[{"available":true,"c_guid":"f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2","c_author":"Csányi Nikolett - Földes András","category":"360","description":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy túlélő visszaemlékezéseiből nem csak a a Holokauszt borzalmai, és az akkori Magyarország hangulata rajzolódik ki. A lágerből meneküléshez, a túléléshez szinte csodák kellettek, és nem mindig az erő volt, ami segített. Csányi Nikolett és Földes András videója.","shortLead":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy...","id":"20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2.jpg","index":0,"item":"ef0abce6-dfd8-4dac-b9fb-722b4f627a7d","keywords":null,"link":"/360/20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","timestamp":"2025. január. 27. 19:42","title":"“Azt reméltük, hogy minket is lebombáznak, mert az is jobb, mint itt várni a halált” - az utolsó magyar túlélők történetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az orosz és az amerikai elnök törékeny viszonyán múlik a világ sorsa – erről ír a Timesban Mark Galeotti Oroszország-szakértő.","shortLead":"Az orosz és az amerikai elnök törékeny viszonyán múlik a világ sorsa – erről ír a Timesban Mark Galeotti...","id":"20250126_lapszemle-trump-putyin-ukrajna-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"a6247ed7-8cfa-4847-a6df-cc649ef148b4","keywords":null,"link":"/360/20250126_lapszemle-trump-putyin-ukrajna-times","timestamp":"2025. január. 26. 09:00","title":"Brit szakértő: Ha Trump bedühödik, sokkal-sokkal veszélyesebb elődeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk például a Meta nemrégiben megszüntetett amerikai tényellenőrzési gyakorlatára. Legutóbb pedig a Google döntött úgy, nem fogja betartani az Európai Unió ezzel kapcsolatos kódexét.","shortLead":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk...","id":"20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"9fb5b8bf-2142-45c1-b282-97d41ed8a1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","timestamp":"2025. január. 26. 10:03","title":"Bekeményít a Google: határozott nemet mond az európai tényellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250126_bombariado-email-cim-erste-george-belepes-okosora-orok-vegyi-anyagok-netflix-aremeles-engineai-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"ebb4366d-eafa-43e3-9abf-083947e1f1a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_bombariado-email-cim-erste-george-belepes-okosora-orok-vegyi-anyagok-netflix-aremeles-engineai-robot-video","timestamp":"2025. január. 26. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, milyen címről érkezett az országos iskolai bombafenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","shortLead":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","id":"20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03.jpg","index":0,"item":"426b3198-61d1-4713-9698-c8638e92cfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","timestamp":"2025. január. 27. 05:39","title":"Kolumbia államfői gépet bocsát rendelkezésre az Egyesült Államokból kiutasított illegális bevándorlók szállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elkezdik tesztelni a reklámok megjelenítését a Threads felületén is, így nagyjából másfél év után véget érhet a platform reklámmentes létezése.","shortLead":"Elkezdik tesztelni a reklámok megjelenítését a Threads felületén is, így nagyjából másfél év után véget érhet...","id":"20250127_meta-threads-reklamok-megjelenese-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"b6af3459-a3b7-449f-8ea9-556ee96a4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_meta-threads-reklamok-megjelenese-teszt","timestamp":"2025. január. 27. 17:03","title":"Nincs menekvés: újabb közösségi oldalt árasztanak el a reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt úgy fogtak el a hétvégén, hogy már folyamatban volt az állampolgárságának megszerzése. ","shortLead":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt...","id":"20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0.jpg","index":0,"item":"f23a88c3-dc36-47fb-9b39-28d93b4ae245","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","timestamp":"2025. január. 27. 16:22","title":"Egy nap alatt közel ezer bevándorlót tartóztattak le az Egyesült Államokban (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]