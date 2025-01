Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét, nem sokkal azután, hogy éppen Rogán Antal propagandagépezetét kezdte vizsgálni. Mindez akkor történik, amikor Orbán Viktor a Brüsszel elleni támadás második fázisát hirdette meg. ","shortLead":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét...","id":"20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"ff4f986b-5489-4207-b1c1-4252eb96899e","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 06:30","title":"Belső aknamunka vezethetett az Integritás Hatóság elnökének meggyanúsításához, de van egy ok, amiért nagyon is kapóra jön a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, akinek a kormánytagok gratuláltak a kitiltásához? Mit vár a kormány Donald Trumptól? Miért tálalta jó hírként Orbán Viktor, hogy kifizetik az állampapírok hozamait? Mi a kormány véleménye Majka rendszerkritikus klipjéről? Miért gondolják álszentnek Karácsony Gergelyt, hogyan érinti a magyar szuverenitást a rákosrendezői Mini-Dubajt, és mi épül ott egyáltalán? Ez történt a csütörtöki kormányinfón. ","shortLead":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, akinek...","id":"20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc.jpg","index":0,"item":"36481b03-f94c-45b6-a355-40045789f304","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 10:02","title":"Gulyás Gergely: Elmebeteg állhat a bombariadók mögött, nem tudjuk, mi és hogyan épül Rákosrendezőn – ez történt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22.jpg","index":0,"item":"60a4f740-ec31-4258-9dac-91c68c6a0ed3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","timestamp":"2025. január. 22. 07:59","title":"Hihetetlen, de csak 582 kilométer van ebben a régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","shortLead":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","id":"20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e.jpg","index":0,"item":"a2d0b121-146c-434f-aca9-deab627061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","timestamp":"2025. január. 22. 06:41","title":"Toplista: ezek most a legjobb és legrosszabb új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605","c_author":"Nagy Mercédesz","category":"360","description":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész élet- és alkotótársával, Kaszás Tamással beszélgettünk.","shortLead":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész...","id":"20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605.jpg","index":0,"item":"27a23073-449a-49d5-bfdd-33927d185418","keywords":null,"link":"/360/20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Megfordult az idő kereke. Tudom is, hol – beszélgetés „Kaszival” „Panka” művészetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","shortLead":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","id":"20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee.jpg","index":0,"item":"64278f24-1690-40b1-8c22-1855b4ba8739","keywords":null,"link":"/elet/20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","timestamp":"2025. január. 22. 21:37","title":"A bécsi Taylor Swift-koncerten merényletet tervező férfi valószínűleg volt barátnőjét is meg akarta ölni korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf796ad-d32f-4999-9f23-ed56ab24d6e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol bajnok kieső helyen várja a jövő heti folytatást.","shortLead":"Az angol bajnok kieső helyen várja a jövő heti folytatást.","id":"20250123_bajnokok-ligaja-manchester-city-real-madrid-bayern-munchen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edf796ad-d32f-4999-9f23-ed56ab24d6e4.jpg","index":0,"item":"e46a8558-be01-4a05-b1f5-f7249035b819","keywords":null,"link":"/sport/20250123_bajnokok-ligaja-manchester-city-real-madrid-bayern-munchen","timestamp":"2025. január. 23. 05:15","title":"Nagyot nyert a Real, két gólos előnyről kapott ki a City a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1239898-4f7b-4e06-9efa-62f232061741","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg a szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozók akár 525 ezer forint bruttóval is számolhatnak.","shortLead":"Míg a szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozók akár 525 ezer forint bruttóval is számolhatnak.","id":"20250123_Fizetesemeles-Auchan-fizikai-munka-beremeles-brutto-ber","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1239898-4f7b-4e06-9efa-62f232061741.jpg","index":0,"item":"69842d79-a8f3-416f-bd3c-6f98b98a354e","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_Fizetesemeles-Auchan-fizikai-munka-beremeles-brutto-ber","timestamp":"2025. január. 23. 14:36","title":"Auchan: Bruttó 402 ezer lesz januártól a fizikai munkát végzők alapbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]