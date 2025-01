Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem a Capitolium előtt, hanem az épület kupolatermében tartották az ünnepséget – Orbán Viktor nélkül, Giorgia Meloni olasz kormányfő és több techvezér társaságában. Trump aranykort és békét ígért, de nem beszélt sem az ukrajnai háborúról, sem a TikTokról. Percről percre tudósításunk a washingtoni eseményekről.","shortLead":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem...","id":"20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"272bb80a-8ff1-4c20-90ec-539c0c59af6d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 17:36","title":"Donald Trump visszatért a Fehér Házba: letette az esküt a 47. amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel is – László Róbert, a Political Capital választási szakértője illúziónak tartja, hogy a kormánypárt ne nyúlhatna egy évvel a 2026-os országgyűlési választások előtt a törvényhez. Kacskovics Mihály Béla a szakértőt a Fülke legújabb adásában kérdezte a félprezidenciális rendszerről szóló pletykákról és a tolnai időközi választásról is.","shortLead":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel...","id":"20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654.jpg","index":0,"item":"219a224c-d109-497c-8492-20a6e3e12c31","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 06:30","title":"László Róbert a Fülkében: Egy előrehozott választás a gyengeség beismerése volna a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bb508a-8442-4cb2-9bec-014600782264","c_author":"HVG","category":"360","description":"Diplomáciai viharokat is kavartak Habsburg Ottó úti okmányai. A történtek szövevényes hátterét tárta fel a Századokban megjelent tanulmányában Fejérdy Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány tudományos igazgatóhelyettese. ","shortLead":"Diplomáciai viharokat is kavartak Habsburg Ottó úti okmányai. A történtek szövevényes hátterét tárta fel a Századokban...","id":"20250120_Fejerdy-Gergely-Habsburg-Otto-utlevelugyei-1919-1949","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bb508a-8442-4cb2-9bec-014600782264.jpg","index":0,"item":"7291eb55-a916-4f56-8210-e1d0872c5d92","keywords":null,"link":"/360/20250120_Fejerdy-Gergely-Habsburg-Otto-utlevelugyei-1919-1949","timestamp":"2025. január. 20. 18:30","title":"Egy trón és állampolgárság nélküli trónörökös utazásai: így szerzett útleveleket Habsburg Ottó a két világháború között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","shortLead":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","id":"20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc.jpg","index":0,"item":"2f94a748-6955-463a-b5dd-15ae108ce7d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","timestamp":"2025. január. 22. 07:21","title":"Parancsolja a tekintélyt a legújabb 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G, és a gyártó új okosórájára és TWS headsetére is vetettünk néhány pillantást.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G...","id":"20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871.jpg","index":0,"item":"8e4fce01-79ce-4ce5-9539-dce1b6b7176e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 15:00","title":"200 megapixeles jóárasított mobil: teszten a legújabb Redmi és két kisebb társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","shortLead":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","id":"20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287.jpg","index":0,"item":"14c8f4ea-84b6-4f1d-86e4-343810c17f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","timestamp":"2025. január. 21. 07:55","title":"Összetörte egy szerelő Lando Norris Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddb9294-6ccf-4eee-8d84-b274751f46ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nincs még meg a jó válasz az elektromos Type R kérdésre. ","shortLead":"Nincs még meg a jó válasz az elektromos Type R kérdésre. ","id":"20250122_Probalkozik-a-Honda-az-elektromos-Civc-Type-R-rel-de-szerintuk-sem-konnyu-a-feladat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddb9294-6ccf-4eee-8d84-b274751f46ba.jpg","index":0,"item":"78fe0d4c-3e2e-4009-9140-25ad71ed5127","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Probalkozik-a-Honda-az-elektromos-Civc-Type-R-rel-de-szerintuk-sem-konnyu-a-feladat","timestamp":"2025. január. 22. 08:44","title":"Próbálkozik a Honda az elektromos Civic Type R-rel, de szerintük sem könnyű a feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5c97c8-fc5f-497c-8cce-243f350798c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sanjay Roy azt állítja, hogy ártatlan, és hamisan vádolták meg.","shortLead":"Sanjay Roy azt állítja, hogy ártatlan, és hamisan vádolták meg.","id":"20250120_india-eroszak-gyilkossag-onkentes-rendor-doktorno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d5c97c8-fc5f-497c-8cce-243f350798c7.jpg","index":0,"item":"4dea8e3e-a46b-47b3-9de5-6d681bafcc08","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_india-eroszak-gyilkossag-onkentes-rendor-doktorno","timestamp":"2025. január. 20. 12:59","title":"Önkéntes rendőr erőszakolt és ölt meg egy doktornőt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]