[{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":" Borbély Ede","category":"360","description":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős kihívások elé állítja a globális dekarbonizációs törekvéseket. Viszont Európának ez inkább lehetőséget rejt, amit mielőbb fel kellene ismerni – hívja fel a figyelmet energetikai szakértő szerzőnk, Borbély Ede. Vélemény.","shortLead":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős...","id":"20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"637e29c9-fb9d-4e30-8dfd-552658906f95","keywords":null,"link":"/360/20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","timestamp":"2025. február. 07. 14:50","title":"Klímapolitikai sokkot okozott Trump, de ebből hasznot húzhat az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás. Az Athletic szerint Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen tagja a Premier League listavezetőjének.","shortLead":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás...","id":"20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f.jpg","index":0,"item":"decb00db-3e1f-480e-befd-c7ac5009733c","keywords":null,"link":"/sport/20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","timestamp":"2025. február. 07. 17:34","title":"Az egekbe magasztalta Szoboszlait a legnevesebb amerikai sportlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb059a86-752e-4a10-aada-b3f914ad4696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint minden a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően zajlik.","shortLead":"A külügyminiszter szerint minden a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően zajlik.","id":"20250207_Vadai-paks-2-rezsufal-szijjarto-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb059a86-752e-4a10-aada-b3f914ad4696.jpg","index":0,"item":"b23e130b-95c5-4637-80bc-14ce6cad3530","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Vadai-paks-2-rezsufal-szijjarto-parlament","timestamp":"2025. február. 07. 19:41","title":"Vadai rákérdezett, hogy dől-e a rézsűfal a Paks II. beruházás helyszínén, Szijjártó egy mondatban válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6fad60-40da-41bd-92e0-dbeb9d774a90","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Patrióták Európáért tizennégy nemzeti tagpártjának vezetője találkozik pénteken és szombaton Madridban. Céljuk, hogy a következő hónapok stratégiájáról tárgyaljanak konkrét ügyek kapcsán. Megosztó témák is napirendre kerülhetnek.","shortLead":"A Patrióták Európáért tizennégy nemzeti tagpártjának vezetője találkozik pénteken és szombaton Madridban. Céljuk...","id":"20250207_Patriotak_Orban-Viktor_Marine-Le-Pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc6fad60-40da-41bd-92e0-dbeb9d774a90.jpg","index":0,"item":"6ec80154-8e74-4c79-96ab-d9256c9d14ec","keywords":null,"link":"/eurologus/20250207_Patriotak_Orban-Viktor_Marine-Le-Pen","timestamp":"2025. február. 07. 19:01","title":"Történelmi csúcstalálkozón tennék naggyá Európát a Patrióták Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","shortLead":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","id":"20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f.jpg","index":0,"item":"afce5ab5-631e-42e7-936a-a4c1275d82f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","timestamp":"2025. február. 08. 09:54","title":"„Először még túl kell élnem” – mondta Orbán Viktor Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a Krisztinavárosban.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5.jpg","index":0,"item":"048d65d6-69de-4ae8-bd7d-011e6429ba72","keywords":null,"link":"/360/20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","timestamp":"2025. február. 07. 17:30","title":"Hasbeszélő kellemesen meglepődött: ilyen egy étterem, ahol az első perctől az utolsóig figyelnek a vendégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","shortLead":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","id":"20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef.jpg","index":0,"item":"52e61bd2-3d46-4e88-840c-3a25e3dcdd17","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","timestamp":"2025. február. 07. 14:37","title":"A motorsporteseményeket is maga alá gyűri a Rogán-féle nemzeti rendezvényszervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4688caa3-92d7-4003-9c29-77396c026633","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Javaslatokat dolgoznak ki, amelyek hatékonyabb fellépést tesznek lehetővé a külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekkel szemben.","shortLead":"Javaslatokat dolgoznak ki, amelyek hatékonyabb fellépést tesznek lehetővé a külföldről finanszírozott politikai...","id":"20250207_szuverenitasvedelmi-hivatal-usaid-kulfoldi-penzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4688caa3-92d7-4003-9c29-77396c026633.jpg","index":0,"item":"d1480ace-cdd2-40d6-839f-7fae222f92c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_szuverenitasvedelmi-hivatal-usaid-kulfoldi-penzek","timestamp":"2025. február. 07. 18:48","title":"Ráfekszik a Szuverenitásvédelmi Hivatal az USAID által pénzelt szervezetek feltárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]