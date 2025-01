Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db46e406-a6f8-4f8f-9832-6e7cd2754d23","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor problémát találtak az amerikai élelmiszer-biztonsági hivatal szakemberei a Taylor Farmsnál. Az innen érkezett, E. colival fertőzött nyers hagyma számos embert betegített meg, egy ember meg is halt.","shortLead":"Egy sor problémát találtak az amerikai élelmiszer-biztonsági hivatal szakemberei a Taylor Farmsnál. Az innen érkezett...","id":"20250114_mcdonalds-e-coli-fertozes-hagymabeszallito-vizsgalat-fda-taylor-farms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db46e406-a6f8-4f8f-9832-6e7cd2754d23.jpg","index":0,"item":"6a2bbe87-8e1d-43a9-a7a5-7f8908860b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_mcdonalds-e-coli-fertozes-hagymabeszallito-vizsgalat-fda-taylor-farms","timestamp":"2025. január. 14. 09:03","title":"Mocskos eszközök, minimális higiénia – élelmiszer-biztonsági horrort találtak a McDonald's amerikai hagymabeszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók számszerűsítették, mennyire aggasztó a sok édes üdítőital fogyasztása a világban. Főleg az alacsony jövedelmű országokban nagy a baj.","shortLead":"Amerikai kutatók számszerűsítették, mennyire aggasztó a sok édes üdítőital fogyasztása a világban. Főleg az alacsony...","id":"20250113_cukros-uditoitalok-egeszsegugyi-hatasok-uj-megbetegedesek-szama-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d.jpg","index":0,"item":"0c0b9041-e069-47f0-9d49-27c2ef8290e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_cukros-uditoitalok-egeszsegugyi-hatasok-uj-megbetegedesek-szama-kutatas","timestamp":"2025. január. 13. 19:03","title":"Itt vannak a döbbenetes számok: ennyi cukor- és szívbetegségért felelősek a cukros üdítők évről évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","shortLead":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","id":"20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931.jpg","index":0,"item":"463a8cdc-5cfb-465d-92db-c4ec89505fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","timestamp":"2025. január. 14. 08:17","title":"Csökkentek tavaly a BMW Group eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","shortLead":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","id":"20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"87c3da5f-625f-406d-bc4e-4fc7cfc3de65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","timestamp":"2025. január. 13. 08:36","title":"NAV: Több mint 16 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak egy férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59ad4a7-1051-4799-8d26-89ae4e84282d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Fico után a szlovák parlament delegációja látogatott Moszkvába.","shortLead":"Fico után a szlovák parlament delegációja látogatott Moszkvába.","id":"20250112_Orban-nyomaban-Fico-vetoval-fenyegetozik-az-ukranokkal-szemben-a-szlovak-kormanyfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59ad4a7-1051-4799-8d26-89ae4e84282d.jpg","index":0,"item":"5a7331a5-28e1-4b87-8207-7ebe62de0f3f","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Orban-nyomaban-Fico-vetoval-fenyegetozik-az-ukranokkal-szemben-a-szlovak-kormanyfo","timestamp":"2025. január. 12. 18:30","title":"Orbán nyomában Fico: vétóval fenyegetőzik az ukránokkal szemben a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","shortLead":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","id":"20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84.jpg","index":0,"item":"ee654f43-8d17-41e1-a05f-99c18144ec39","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","timestamp":"2025. január. 13. 08:11","title":"82 éves korában elhunyt a provokatív reklámkampányairól ismert Oliviero Toscani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit csak pépes étellel etethettek volna, ehelyett ebédre csirkés pulykaragut kapott, aztán megfulladt. Az ügyben most született ítélet.","shortLead":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit...","id":"20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"96db1775-e32c-4b0a-b569-8d6cbac63d31","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","timestamp":"2025. január. 12. 16:02","title":"Elítélték a Tolna megyei kórház orvosát, ahol megfulladt egy Down-szindrómás beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz kormányfő arra készül, hogy súgjon Donald Trumpnak, de az a baj velük, hogy ők csupán a saját érdekeiket nézik.","shortLead":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz...","id":"20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"d6850e74-4961-41cb-8561-0919447ad383","keywords":null,"link":"/360/20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","timestamp":"2025. január. 14. 06:51","title":"Nathalie Tocci: Jön Trump, és Európa széttöredezik, ahelyett, hogy összefogna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]