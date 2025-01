Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2","c_author":"Csányi Nikolett - Földes András","category":"360","description":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy túlélő visszaemlékezéseiből nem csak a a Holokauszt borzalmai, és az akkori Magyarország hangulata rajzolódik ki. A lágerből meneküléshez, a túléléshez szinte csodák kellettek, és nem mindig az erő volt, ami segített. Csányi Nikolett és Földes András videója.","shortLead":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy...","id":"20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2.jpg","index":0,"item":"ef0abce6-dfd8-4dac-b9fb-722b4f627a7d","keywords":null,"link":"/360/20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","timestamp":"2025. január. 27. 19:42","title":"„Azt reméltük, hogy minket is lebombáznak, mert az is jobb, mint itt várni a halált” – az utolsó magyar túlélők történetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású projektek esetében tud eljárni, hanem például a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. hazai költségvetési forrásból fizetett szolgáltatásaival kapcsolatban is.","shortLead":"Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású...","id":"20250128_Meszaros-Lorinc-egy-cegenek-is-nekiment-az-Integritas-Hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"9ec6f81e-36b7-46e3-9b38-9f4c1c02365a","keywords":null,"link":"/360/20250128_Meszaros-Lorinc-egy-cegenek-is-nekiment-az-Integritas-Hatosag","timestamp":"2025. január. 28. 12:57","title":"Mészáros Lőrinc egy cégének is nekiment az Integritás Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem csökkentett a Monetáris Tanács.","shortLead":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem...","id":"20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"310ce3ce-d0d7-4c38-b5c3-96bb9357b399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 14:12","title":"Itt van a Matolcsy-korszak utolsó előtti kamatdöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás ellen. Most még csak tűzijátékkal.","shortLead":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás...","id":"20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2.jpg","index":0,"item":"2d38451b-bbb8-4773-aa03-d477121ba8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"Gépek háborúja: videón, ahogy rommá lövi egymást egy drón és egy robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár nap alatt felforgatta a mesterséges intelligencia piacát a DeepSeek, és egy friss jelentés szerint az új, olcsóbb kínai modell már most jobb, mint a Meta idén érkező legújabb fejlesztése. A cégnél nagyon szeretnék megérteni, hogyan.","shortLead":"Pár nap alatt felforgatta a mesterséges intelligencia piacát a DeepSeek, és egy friss jelentés szerint az új, olcsóbb...","id":"20250129_meta-deepseek-mesterseges-intelligencia-mernoki-csapatok-vizsgalat-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5.jpg","index":0,"item":"37c4e370-3fda-4479-898f-860424395456","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_meta-deepseek-mesterseges-intelligencia-mernoki-csapatok-vizsgalat-koltsegek","timestamp":"2025. január. 29. 12:03","title":"Riadót fújt a Meta: négy csapattal próbálja megfejteni a DeepSeek titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ad69c7-d8b4-468c-8e58-6a5390ff4dd1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szemrevalóbb dizájn, jobb hatékonyság, nagyobb hatótáv, kisebb zaj, modernebb technika. Ezek a főbb hívószavai a világ legnépszerűbb autójaként jegyzett Tesla Model Y ráncfelvarrt változatának – jövünk az első személyes találkozás tapasztalataival.","shortLead":"Szemrevalóbb dizájn, jobb hatékonyság, nagyobb hatótáv, kisebb zaj, modernebb technika. Ezek a főbb hívószavai a világ...","id":"20250129_budapest-felfrissitett-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ad69c7-d8b4-468c-8e58-6a5390ff4dd1.jpg","index":0,"item":"53d20a48-840d-4481-a683-93faf373b18c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_budapest-felfrissitett-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 29. 16:13","title":"Budapesten a legújabb Tesla: beültünk a menő fénycsíkos friss Model Y-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f11c3f-bb26-46cc-8699-68edb696dbe1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A populista-szuverenista tábor sokadik tagja gondolja úgy, hogy az Egyesült Arab Emírségek kifürkészhetetlen eredetű pénzügyi alapjaiból szeretné fejleszteni fővárosát. Ez újabb kötelék a furcsa szövetségben, amelyet a magyar miniszterelnök kedden az emírségekben épít tovább.","shortLead":"A populista-szuverenista tábor sokadik tagja gondolja úgy, hogy az Egyesült Arab Emírségek kifürkészhetetlen eredetű...","id":"20250128_orban-viktor-gruzia-emirsegek-moszkva-teheran-eagle-hills-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90f11c3f-bb26-46cc-8699-68edb696dbe1.jpg","index":0,"item":"2958bf4a-9bf8-4658-a921-60655e6c8cdf","keywords":null,"link":"/360/20250128_orban-viktor-gruzia-emirsegek-moszkva-teheran-eagle-hills-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 28. 14:07","title":"Orbán Viktor újabb barátja kötött üzletet Mini-Dubaj arab befektetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","shortLead":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","id":"20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee.jpg","index":0,"item":"4555a0d6-c92f-429e-a75a-0c8acae7ea81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","timestamp":"2025. január. 29. 13:03","title":"Az OpenAI állítja: bizonyítékot talált arra, hogy a technológiájával is fejlesztették a DeepSeek MI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]