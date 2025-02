Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8363fe7d-9429-44a9-8ba5-263675cbe688","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lánchíd mellett a pesti alsó rakpart egy részét sem lehet majd megközelíteni.","shortLead":"A Lánchíd mellett a pesti alsó rakpart egy részét sem lehet majd megközelíteni.","id":"20250213_lanchid-lezaras-filmforgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8363fe7d-9429-44a9-8ba5-263675cbe688.jpg","index":0,"item":"a7dee3d8-32ea-4c55-9ba8-c1ce0f888241","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_lanchid-lezaras-filmforgatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:23","title":"Filmforgatás miatt lezárják a Lánchidat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9740aa0-8f50-4e21-8ad1-cf0f0b18991d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 100 ezren tüntettek Brüsszelben a szakszervezetek hívására az új jobbközép kormány drasztikus megszorító tervei ellen. A városban a repülőterek és a tömegközlekedés nagyrészt megbénult.","shortLead":"Közel 100 ezren tüntettek Brüsszelben a szakszervezetek hívására az új jobbközép kormány drasztikus megszorító tervei...","id":"20250213_brusszel-megszoritas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9740aa0-8f50-4e21-8ad1-cf0f0b18991d.jpg","index":0,"item":"e2631414-27d0-4a17-9abc-fc38b1d7a05a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_brusszel-megszoritas-tuntetes","timestamp":"2025. február. 13. 19:00","title":"Brüsszel megbénult, százezren tüntettek a megszorítások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","shortLead":"Azt is elmondták, mi lehet az a négy modell, amelyet Szegeden gyártanának.","id":"20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f47a07-98d7-4c4d-ab26-7f6c246d2ba5.jpg","index":0,"item":"1cf8fc97-47fb-436f-b3a9-fb85861c60a4","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Olasz-beszallitok-oktober-indul-BYD-szeged-gyar","timestamp":"2025. február. 13. 11:22","title":"Olasz beszállítókkal októberben indulhat a BYD szegedi gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és a Samsung csúcskészülékeit versenyeztette meg.","shortLead":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és...","id":"20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551.jpg","index":0,"item":"abdcecc7-319c-4617-9f69-f6f53f22f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","timestamp":"2025. február. 14. 11:03","title":"Samsung Galaxy S25 Ultra vagy iPhone 16 Pro Max? Összemérték a két mobil sebességét, az eredmény egyértelmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54003a44-484a-413b-bb80-b6d8bf78e7f8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több mint egy tucat sérült is van. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a robbanás pillanatát.","shortLead":"Több mint egy tucat sérült is van. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a robbanás pillanatát.","id":"20250213_Negy-ember-meghalt-gazrobbanasban-egy-tajvani-aruhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54003a44-484a-413b-bb80-b6d8bf78e7f8.jpg","index":0,"item":"87bced5a-c4d6-4c0e-9c7b-2f011a5edea7","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Negy-ember-meghalt-gazrobbanasban-egy-tajvani-aruhazban","timestamp":"2025. február. 13. 14:28","title":"Fél emelet elszállt, négy ember meghalt gázrobbanásban egy tajvani áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","shortLead":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","id":"20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566.jpg","index":0,"item":"4283c82c-70bc-446a-9388-e3198de938e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","timestamp":"2025. február. 14. 10:19","title":"Meghalt egy csecsemő a szigetvári postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátozásokkal ugyan, de rövidesen már azok is készíthetnek elemzéseket a ChatGPT-vel, akik nem szeretnének fizetni a legdrágább csomagért. Más változtatásokat is bejelentett Sam Altman, a cég vezérigazgatója.","shortLead":"Korlátozásokkal ugyan, de rövidesen már azok is készíthetnek elemzéseket a ChatGPT-vel, akik nem szeretnének fizetni...","id":"20250213_openai-chatgpt-deep-research-ingyenes-modellek-egyszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f.jpg","index":0,"item":"4a89a1ec-3ad8-4a60-a8a6-de839e7ecf61","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_openai-chatgpt-deep-research-ingyenes-modellek-egyszerusites","timestamp":"2025. február. 13. 15:03","title":"Havi 80 000 forint helyett hamarosan ingyen is használhatja az OpenAI nagy dobását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ac424-2ef1-438d-add6-10a530664d16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átalakított autókban vitték át az aranyat a határon, az ékszereket, tömböket, érméket aztán Németországban adták el.","shortLead":"Átalakított autókban vitték át az aranyat a határon, az ékszereket, tömböket, érméket aztán Németországban adták el.","id":"20250214_het-tonna-arany-csempesz-svajc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ac424-2ef1-438d-add6-10a530664d16.jpg","index":0,"item":"cbc92e39-612a-4678-afdf-a0bf01ed67c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_het-tonna-arany-csempesz-svajc","timestamp":"2025. február. 14. 06:50","title":"Hét tonna aranyat csempészett egy banda Olaszországból Svájcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]