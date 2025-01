Az olimpiai játékokban és az amerikai elnökök beiktatásában nemcsak az a közös, hogy – hacsak a sors közbe nem szól – négyévente tartják. Az is, hogy az olimpiát rendező ország vezetője és a Fehér Ház új ura is az utolsó betűig rögzített, rövid beszédet mond az esemény protokolláris csúcspontján: az előbbi a megnyitón, az utóbbi az eskütételkor. Az amerikai alkotmány tartalmazza azt a 35 szót, amit, elődjeihez hasonlóan, Donald Trump, helyi idő szerint 12 órakor (közép-európai idő szerint 18 órakor), a Capitolium épületében elmond majd a legfelső bíróság elnöke, John Roberts előtt, a kiválasztott Bibliára tett kézzel. Utána persze már szabadon mondhat beszédet. Trump 2017-ben hosszasan és csapongóan értekezett az USA rettenetes helyzetéről, amelyben át kell vennie a hatalmat, s újra naggyá tennie Amerikát.

Donald Trump támogatói gyülekeznek a Capital One Arénánál a heves esőzés és hóesés közepette Washingtonban 2025. január 19-én. Aashish Kiphayet / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A beiktatást övező események már szombaton megkezdődtek, amikor Trump a fővároshoz közeli, virginiai Sterlingben lévő golfklubjában fogadást és tűzijátékot szervezett önmaga tiszteletére. Vasárnap az arlingtoni nemzeti temetőben megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, majd este a washingtoni Capitol One Arena sportcsarnokban „MAGA győzelmi” ünnepséget tartottak, ahol mások mellett fellépett a tavaly nyári republikánus elnökjelölő konvención is éneklő Kid Rock, valamint Billy Ray Cyrus countryénekes – aki manapság inkább Miley Cyrus apjaként nevezetes –, a Village People és Lee Greenwood. Utóbbi kettő Trump kampánygyűléseiről is ismert. A Village People YMCA című slágere gyakran szólt a hangszórókból, Greenwood pedig rendre élőben énekelte az 1984-es God Bless the USA című countrydalát, amit először Ronald Reagan használt, s idővel a republikánusok hazafias himnuszává vált.

A hétfő Trump számára istentisztelettel kezdődik a Fehér Házzal átellenben, a Lafayette téren lévő Szent János episzkopális egyházi templomban. Ez régi hagyomány a beiktatás napján, az 1816-ban átadott templomban James Madison óta minden elnök megfordult legalább egyszer. A megválasztott elnök és felesége, Melania ezután átsétál a Fehér Házba, ahol teára látja vendégül a távozó Joe és Jill Biden. 2021-ben a hagyományt megszakítva a Trump-házaspár már Biden beiktatása előtt elhagyta Washingtont, így a teázás is elmaradt.

A ceremónia kezdetén Timothy Dolan, New York érseke, majd Franklin Graham, a néhai apja, Billy Graham – az első tévés prédikátor – által alapított evangélikus kisegyház vezetője mond imát. A himnuszt Trump kedvenc amerikai operaénekese, az olasz felmenőkkel rendelkező tenor, Christopher Macchio énekli. Az eseményeket – mivel a hideg miatt zárt térbe vitték – élő videón közvetítik például a Capitol One Arénába összeseregletteknek.

Az ünnepség után a szenátus ülésterme mellett az elnök rendelkezésére álló irodában Trump aláírja az első elnöki rendeleteit és kinevezéseit, majd együtt ebédel a képviselőkkel és a szenátorokkal. A megszokott utcai parádé elmarad, ám az új elnök útja a szokásoknak megfelelően a Fehér Házba, s ott is az Ovális Irodába vezet, ahol valószínűleg levél várja az elődjétől. Ez viszonylag új hagyomány, első alkalommal 1989-ben, a távozó Reagan hagyott ott két bekezdésnyi jókívánságot az idősebb George Bushnak, aki az alelnöksége idején a barátjává is lett. Ezt azóta, pártállásra tekintet nélkül, minden elnök megtette, s a levelek tartalmát is ismertették. Kivéve Bident, aki 2021-ben nem árulta el, mit írt neki Trump, csak annyi szivárgott ki, hogy az utóbbi által hangoztatott választási csalás konteóhoz képest kifejezetten kedves szavakat vetett papírra kézírással.

Az este a bulizásé lesz: három bált is rendeznek a városban, s a presztízst tekintve egyáltalán nem mindegy, ki, melyikre hivatalos. A Főparancsnoki Bál (Commander in Chief Inaugural Ball), mint a neve is mutatja, elsősorban az egyenruhásoknak szól, a hadsereg meghívott tagjai vesznek részt rajta. A Szabadság Bált (Liberty Inaugural Ball) Trump támogatóinak rendezik, itt is fellép a Village People. Az igazán exkluzív a Csillagfény Bál (Starlight Ball) lesz, mert ez azoknak jár, akik a legfontosabbnak számítanak, illetve a legtöbb pénzzel járultak hozzá Trump kampányához és a beiktatási ünnepségekhez.

Donald és Melania Trump mindhárom eseményen megfordul, beszélgetnek, s ha tartják magukat a hagyományokhoz, rövid táncot is lejtenek. Bár Trump imádja a pompát, viszonylag visszafogottnak számít. Bill Clinton a második mandátuma kezdetén, 1997-ben 14 bálon tűnt fel, míg Barack Obama az első beiktatása után, 2009-ben tízen, s mindkét demokrata elnöknél – különösen az utóbbinál – ott csillogott az amerikai filmes és zenei szakma elitje. Biden peches volt, mert négy éve ilyenkor a koronavírus-járvány miatt nem rendeztek bálokat.

Nyitóképünkön Donald Trump megválasztott amerikai elnök köszönetet mond a Village People-nek, miután felléptek a washingtoni Capital One Arénában tartott MAGA győzelmi gyűlésen 2025. január 19-én, egy nappal a beiktatási ceremónia előtt. Fotó: AFP/Jim Watson