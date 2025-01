Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","shortLead":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","id":"20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27.jpg","index":0,"item":"9550d7b0-e080-4c4c-b2a9-81f945666ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","timestamp":"2025. január. 14. 16:01","title":"Inkább felrobbantják magukat az észak-koreai katonák, mint hogy ukrán fogságba essenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól ez a cikk.","shortLead":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól...","id":"20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"8a0a9d2d-7ea7-4817-b593-2d49bc17f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","timestamp":"2025. január. 15. 15:01","title":"Így kell beállítani az Ügyfélkapu+-t e-mailes kóddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","shortLead":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","id":"20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb.jpg","index":0,"item":"74aab2d5-3f2e-4adf-967f-b6158f3792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","timestamp":"2025. január. 15. 07:24","title":"Csaknem 1,4 milliárd forintot kap adósságrendezésre a roma önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2273e6-cc88-4afc-9cd7-6d02be5010dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt összesen nyolc országgyűlési képviselőjelöltjét mutatta be szerdán.","shortLead":"A párt összesen nyolc országgyűlési képviselőjelöltjét mutatta be szerdán.","id":"20250115_Kiderult-kiket-indit-a-DK-a-XVII-keruletben-es-a-Erzsebetvarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b2273e6-cc88-4afc-9cd7-6d02be5010dc.jpg","index":0,"item":"057902a9-4510-4fc2-a3cc-a680823c27c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Kiderult-kiket-indit-a-DK-a-XVII-keruletben-es-a-Erzsebetvarosban","timestamp":"2025. január. 15. 08:53","title":"Kiderült, kiket indít 2026-ban a DK a XVII. kerületben és Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6e5dc9-512c-4f95-b7a3-eea0b19b4e4d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem könnyen fogadták el egymás stílusát az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars rajongói, de mára legendás baráti-művészi kapcsolat alakult ki a két zenekar között, amit szombaton a Papp László Arénában közös koncerttel koronáznak meg. Közös interjú a zenekarok frontembereivel, Oláh Józseffel és Palágyi Máté „Kakassal”.","shortLead":"Nem könnyen fogadták el egymás stílusát az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt és a miskolci...","id":"20250114_Bohemian-Betyars-Parno-Graszt-koncert-arena-ciganyzene-punk-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6e5dc9-512c-4f95-b7a3-eea0b19b4e4d.jpg","index":0,"item":"69acbab1-11c0-4041-8d45-6015ca0a8713","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Bohemian-Betyars-Parno-Graszt-koncert-arena-ciganyzene-punk-roma","timestamp":"2025. január. 14. 20:00","title":"„Ne aggódjatok, ők ezt úgy hívják, hogy pogó, ti nyugodtan táncoljatok mellettük” – közös arénakoncertre készül a Bohemian Betyars és a Parno Graszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Indiai-óceán déli részén térnek vissza a SpaceX-rakéták egyes alkatrészei, és mivel az erre kijelölt zóna nagy, a térségben közlekedő repülőjáratok indulását is késlelteni kell ilyen esetben.","shortLead":"Az Indiai-óceán déli részén térnek vissza a SpaceX-rakéták egyes alkatrészei, és mivel az erre kijelölt zóna nagy...","id":"20250115_quantas-jaratok-halasztasa-keses-spacex-raketak-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2.jpg","index":0,"item":"261502cb-4847-4484-9f54-dfa7a3a5fded","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_quantas-jaratok-halasztasa-keses-spacex-raketak-visszateres","timestamp":"2025. január. 15. 13:03","title":"Egy SpaceX-rakéta hulló darabjai miatt kellett halasztani több repülőjárat indulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb796d9-fd17-48ab-aad5-6838928b192d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Idén Christine Lagarde EKB-elnök, az IMF volt vezetője kapta a Lámfalussy-díjat.","shortLead":"Idén Christine Lagarde EKB-elnök, az IMF volt vezetője kapta a Lámfalussy-díjat.","id":"20250116_Matolcsy-Gyorgy-kituntette-a-Fidesz-regi-mumusat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb796d9-fd17-48ab-aad5-6838928b192d.jpg","index":0,"item":"91b38aa8-3b72-4bd1-8024-9e2c1be52306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Matolcsy-Gyorgy-kituntette-a-Fidesz-regi-mumusat","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Matolcsy György kitüntette a Fidesz régi mumusát, és az egységes Európát éltette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c09320-a906-442e-9e18-93bc9549b603","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Baleset-megelőzési jelleggel kapnak több sárga színt a tramtrainek.","shortLead":"Baleset-megelőzési jelleggel kapnak több sárga színt a tramtrainek.","id":"20250115_sargitas-szegedi-tram-train-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c09320-a906-442e-9e18-93bc9549b603.jpg","index":0,"item":"99326add-3ea6-491c-a972-4005f68a7e42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_sargitas-szegedi-tram-train-baleset","timestamp":"2025. január. 15. 19:31","title":"Sárgítják a szegedi tramtraineket, mert nem veszik észre az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]