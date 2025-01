Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"860241b4-efe9-4381-af85-cef93fd8182e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Békét és nyugalmat vár a miniszterelnök.","shortLead":"Békét és nyugalmat vár a miniszterelnök.","id":"20250120_Orban-Viktor-a-Karmelitabol-koszontotte-Trumpot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860241b4-efe9-4381-af85-cef93fd8182e.jpg","index":0,"item":"432db1a8-c5f3-4ec3-a900-f15bca23ace4","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Orban-Viktor-a-Karmelitabol-koszontotte-Trumpot","timestamp":"2025. január. 20. 19:19","title":"Orbán Viktor a Karmelitából üdvözölte Trumpot: „A magyaroknak jó lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem Kína Németország legnagyobb külkereskedelmi partnere.","shortLead":"Már nem Kína Németország legnagyobb külkereskedelmi partnere.","id":"20250119_Nemetorszag-kiszolgaltatottabb-Trumpnak-mint-hittuk-es-ez-Magyarorszagnak-is-rossz-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"0a7a83d9-e0c2-4106-a5c1-3979bb7ff5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Nemetorszag-kiszolgaltatottabb-Trumpnak-mint-hittuk-es-ez-Magyarorszagnak-is-rossz-hir","timestamp":"2025. január. 19. 09:01","title":"Németország kiszolgáltatottabb Trumpnak, mint hittük, és ez Magyarországnak is rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","shortLead":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","id":"20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388.jpg","index":0,"item":"f18205f2-6b30-4428-a7a4-13e6a21f481b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","timestamp":"2025. január. 19. 09:24","title":"Törölték az orosz kódot az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott kódgenerátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f224e9c-7e4a-4aa0-8cb7-6e2119c49d5e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely elektromos autók a legtakarékosabb működésűek.","shortLead":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely elektromos autók a legtakarékosabb működésűek.","id":"20250120_toplista-ezek-most-a-legkisebb-fogyasztasu-villanyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f224e9c-7e4a-4aa0-8cb7-6e2119c49d5e.jpg","index":0,"item":"4fdb4f35-f01b-4cb8-99c0-cafba467c9bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_toplista-ezek-most-a-legkisebb-fogyasztasu-villanyautok","timestamp":"2025. január. 20. 07:21","title":"Toplista: ezek most a legkisebb fogyasztású villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház előtt vezetett elő szombaton az Arénában egy lagzi tematikára felhúzott közös bulit. Lakos Gábor fotóriportja. ","shortLead":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház...","id":"20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352.jpg","index":0,"item":"9b791174-d846-4e72-8d4e-8628187fe1dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Fergeteges lagzival kelt egybe a Bohemian Betyars és a Parno Graszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d41d78-702a-4142-aa91-0115cec2b859","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frenk kilencedik, Isten élt Pesten című albumáról, a Bumeráng kapott videoklipet. A hvg.hu-n már meg is nézhető. ","shortLead":"Frenk kilencedik, Isten élt Pesten című albumáról, a Bumeráng kapott videoklipet. A hvg.hu-n már meg is nézhető. ","id":"20250118_uj-klippel-jelentkezett-Frenk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01d41d78-702a-4142-aa91-0115cec2b859.jpg","index":0,"item":"800327a6-7370-49ab-b9da-ea528ff8dbe9","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_uj-klippel-jelentkezett-Frenk","timestamp":"2025. január. 19. 10:00","title":"„Egyszerre próbálunk a szerelemből menekülni és benne maradni” – új klippel jelentkezett Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel a területi igényeivel, de valós amerikai hatalmi érdekeket fogalmaz meg a maga nyers módján.","shortLead":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel...","id":"20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42.jpg","index":0,"item":"e1ec8f2c-6f03-4d2d-96e0-22a22f836fc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","timestamp":"2025. január. 20. 07:00","title":"Grönland már tudja, hogy nem ismer országhatárokat a birodalmi álmokat szövögető Trump képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk a fontos tudnivalókat.","shortLead":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk...","id":"20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c3e61c59-01e2-478e-830e-0f85c053ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","timestamp":"2025. január. 20. 08:03","title":"Az Erste minden ügyfele érintett: aki most nem lép, elveszítheti a hozzáférését a mobilbankjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]