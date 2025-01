Hétfőn iktatják be hivatalába a novemberi választáson győzedelmeskedő Donald Trumpot. A republikánus milliárdos a fővárosban, Washingtonban teszi le – második alkalommal – elnöki esküjét, az eseményt a világ minden pontján élőben közvetítik majd. Így lesz ez a hagyományosan demokrata Kalifornia államban is, ahol a 2024-es választáson is Trump riválisa, Kamala Harris zsebelte be az elektori szavazatokat.

Akárcsak az Egyesült Államok többi részén, Kaliforniában is számos beiktató partit rendeznek azoknak, akik nem tudnak ugyan ott lenni Washingtonban, de szívesen néznék együtt olyanokkal az eskütételt, akikkel hasonlóan gondolkodnak a világról.

A Long Beach-i republikánusok például zenés, evős-ivós bált szerveznek hétfő estére, amelyre a belépő a tagjaik számára 125 dollárba, mindenki másnak 150 dollárba kerül. Még nagyszabásúbb rendezvényre készülnek a South Orange megyei republikánusok, akik 75, 135 és 700 dolláros jegyeket is piacra dobtak, a meghívóban pedig pezsgős, gurmé vacsorát és egész estés ünneplést ajánlanak Trump Fehér Házba történő visszatérése alkalmából. De nemcsak ők, hanem a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti bulit, igaz, ők a parti Facebook-oldalán „csak” szórakozni hívják az érdeklődőket.

Egy, a Los Angeleshez közeli Playa Del Rey-ben található bár tulajdonosa egyik ott élő olvasónknak azt mondta, ő azért szervez beiktatási bulit, mert az amerikai elnök hivatalba lépése pártállástól függetlenül nagy esemény, amely csak négyévente van. Hozzátette, az elnök minden amerikait képviseli, ezért bárkit szívesen lát. Arra a kérdésre, hogy ő mit vár Trumptól, azt mondta: Trump szlogenjei – például az „America First” és a „Make America Great Again” – számára jól csengenek, hiszen ő is a legjobbat akarja a közösségének, az államának, az országának és így az egész világnak is. „Ameddig az Egyesült Államok erős, addig a világ is erős” – fogalmazott.