[{"available":true,"c_guid":"ff8544d0-b098-44e8-9e57-3026d6fcb963","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A varázslók lelkileg stabilabbak.","shortLead":"A varázslók lelkileg stabilabbak.","id":"20241216_Hokuszpokusz-normalitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8544d0-b098-44e8-9e57-3026d6fcb963.jpg","index":0,"item":"336da87e-95be-4b19-88a2-b3e0ff0f5c07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241216_Hokuszpokusz-normalitas","timestamp":"2025. január. 16. 12:41","title":"Hókuszpókusz normalitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63040379-1d90-431b-b495-f18c0d800e8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak orosz, hanem kínai cégekre is büntetőintézkedést vetett ki az amerikai kormányzat.","shortLead":"Nemcsak orosz, hanem kínai cégekre is büntetőintézkedést vetett ki az amerikai kormányzat.","id":"20250115_szankcio-usa-orosz-vedelmi-energetikai-agazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63040379-1d90-431b-b495-f18c0d800e8c.jpg","index":0,"item":"141be7af-f44a-4e38-9478-a75178facbbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_szankcio-usa-orosz-vedelmi-energetikai-agazat","timestamp":"2025. január. 15. 21:18","title":"Szankciókat vetett ki az USA az orosz védelmi és energetikai ágazat több száz szereplőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin szervezet megegyezett a tűzszünetről. 