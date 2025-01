Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8b9f19a-db90-47d3-be22-26667662e87f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Négy szettben kapott ki az olasz Lorenzo Sonegótól. ","shortLead":"Négy szettben kapott ki az olasz Lorenzo Sonegótól. ","id":"20250118_Harom-meccs-utan-bucsuzik-Marozsan-Fabian-az-Australian-Opentol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8b9f19a-db90-47d3-be22-26667662e87f.jpg","index":0,"item":"e3c7fa48-6730-4279-bbe0-0b269d531279","keywords":null,"link":"/sport/20250118_Harom-meccs-utan-bucsuzik-Marozsan-Fabian-az-Australian-Opentol","timestamp":"2025. január. 18. 12:32","title":"Három meccs után búcsúzik Marozsán Fábián az Australian Opentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","shortLead":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","id":"20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388.jpg","index":0,"item":"f18205f2-6b30-4428-a7a4-13e6a21f481b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","timestamp":"2025. január. 19. 09:24","title":"Törölték az orosz kódot az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott kódgenerátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5911f29-e625-4698-ab84-3b682769ada3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkerülnék a kínai autókra vonatkozó büntetővámokat.","shortLead":"Elkerülnék a kínai autókra vonatkozó büntetővámokat.","id":"20250120_Kinabol-Szloveniaba-koltozhet-az-elektromos-Dacia-gyartasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5911f29-e625-4698-ab84-3b682769ada3.jpg","index":0,"item":"c20716dd-df5b-4709-a704-33835ee135e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Kinabol-Szloveniaba-koltozhet-az-elektromos-Dacia-gyartasa","timestamp":"2025. január. 20. 08:38","title":"Kínából Szlovéniába költözhet az elektromos Dacia gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar áramellátásban az import részaránya pénteken megközelítette az ötven százalékot az erőműben fellépő üzemzavar miatt. Mivel pénteken borús, hideg, szélcsendes nap volt a nap- és szélerőművek termelése sem volt kiemelkedő.","shortLead":"A magyar áramellátásban az import részaránya pénteken megközelítette az ötven százalékot az erőműben fellépő üzemzavar...","id":"20250118_Uzemzavar-miatt-majdnem-fel-napra-kiesett-a-Matrai-Eromu-a-villamosenergia-termelesbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3.jpg","index":0,"item":"5fb7102a-0cab-442f-9e9d-adf7ed9fd678","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Uzemzavar-miatt-majdnem-fel-napra-kiesett-a-Matrai-Eromu-a-villamosenergia-termelesbol","timestamp":"2025. január. 18. 17:43","title":"Üzemzavar miatt majdnem fél napra kiesett a Mátrai Erőmű a villamosenergia-termelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01202323-6795-49a5-9d41-f2b99318d952","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Gárdony önkormányzata majdnem ötvenszer annyi olaj elszivárgásáról tud, mint amiről a Mol eredetileg beszámolt. Az olajcég már nem visz a környéken élőknek ingyen palackos vizet, azt sérelmezve, hogy nem váltottak vissza elég palackot.","shortLead":"Gárdony önkormányzata majdnem ötvenszer annyi olaj elszivárgásáról tud, mint amiről a Mol eredetileg beszámolt...","id":"20250120_Atlatszo-gardony-mol-vezetek-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01202323-6795-49a5-9d41-f2b99318d952.jpg","index":0,"item":"53f2c7fd-5c6c-45ab-ac89-11e3111493e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_Atlatszo-gardony-mol-vezetek-szivargas","timestamp":"2025. január. 20. 08:09","title":"Átlátszó: Nem 10, hanem 487 köbméter olaj szivároghatott el a gárdonyi Mol-vezetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél, hogy legyen néhány közös sikerük is. Alig fél évvel ezelőtt Novak Djokovic a világ tetején érezhette magát friss olimpiai bajnokként, Andy Murray pedig a visszavonulását jelentette be Párizsban. Eszében sem volt, hogy edző legyen, most mégis az a Djokovic kérte fel, akitől négy melbourne-i döntőben is kikapott. Murray tudja, hogyan kell legyőzni a fiatal trónkövetelőket, és a 37 éves szerb bajnoknak most pont erre van szüksége. ","shortLead":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél...","id":"20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4.jpg","index":0,"item":"02bf0c8d-6865-4c59-9f8f-d24e71cd2292","keywords":null,"link":"/elet/20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Djokovic és Murray, a furcsa pár: „Nem baj, ha rajtam vezeti le a feszültséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A névtelen véleménycikk szerzője formálisan azért borult ki, mert Majka kritizálta Donald Trumpot és szavazóit. Ugyanazon a napon jelent meg a volt TV2-s Majka új, kormánykritikus klipje, a Csurran, cseppen.","shortLead":"A névtelen véleménycikk szerzője formálisan azért borult ki, mert Majka kritizálta Donald Trumpot és szavazóit...","id":"20250119_A-kormanyparti-TV2-paros-labbal-szallt-bele-Majkaba-kormanykritikus-uj-klipje-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"14e9f200-eaa9-4470-a4b9-0197ab66cdfe","keywords":null,"link":"/elet/20250119_A-kormanyparti-TV2-paros-labbal-szallt-bele-Majkaba-kormanykritikus-uj-klipje-utan","timestamp":"2025. január. 19. 13:21","title":"A rapháború, amit senki sem látott jönni: a kormánypárti TV2 páros lábbal szállt bele Majkába kormánykritikus új klipje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62491f-20e6-412f-8015-7c9e0a3f3796","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Joe Biden kormányának vasárnap életbe lépett szabályozása nemcsak a TikTok működését lehetetlenítette el az Egyesült Államokban, hanem az ízig-vérig amerikai szuperhősős Marvel Snap kártyajáték is elérhetetlenné vált.","shortLead":"Joe Biden kormányának vasárnap életbe lépett szabályozása nemcsak a TikTok működését lehetetlenítette el az Egyesült...","id":"20250119_usa-tiktok-tilalom-tovabbi-alkalmazasok-bytedance-marvel-snap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca62491f-20e6-412f-8015-7c9e0a3f3796.jpg","index":0,"item":"b03dd04a-76af-49ce-a1e6-f3e17ec7f18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_usa-tiktok-tilalom-tovabbi-alkalmazasok-bytedance-marvel-snap","timestamp":"2025. január. 19. 17:12","title":"Váratlan pofon csattant: 10 másik app is elsötétült a TikTok mellett az USA-ban, van köztük olyan is, amin mindenki meglepődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]