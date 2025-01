Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rapper szerint a dalban megfogalmazott kritika ugyanakkor nem csak a kormánypártnak szól.","shortLead":"A rapper szerint a dalban megfogalmazott kritika ugyanakkor nem csak a kormánypártnak szól.","id":"20250121_majka-csurran-cseppen-dopeman-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"9c73930b-0b65-4db0-8eb2-d3230e9b26ec","keywords":null,"link":"/elet/20250121_majka-csurran-cseppen-dopeman-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 07:01","title":"„A legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni” – Dopeman is elmondta a véleményét Majka új daláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy híres videojáték-szereplőt és egy hamburgertolvajt véltek felismerni a First Lady-ben. ","shortLead":"Egy híres videojáték-szereplőt és egy hamburgertolvajt véltek felismerni a First Lady-ben. ","id":"20250122_Melania-Trump-beiktatasi-kalapja-ellopta-a-show-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"5d1630d3-c678-4821-b0b7-eb903b7857c9","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Melania-Trump-beiktatasi-kalapja-ellopta-a-show-t","timestamp":"2025. január. 22. 10:32","title":"Jimmy Kimmel, Colbert, Fallon és Jon Stewart is szájára vette Melania Trump beiktatási kalapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","shortLead":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","id":"20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788.jpg","index":0,"item":"1035fea5-c155-4432-83f7-8431e8592b36","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","timestamp":"2025. január. 20. 21:59","title":"A tűzszünet után felvonultatták a Gázai övezetben a Hamász biztonsági erőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c5258-0eb3-4188-bf57-3093faa15274","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ablakokon át menekültek a szálloda vendégei a lángoló 11 emeletes épületből.","shortLead":"Az ablakokon át menekültek a szálloda vendégei a lángoló 11 emeletes épületből.","id":"20250121_tuz-torok-siparadicsom-szalloda-66-halott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1c5258-0eb3-4188-bf57-3093faa15274.jpg","index":0,"item":"fddd4a33-def1-474a-b720-ecabba590397","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_tuz-torok-siparadicsom-szalloda-66-halott","timestamp":"2025. január. 21. 13:59","title":"Már legalább 66 halottja van a török szállodatűznek, sokan az ablakon keresztül próbáltak menekülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","shortLead":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","id":"20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d.jpg","index":0,"item":"9a28764d-fe3d-4e13-85a4-61fdcbe86222","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","timestamp":"2025. január. 21. 08:21","title":"Kigyulladt egy szálloda egy törökországi síparadicsomban, legalább tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b994a8cb-ac07-411a-966c-757830f07b03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz kamuállam az év elejéig ingyen kapta Moszkvától a gázt, de január elsejével a csapokat elzárták és több százezer ember maradt fűtés és melegvíz nélkül.","shortLead":"Az orosz kamuállam az év elejéig ingyen kapta Moszkvától a gázt, de január elsejével a csapokat elzárták és több...","id":"20250120_Megiscsak-kell-a-moldovai-gaz-a-transznisztriai-szakadaroknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b994a8cb-ac07-411a-966c-757830f07b03.jpg","index":0,"item":"58ba5c9a-1af7-4912-b375-dc5ed26e0004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Megiscsak-kell-a-moldovai-gaz-a-transznisztriai-szakadaroknak","timestamp":"2025. január. 20. 20:45","title":"Mégiscsak kell a moldovai gáz a transznisztriai szakadároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ef1ed7-25db-48bc-9202-28b60143ec7f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezetet régóta kritizáló Mi Hazánk elnöke felbátorodott Donald Trump döntésén. Mégsem mi vagyunk a hülyék – állítja.","shortLead":"A szervezetet régóta kritizáló Mi Hazánk elnöke felbátorodott Donald Trump döntésén. Mégsem mi vagyunk a hülyék –...","id":"20250122_Toroczkai-Laszlo-kileptetne-Magyarorszagot-a-WHO-bol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ef1ed7-25db-48bc-9202-28b60143ec7f.jpg","index":0,"item":"cbe74af5-d0e7-4db9-b13d-7539761a249e","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Toroczkai-Laszlo-kileptetne-Magyarorszagot-a-WHO-bol","timestamp":"2025. január. 22. 11:47","title":"Toroczkai László kiléptetné Magyarországot a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Posta és a mentőszolgálat közös kampányban szólította fel a lakosságot, hogy tegyék rendbe a névtáblákat, házszámokat, társasházi épületeket azonosító jelzéseket.","shortLead":"A Magyar Posta és a mentőszolgálat közös kampányban szólította fel a lakosságot, hogy tegyék rendbe a névtáblákat...","id":"20250121_Ne-csodalkozzon-ha-a-mento-azert-kesik-mert-az-ingatlanan-nem-szerepel-hazszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183.jpg","index":0,"item":"7ab25e4e-1a7a-4170-9be6-7a5879366906","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Ne-csodalkozzon-ha-a-mento-azert-kesik-mert-az-ingatlanan-nem-szerepel-hazszam","timestamp":"2025. január. 21. 10:30","title":"Sokszor azért késik a mentő, mert az adott ingatlanon nem szerepel házszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]