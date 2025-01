Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","shortLead":"A török elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","id":"20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516.jpg","index":0,"item":"a6c1adf0-654e-4dac-b93e-352b29d9bd04","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","timestamp":"2025. január. 22. 08:10","title":"Törökországban őrizetbe vettek kilenc embert a 76 halálos áldozatot követelő szállodatűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b5a61d-109c-4c45-a993-5f62cebc01f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb energiakímélő funkció jön a Google Chrome-ba, már azt is tudni, mikor. ","shortLead":"Újabb energiakímélő funkció jön a Google Chrome-ba, már azt is tudni, mikor. ","id":"20250122_google-chrome-bongeszo-lapok-fagyasztasa-energiatakarekossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b5a61d-109c-4c45-a993-5f62cebc01f2.jpg","index":0,"item":"cbecf2ee-5eef-4208-b078-42bcdf99de6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_google-chrome-bongeszo-lapok-fagyasztasa-energiatakarekossag","timestamp":"2025. január. 22. 11:03","title":"Hamarosan lefagyasztja a lapokat a Chrome böngésző, és ez igazából jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak, akik várják, és vannak, akik szerint ez céltalan: rövidesen már csak életkor-ellenőrzés után lehet pornót (is) tartalmazó oldalakat megnyitni a briteknél.","shortLead":"Vannak, akik várják, és vannak, akik szerint ez céltalan: rövidesen már csak életkor-ellenőrzés után lehet pornót (is...","id":"20250121_egyesult-kiralysag-jogszabaly-porno-eletkor-ellenorzes-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e.jpg","index":0,"item":"2610c3f9-6418-40b7-8af0-171160ea7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_egyesult-kiralysag-jogszabaly-porno-eletkor-ellenorzes-szigoritas","timestamp":"2025. január. 21. 09:03","title":"Drákói szigor: csak személyivel lehet pornót nézni júliustól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6d3a55-08b1-4db9-ad90-3ece571c47ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely Veronika Patrícia egy kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott.","shortLead":"Székely Veronika Patrícia egy kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott.","id":"20250121_Eltunt-egy-14-eves-lany-a-X-keruletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f6d3a55-08b1-4db9-ad90-3ece571c47ae.jpg","index":0,"item":"a9f475ff-e95d-4f83-a513-51ddd58ae7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Eltunt-egy-14-eves-lany-a-X-keruletbol","timestamp":"2025. január. 21. 10:14","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a X. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","shortLead":"A 24 éves Lenny Joseph támadóként is bevethető.","id":"20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e9781b2-1554-4c85-bc7d-665031ba1465.jpg","index":0,"item":"acb47f14-6e00-4cfd-b626-368866f73bd8","keywords":null,"link":"/sport/20250120_labdarugas-ferencvaros-atigazolas-lenny-joseph","timestamp":"2025. január. 20. 17:56","title":"A francia másodosztályból igazolt szélsőt a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","shortLead":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","id":"20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287.jpg","index":0,"item":"14c8f4ea-84b6-4f1d-86e4-343810c17f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","timestamp":"2025. január. 21. 07:55","title":"Összetörte egy szerelő Lando Norris Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","shortLead":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","id":"20250120_biden-kegyelem-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36.jpg","index":0,"item":"61c5fb58-71df-4612-be99-b9a4a6732d05","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_biden-kegyelem-csalad","timestamp":"2025. január. 20. 18:03","title":"Joe Biden előzetes kegyelmet adott több családtagjának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a technológia etikus és biztonságos fejlődését.","shortLead":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa...","id":"20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"e987cf3b-8f6a-4a13-9e22-7c0eb72f2e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","timestamp":"2025. január. 21. 21:37","title":"Trump a biztonságos MI-fejlesztésnek is véget vetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]