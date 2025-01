Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9e22523-bf44-4297-b3fa-e4419244b614","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A budapesti bajnokok kiestek.","shortLead":"A budapesti bajnokok kiestek.","id":"20250112_Nyert-a-cimvedo-Szabalenka-az-Australian-Openen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22523-bf44-4297-b3fa-e4419244b614.jpg","index":0,"item":"3d807294-c742-4eb1-8d2b-b57ad7a4621b","keywords":null,"link":"/sport/20250112_Nyert-a-cimvedo-Szabalenka-az-Australian-Openen","timestamp":"2025. január. 12. 13:41","title":"Nyert a címvédő Szabalenka az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5513f9de-6c69-430f-9223-f7277d8fe100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel meteorológusok nevezték el Charlynak az északról támadó ciklont, míg a Felix Olaszország fölött örvénylik.","shortLead":"Lengyel meteorológusok nevezték el Charlynak az északról támadó ciklont, míg a Felix Olaszország fölött örvénylik.","id":"20250111_ciklonok-Magyarorszag-idojaras-Charly-Felix-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5513f9de-6c69-430f-9223-f7277d8fe100.jpg","index":0,"item":"071b0dce-8509-4a13-aa38-d8e6376b55b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_ciklonok-Magyarorszag-idojaras-Charly-Felix-terkep","timestamp":"2025. január. 11. 16:41","title":"Ciklonok szorongatják Magyarországot, Charly és Felix közé ékelődtünk – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","shortLead":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","id":"20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"87c3da5f-625f-406d-bc4e-4fc7cfc3de65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","timestamp":"2025. január. 13. 08:36","title":"NAV: Több mint 16 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak egy férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A negyedosztályú Accrington ellen játszott a Liverpool, Szoboszlai Dominik újra kezdőként lépett pályára.","shortLead":"A negyedosztályú Accrington ellen játszott a Liverpool, Szoboszlai Dominik újra kezdőként lépett pályára.","id":"20250111_Szoboszlai-Liverpool-kezdocsapat-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"76c4e00e-6dc1-4221-9849-f8900f8e9240","keywords":null,"link":"/sport/20250111_Szoboszlai-Liverpool-kezdocsapat-betegseg","timestamp":"2025. január. 11. 17:11","title":"Gólpasszal tért vissza Szoboszlai a kezdőcsapatba az eltiltása és betegsége után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó V12-es Mercedest. Tűz, Csucsu!","shortLead":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó...","id":"20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c.jpg","index":0,"item":"1af815ea-40ab-4765-9def-33d57ac9fb36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 11. 18:30","title":"Kék villogó, páncél, V12: kipróbáltuk a 4,2 tonnás kancellári über Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6727ae05-1c4a-4a30-9109-31705371cff1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton este tuszkolták be egy terepjáróba a Szahara peremén lévő Agadezben, azóta nem tudni róla. ","shortLead":"Szombaton este tuszkolták be egy terepjáróba a Szahara peremén lévő Agadezben, azóta nem tudni róla. ","id":"20250112_Emberrablas-Niger-osztrak-no-eltunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6727ae05-1c4a-4a30-9109-31705371cff1.jpg","index":0,"item":"590ef358-99bc-4ca7-b28c-a295721afee8","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Emberrablas-Niger-osztrak-no-eltunt","timestamp":"2025. január. 12. 18:43","title":"Elraboltak egy osztrák nőt Nigerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például cserihannának (polgári nevén Cseri Hannának) Hirtelen mélyül, Lenkke_-nek (Fehér Lili) pedig Törik a beton címmel új albuma, ennek apropóján nemcsak a dalokról és a csajos zenékről, hanem a Z generációról, a káromkodásról és a kommentekről is beszélgettünk.","shortLead":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például...","id":"20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7.jpg","index":0,"item":"8d0359ef-713c-4dc5-b26e-50e71384e7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","timestamp":"2025. január. 11. 20:00","title":"„Amúgy a nők is káromkodnak” – interjú cserihannával és Lenkkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfc010-d035-42ac-9523-5462441a7f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia azzal védekezett, hogy nem tudják megtalálni a kínaiakkal kötött szerződéseket, de másodfokon is az Átlátszó javára döntött a bíróság. ","shortLead":"A közmédia azzal védekezett, hogy nem tudják megtalálni a kínaiakkal kötött szerződéseket, de másodfokon is az Átlátszó...","id":"20250113_Kinai-szerzodes-kozmedia-MTVA-televizio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91dfc010-d035-42ac-9523-5462441a7f77.jpg","index":0,"item":"742f98e0-d798-4214-ba20-e0828ae7bc58","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Kinai-szerzodes-kozmedia-MTVA-televizio","timestamp":"2025. január. 13. 11:16","title":"Átlátszó: Ki kell adnia a kínai szervezetekkel kötött szerződéseit az MTVA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]