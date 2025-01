Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök lemondása után.","shortLead":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök...","id":"20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"f288c460-72c7-4253-b387-4d26a15b7e19","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","timestamp":"2025. január. 07. 05:19","title":"Grönland után Kanadára is szemet vetett Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214b0412-089c-4fd8-a926-2569f2d64993","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kedd reggeli földrengés több mint 1000 otthonban tett kárt.","shortLead":"A kedd reggeli földrengés több mint 1000 otthonban tett kárt.","id":"20250107_tibet-foldrenges-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214b0412-089c-4fd8-a926-2569f2d64993.jpg","index":0,"item":"786df9d3-c3d1-4e03-8066-77eaac669855","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_tibet-foldrenges-kina","timestamp":"2025. január. 07. 19:57","title":"Legalább 126 halálos áldozata van a tibeti földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f6f7eb-d177-4916-933f-b9f7446fa759","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szenzorok, a kamerák és a mesterséges intelligencia az újszülöttek gondozásában is segíthet – gondolták a Bosch mérnökei, és elkészítettek egy okos babaágyat.","shortLead":"A szenzorok, a kamerák és a mesterséges intelligencia az újszülöttek gondozásában is segíthet – gondolták a Bosch...","id":"20250108_bosch-revol-intelligens-babaagy-kisagy-babamonitor-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0f6f7eb-d177-4916-933f-b9f7446fa759.jpg","index":0,"item":"7b4cfd27-bd79-47ce-a87d-b26ee8bdfa17","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_bosch-revol-intelligens-babaagy-kisagy-babamonitor-ces-2025","timestamp":"2025. január. 08. 06:03","title":"Babáknak való, szülőknek szól: intelligens kiságyat mutatott be a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381123dd-ab73-4271-b08e-cae0693f8711","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Új év, új mélységek” – így kommentálta a Google egyik vezetője azt, hogy a rivális Microsoft a felhasználók megtévesztésével próbálja a Bing felé terelni a felhasználókat.","shortLead":"„Új év, új mélységek” – így kommentálta a Google egyik vezetője azt, hogy a rivális Microsoft a felhasználók...","id":"20250107_microsoft-bing-keresomotor-megteveszto-google-oldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/381123dd-ab73-4271-b08e-cae0693f8711.jpg","index":0,"item":"6beff0cc-6260-4aea-99ee-e5abcb64016e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_microsoft-bing-keresomotor-megteveszto-google-oldal","timestamp":"2025. január. 07. 13:03","title":"Megtévesztő Google-oldallal próbálja rávenni az embereket a Bing használatára a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök egy podcastban beszélt a háború lezárásának lehetőségéről, Ukrajna és az USA NATO-tagságáról és arról is, hogy mit vár Trump elnök beiktatásától.","shortLead":"Az ukrán elnök egy podcastban beszélt a háború lezárásának lehetőségéről, Ukrajna és az USA NATO-tagságáról és arról...","id":"20250106_Zelenszkij-Trump-ukrajna-beke-nato-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f.jpg","index":0,"item":"7062f720-ed1c-4f07-b8ab-944d08618846","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Zelenszkij-Trump-ukrajna-beke-nato-tuzszunet","timestamp":"2025. január. 06. 12:12","title":"Zelenszkij: Csak az USA adhat garanciát a békére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","id":"20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a.jpg","index":0,"item":"193ae0b0-cdbe-4cad-bfec-287d5c5c7e85","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Akkora vihar van az USA-ban, hogy töröltek 1300 repülőjáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187465a-d414-4c4c-bc83-4c8c3d79c7b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett arra szeretnének választ kapni, hogy hol hibázott a kormány a Védelmi Beszerzési Ügynökségtől ellopott adatok ügyében, és hogy mit tett a visszaszerzésük érdekében.","shortLead":"Egyebek mellett arra szeretnének választ kapni, hogy hol hibázott a kormány a Védelmi Beszerzési Ügynökségtől ellopott...","id":"20250107_A-DK-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-osszehivasat-kezdemenyezi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7187465a-d414-4c4c-bc83-4c8c3d79c7b1.jpg","index":0,"item":"38ec2a36-8b2c-4da8-ab94-899f32ba56e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_A-DK-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-osszehivasat-kezdemenyezi","timestamp":"2025. január. 07. 12:51","title":"A DK a nemzetbiztonsági bizottság összehívását kezdeményezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az igazi rendőrök elmentek az ingatlannal bizniszelő csalóért, akinek a társát még keresik.","shortLead":"Az igazi rendőrök elmentek az ingatlannal bizniszelő csalóért, akinek a társát még keresik.","id":"20250107_alrendor-ingatlan-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"20ea60ab-5a24-46bf-b7c9-8faf743f58a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_alrendor-ingatlan-csalas","timestamp":"2025. január. 07. 12:39","title":"Egy kamurendőr egy mesés lakásvásárlási ajánlattal csalt ki 17 milliót egy idős nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]