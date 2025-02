Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e05a2afa-c36a-40d7-8868-89754000bd85","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Rod Blagojevich 2009-ben pénzért kínálta azt a szenátusi posztot, amelyet az elnökké választott Barack Obama töltött be korábban.","shortLead":"Rod Blagojevich 2009-ben pénzért kínálta azt a szenátusi posztot, amelyet az elnökké választott Barack Obama töltött be...","id":"20250211_egyesult-allamok-elnoki-kegyelem-donald-trump-rod-blagojevich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e05a2afa-c36a-40d7-8868-89754000bd85.jpg","index":0,"item":"dd2e2d9d-0692-4341-a2f3-2d7c6f1a7f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_egyesult-allamok-elnoki-kegyelem-donald-trump-rod-blagojevich","timestamp":"2025. február. 11. 14:42","title":"Trump kegyelmet adott Illinois korrupció miatt elítélt volt kormányzójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","shortLead":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","id":"20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412.jpg","index":0,"item":"b1d0e1db-060d-48ea-afcb-7061cb41b7d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","timestamp":"2025. február. 12. 06:41","title":"868 lóerővel és nyitott tetővel hódít a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","shortLead":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","id":"20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4.jpg","index":0,"item":"e365c223-bd68-4180-9ada-968509e8fd6c","keywords":null,"link":"/elet/20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","timestamp":"2025. február. 11. 14:55","title":"Szerelemtől fűtött vadmacskákra figyelmezteti az autósokat a Budakeszi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","shortLead":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","id":"20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009.jpg","index":0,"item":"5edc152e-0644-4d8e-b218-e5e94bed4b18","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","timestamp":"2025. február. 11. 18:37","title":"Ideiglenesen visszakerül Kopek Gábor a MOME élére, miután elbukta a bizalmatlansági szavazást az egyetem rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát jelentette be, de ehhez csapva belengette, hogy hasonló pluszterhekre számíthatnak az USA gyógyszer- és autóipari partnerei is. Utóbbiak között az egyik legjelentősebb Németország, és Donald Trump egy friss nyilatkozatában külön ki is pécézte a legnagyobb német autógyártókat, kétséget sem hagyva a következő célpontjai felől. ","shortLead":"Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát...","id":"20250212_Donald-Trump-vamhaboru-vam-buntetovam-auto-import-EU-Nemetorszag-BMW-Mercedes-Volkswagen-magyar-autoipar-beszallito-megrendeles-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"96286942-4476-4835-915e-61d5f5025e7e","keywords":null,"link":"/360/20250212_Donald-Trump-vamhaboru-vam-buntetovam-auto-import-EU-Nemetorszag-BMW-Mercedes-Volkswagen-magyar-autoipar-beszallito-megrendeles-kockazat","timestamp":"2025. február. 12. 14:09","title":"A magyar autóipar is földbe állhat, ha tényleg berobban Trump vámháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre ideiglenesen, miután a hatóságok közegészségügyi és egyéb súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel az üzletekben. A Szvetofor – Mere és My Price márkanév alatt – több nyugat-európai országban is jelen van, és valószínűleg Magyarországon is meg kíván jelenni. A hazai botrány hátrányosan érintheti a külföldi terjeszkedési terveket. ","shortLead":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre...","id":"20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"7e3e3832-81f2-4a3d-ab11-b3a72290ad28","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 04:50","title":"Sorra zárják be a Magyarországon is terjeszkedni akaró Mere orosz diszkontlánc boltjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt a családbarát, erőltetett mosolyú, poéntalanított franchise-hősnő. Visszavárunk, Bridget!","shortLead":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt...","id":"20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e.jpg","index":0,"item":"fb6b6463-70a8-466e-aeb9-8a4e4332e375","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 20:00","title":"Műmosoly, gyász, bundabugyi – megnéztük a Bridget Jones 4. részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú repülőúton történő alvással kapcsolatban. Az ötletük sokkal veszélyesebb, mint amilyennek elsőre látszik.","shortLead":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú...","id":"20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2.jpg","index":0,"item":"3ebf5019-2f60-4240-9c3d-12659efd671a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","timestamp":"2025. február. 12. 19:03","title":"A TikTokon nagyot megy egy tipp a kényelmesebb repüléshez, de ha jót akar magának, inkább ne próbálja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]