[{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: fogolydilemma, gyanúper, kétfaktoros, lósuttogó, frakkfbia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"43629c8d-4030-468f-b14c-e0baae3d5e2d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"Sósan inni a gyümölcsteát – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","shortLead":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","id":"20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c.jpg","index":0,"item":"91875824-3229-4425-8155-e8b58426ac54","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","timestamp":"2025. január. 19. 21:53","title":"Budapesten forgattak filmet a politikai menedékjogot kapó volt lengyel miniszterhelyettessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","shortLead":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","id":"20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"0a8abea5-7507-40bb-bd6b-37c13dcd7370","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","timestamp":"2025. január. 19. 14:25","title":"Az időjárás kedvez a hideg, a szürke felhők és az ónos szitálás szerelmeseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial Times beválogatta őket a világ legjobb lemezboltjai közé.","shortLead":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial...","id":"20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442.jpg","index":0,"item":"d3e7909b-073c-46ee-a990-3da4aec39abf","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","timestamp":"2025. január. 19. 08:36","title":"Világhíres lett egy budapesti lemezbolt, de ők csak nevetnek ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","shortLead":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","id":"20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c.jpg","index":0,"item":"79bcf9e2-0df3-46ea-9273-8f576f63d329","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","timestamp":"2025. január. 19. 16:40","title":"Átadta a Hamász az első három izraeli túszt, akik a túszalku nyomán szabadultak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával a tűzszünet kezdete előtt intézett beszédet országa lakóihoz.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával a tűzszünet kezdete előtt intézett beszédet országa lakóihoz.","id":"20250118_Netanjahu-Izrael-fenntartja-a-jogot-hogy-folytassa-a-haborut-ha-tuzszunet-masodik-szakasza-sikertelen-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"356e94f5-c995-4365-98a9-b2d4e0cfdc7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Netanjahu-Izrael-fenntartja-a-jogot-hogy-folytassa-a-haborut-ha-tuzszunet-masodik-szakasza-sikertelen-lesz","timestamp":"2025. január. 18. 20:44","title":"Netanjahu: Izrael fenntartja a jogot, hogy folytassa a háborút, ha tűzszünet második szakasza sikertelen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél, hogy legyen néhány közös sikerük is. Alig fél évvel ezelőtt Novak Djokovic a világ tetején érezhette magát friss olimpiai bajnokként, Andy Murray pedig a visszavonulását jelentette be Párizsban. Eszében sem volt, hogy edző legyen, most mégis az a Djokovic kérte fel, akitől négy melbourne-i döntőben is kikapott. Murray tudja, hogyan kell legyőzni a fiatal trónkövetelőket, és a 37 éves szerb bajnoknak most pont erre van szüksége. ","shortLead":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél...","id":"20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4.jpg","index":0,"item":"02bf0c8d-6865-4c59-9f8f-d24e71cd2292","keywords":null,"link":"/elet/20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Djokovic és Murray, a furcsa pár: „Nem baj, ha rajtam vezeti le a feszültséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""}]