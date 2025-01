Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","shortLead":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","id":"20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a.jpg","index":0,"item":"d8a24824-d6cb-4048-9918-a4cbdf13bc34","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","timestamp":"2025. január. 16. 18:11","title":"Idén is nyitják a rakpartokat a korzózók előtt, és több szakaszt fel is újítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","id":"20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"0254bacc-a1dd-447e-9cf1-b8d888820e76","keywords":null,"link":"/kkv/20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","timestamp":"2025. január. 17. 06:15","title":"A TikTok megmentése lehet Trump egyik első intézkedése elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások: gyártórészlegek működhetnek bennük. Mindezt a 3D-nyomtatás tökéletesítése teszi lehetővé.","shortLead":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások...","id":"20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431.jpg","index":0,"item":"d19a6f0b-b6ec-4265-b090-fe93bd10c402","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","timestamp":"2025. január. 16. 18:03","title":"Kevesebb szúrás: jöhet az inzulin, ami kilencszer jobb lesz a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","shortLead":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","id":"20250118_hermelin-menyet-cuki-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300.jpg","index":0,"item":"19120ea0-7bab-4db4-91a2-410aa0ad8259","keywords":null,"link":"/elet/20250118_hermelin-menyet-cuki-video","timestamp":"2025. január. 18. 06:42","title":"Megszelídítette a cuki hermelint, ami hálából leölt neki egy nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","shortLead":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","id":"20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"df9938c9-4e81-44ba-8300-de784f5db14f","keywords":null,"link":"/360/20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","timestamp":"2025. január. 17. 07:30","title":"Magyar Péter miatt Orbán közelebb került a leplezetlen tekintélyelvűséghez – egy konzervatív amerikai híroldal szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","shortLead":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","id":"20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734.jpg","index":0,"item":"db60eef5-3481-4367-a3bc-7a848c8e32de","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","timestamp":"2025. január. 16. 14:40","title":"Orbán rózsaszínű rövidnadrágban töltötte utolsó indiai napjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Örült, hogy hat hónap uniós elnökség után “kiszabadulhatott” Európából. ","shortLead":"Örült, hogy hat hónap uniós elnökség után “kiszabadulhatott” Európából. ","id":"20250118_Orban-Viktor-Indiarol-meselt-a-TikTok-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734.jpg","index":0,"item":"a9ebde92-91b9-429c-a67c-2ed00479dd04","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Orban-Viktor-Indiarol-meselt-a-TikTok-on","timestamp":"2025. január. 18. 14:28","title":"Orbán Viktor Indiáról mesélt a TikTok-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Míg Gyurcsány Ferenc prózában, Ungár Péter lírában próbálkozik.","shortLead":"Míg Gyurcsány Ferenc prózában, Ungár Péter lírában próbálkozik.","id":"20250116_Egy-formalodo-lirai-eletmu-elso-jelentos-allomasa-Ungar-Peter-verseskotetet-irt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36.jpg","index":0,"item":"4b1fd224-981a-400c-9b9c-c0b68bd2ae9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Egy-formalodo-lirai-eletmu-elso-jelentos-allomasa-Ungar-Peter-verseskotetet-irt","timestamp":"2025. január. 16. 17:58","title":"„Egy formálódó lírai életmű első jelentős állomása” – Ungár Péter verseskötetet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]