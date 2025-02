Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan sokkal inkább az elevenébe vág. A lépésnek szerteágazó hatásai lehetnek, gyengülhetnek a klímaváltozás legsúlyosabb hatásainak elkerülését célzó erőfeszítések, és az USA biztosan elveszti a befolyását erre. Trump viszont gazdaságilag is lábon lőheti országát azzal, hogy átengedi a terepet a versenytársaknak a tiszta technológiákban, még úgy is, hogy Amerika fele nem megy vele. A lépés várható hatásait Ürge-Vorsatz Diána, az IPCC alelnöke segített mérlegelni.","shortLead":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan...","id":"20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c.jpg","index":0,"item":"61e370ad-0f3c-47e4-980a-95bf78129dc1","keywords":null,"link":"/360/20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","timestamp":"2025. január. 30. 15:45","title":"Trump nem tudja feltámasztani a múltat, az USA gazdaságát viszont lábon lőheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b2f9f2-4c03-45aa-bdc1-74d9573e3cea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmadik évad minden eddiginél drámaibb és fordulatosabb lesz a sorozat alkotói szerint.","shortLead":"A harmadik évad minden eddiginél drámaibb és fordulatosabb lesz a sorozat alkotói szerint.","id":"20250131_squid-game-premier-netflix-emmy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2b2f9f2-4c03-45aa-bdc1-74d9573e3cea.jpg","index":0,"item":"ace50bea-39a4-4fc5-9500-ff6d6a56b978","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_squid-game-premier-netflix-emmy","timestamp":"2025. január. 31. 15:39","title":"Megvan, mikor érkezik a Squid Game záróévada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd3f465-b753-42a1-90cb-565f6643d090","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A maratoni futás felvételén esett el a színésznő. ","shortLead":"A maratoni futás felvételén esett el a színésznő. ","id":"20250131_Komoly-balesetet-szenvedett-egy-jelenet-felvetelen-Udvaros-Dorottya-majdnem-meghiusult-a-Futni-mentem-forgatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd3f465-b753-42a1-90cb-565f6643d090.jpg","index":0,"item":"5b5041a8-6d0c-4373-9217-49e9d2f49543","keywords":null,"link":"/elet/20250131_Komoly-balesetet-szenvedett-egy-jelenet-felvetelen-Udvaros-Dorottya-majdnem-meghiusult-a-Futni-mentem-forgatasa","timestamp":"2025. január. 31. 08:36","title":"Komoly balesetet szenvedett egy jelenet felvételén Udvaros Dorottya, majdnem meghiúsult a Futni mentem forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szemtanúk elmondása szerint recsegő hangot hallottak, mintha egy elektronikus eszköz égett volna.","shortLead":"A szemtanúk elmondása szerint recsegő hangot hallottak, mintha egy elektronikus eszköz égett volna.","id":"20250130_akkumulator-okozhatta-a-tuzet-a-del-koreai-utasszallito-gepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685.jpg","index":0,"item":"ae9d9de2-0511-468f-a906-758ccd5cfc4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_akkumulator-okozhatta-a-tuzet-a-del-koreai-utasszallito-gepen","timestamp":"2025. január. 30. 19:41","title":"Hordozható akkumulátor okozhatta a tüzet a dél-koreai utasszállító repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","shortLead":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","id":"20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7.jpg","index":0,"item":"63eec2e4-c88d-4543-8a57-37ec769d53aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Schäfer András válogatott középpályás bevásárolta magát a Szombathelyi Haladásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","shortLead":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","id":"20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3.jpg","index":0,"item":"7c0770c9-a805-4775-8906-b79799f23c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","timestamp":"2025. január. 31. 08:41","title":"20 extra lóerő 19,5 millió forintért: Magyarországon a BMW elképesztő új M3 CS sportkombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is, hogy „hallják” a zenét.","shortLead":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is...","id":"20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649.jpg","index":0,"item":"aa172e21-9279-4f07-9296-44066add5f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","timestamp":"2025. január. 30. 16:03","title":"16 kínai robot járt egyszerre néptáncot, a látvány lenyűgöző – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján könnyen lehet, hogy az égitest képlékenyebb annál, mint amilyennek kinéz.","shortLead":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján...","id":"20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858.jpg","index":0,"item":"56650e67-afc7-453c-b0c1-0405cffba236","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","timestamp":"2025. január. 30. 18:03","title":"Forró láva borította be a Hold felszínét, és úgy tűnik, ez nem is volt olyan régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]