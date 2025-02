Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0baccfa7-9a73-4dad-a5af-83ae5b8063ef","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nagy Gábor Tamás hat további kis csendes-óceáni szigetországban is képviseli Magyarországot.","shortLead":"Nagy Gábor Tamás hat további kis csendes-óceáni szigetországban is képviseli Magyarországot.","id":"20250211_uj-zeland-kinevezes-nagykovet-nagy-gabor-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0baccfa7-9a73-4dad-a5af-83ae5b8063ef.jpg","index":0,"item":"26713fcf-6f9f-4d37-88d2-7adbbee7af74","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_uj-zeland-kinevezes-nagykovet-nagy-gabor-tamas","timestamp":"2025. február. 11. 21:18","title":"Új-Zélandon lett nagykövet az egykori I. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","shortLead":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","id":"20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87.jpg","index":0,"item":"7ee5195f-52c8-410f-b14a-19a44f0c92f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","timestamp":"2025. február. 13. 10:14","title":"A Hamász szabadon enged három túszt segélyekért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae39138-2478-4f02-a332-6d13b71b07d6","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Bizarr fogadást kötött Sergio Agüero volt csapata győzelmére, de elbukott. A Juventus a PSV-vel, a Dortmund a Sportinggal, a PSG pedig a Bresttel szemben szerzett előnyt a visszavágóra az egyenes kieséses kör első fordulójában.","shortLead":"Bizarr fogadást kötött Sergio Agüero volt csapata győzelmére, de elbukott. A Juventus a PSV-vel, a Dortmund...","id":"20250212_bajnokok-ligaja-egyenes-kieses-manchester-city-real-madrid-aguero-pep-guardiola-juventus-psv-labdarugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae39138-2478-4f02-a332-6d13b71b07d6.jpg","index":0,"item":"eb74e83d-851b-458a-8c85-c6fc03f484d8","keywords":null,"link":"/sport/20250212_bajnokok-ligaja-egyenes-kieses-manchester-city-real-madrid-aguero-pep-guardiola-juventus-psv-labdarugas","timestamp":"2025. február. 12. 11:47","title":"Kikapott a Manchester City, és most mindenki azt találgatja, mi lesz Agüero férfiasságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36deaaaf-6bdc-4ff2-af15-f7424348cbd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tolatva próbálta meg elhagyni a kereszteződést, az nem jutott eszébe, hogy előre induljon el. Százezer dolláros kárt okozott.","shortLead":"A férfi tolatva próbálta meg elhagyni a kereszteződést, az nem jutott eszébe, hogy előre induljon el. Százezer dolláros...","id":"20250213_vonat-auto-utkozes-baleset-vasuti-atjaro-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36deaaaf-6bdc-4ff2-af15-f7424348cbd0.jpg","index":0,"item":"5526a1f1-7629-4f63-bba1-21c631f93864","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_vonat-auto-utkozes-baleset-vasuti-atjaro-autos-video","timestamp":"2025. február. 13. 09:31","title":"Ráhajtott a sínekre a pirosnál, lecsukódott mögötte a sorompó, aztán jött a vonat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump inkább viselkedik keresztapaként, semmint a Fehér Ház gazdájaként, a valóság azonban nem olyan egyszerű, ahogyan ő elképzeli – írja a New York Times újságírója.","shortLead":"Donald Trump inkább viselkedik keresztapaként, semmint a Fehér Ház gazdájaként, a valóság azonban nem olyan egyszerű...","id":"20250213_Thomas-Friedman-trump-kozel-kelet-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e.jpg","index":0,"item":"ba164803-6b50-486d-8f89-48078595bb5b","keywords":null,"link":"/360/20250213_Thomas-Friedman-trump-kozel-kelet-lapszemle","timestamp":"2025. február. 13. 15:30","title":"Thomas Friedman: Trumpnál ostobább és veszélyesebb közel-keleti békejavaslatot még egyetlen amerikai elnök sem terjesztett elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","shortLead":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","id":"20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"c6d9a09e-b2df-4848-9d36-90e69cfde44a","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 11:53","title":"A Wizz Air részvényei is felfelé indultak, miután kiderült, hogy Trump is úgy képzeli el az ukrajnai békét, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta a kormány és propagandája rosszallását, pedig a bíráknak a törvény szerint Magyarországon is minden joguk megvan a véleménynyilvánításhoz. Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke úgy látja, a közbizalmat éppen a szőnyeg alá seprés rombolja, pedig a demokratikus jogállam alapvetése a nyílt diskurzus a közügyekről. Endrédy Zoltán, a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja szerint pedig azért van szükség a kiállásra, hogy minden szükséges feltételük meglegyen a munkához.","shortLead":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta...","id":"20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c.jpg","index":0,"item":"cab5153f-af85-4e5f-8590-d8ca5cae954d","keywords":null,"link":"/360/20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","timestamp":"2025. február. 12. 11:17","title":"Talárt nem visznek, de nem hagyják magukat megfélemlíteni – így készülnek az utcára vonulni a bírák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új béta-változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció beépítésére készülhet a Google.","shortLead":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új béta-változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció...","id":"20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121.jpg","index":0,"item":"ffd4ba65-db49-489d-be8f-642ec1ea5b7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","timestamp":"2025. február. 12. 08:03","title":"Találtak egy titkos kódsort a Google Térképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]