell-toltore-dugni-az-uj-aptera-villanyautot","timestamp":"2025. január. 09. 06:41","title":"Jó esetben sosem kell töltőre dugni ezt az új villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban a készpénz mint fizikai létező odaadása okozott stresszt, most már a digitális fizetést követő értesítő.","shortLead":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban...","id":"20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013.jpg","index":0,"item":"70dc159a-f68f-446e-bdb9-6a0f14ec762f","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","timestamp":"2025. január. 09. 12:15","title":"Fájdalmas, amikor becsippan a kártyás fizetésről értesítő SMS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddc1ba1-f7db-465e-bc60-8c3adaafcf66","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250108_Marabu-Feknyuz-Tuk-tuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dddc1ba1-f7db-465e-bc60-8c3adaafcf66.jpg","index":0,"item":"8544fed9-d314-47cf-8084-1114760a0321","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Marabu-Feknyuz-Tuk-tuk","timestamp":"2025. január. 08. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tuk-tuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb néhány hétig hatályos kisstílű és megalapozatlan bosszúról” van szó.","shortLead":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb...","id":"20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626.jpg","index":0,"item":"18b9858a-d66c-4a29-905d-639964d87134","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:08","title":"Itt a kormány válasza Rogán szankciós listára kerülésére: pitiáner bosszú, de majd az új elnök leveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","shortLead":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","id":"20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4.jpg","index":0,"item":"257c3ae4-80fd-4e23-a6ad-07d9c56ed5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","timestamp":"2025. január. 08. 12:54","title":"A finn hatóságok lefoglalták a kábeltépésben érintett tartályhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","shortLead":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","id":"20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63.jpg","index":0,"item":"d303c88a-b495-4f67-853c-ae1381ba2791","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","timestamp":"2025. január. 09. 08:22","title":"Kövér László: „a hazugság népe” ma is megosztónak nevezi Wass Albertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]