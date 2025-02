Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések” okait is vizsgálják már, de biztos megoldás egyelőre nincs. ","shortLead":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések”...","id":"20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c.jpg","index":0,"item":"c60f1fa0-7df7-48f4-9fe9-36f313bcbaa2","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","timestamp":"2025. február. 16. 13:30","title":"Egyre többen lépnek a fék helyett a gázpedálra. Miért? És mi lehet a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák azonban legalább annyira használhatónak tűnnek, mint amennyire szokatlannak.","shortLead":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák...","id":"20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c.jpg","index":0,"item":"a0baee74-43ff-4203-816f-e0af8374b0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","timestamp":"2025. február. 17. 08:03","title":"Őrült ötlet videón: háromszög alakú kerekekkel épített biciklit, az eredmény meglepően jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2455de0-fc66-4b51-bc9c-3d4ed8c47761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetkezendő napokban fagyosak lesznek a hajnalok. ","shortLead":"Az elkövetkezendő napokban fagyosak lesznek a hajnalok. ","id":"20250217_idojaras-fagypont-alatti-homerseklet-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2455de0-fc66-4b51-bc9c-3d4ed8c47761.jpg","index":0,"item":"1db58eef-fa7f-4fcf-86c2-7f18857c75f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_idojaras-fagypont-alatti-homerseklet-elorejelzes","timestamp":"2025. február. 17. 07:02","title":"Hajnalban akár -15 fok is lehetett, és ez nem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott tevékenység az illegális állat- és növénykereskedelem. A csempészek igen változatos módokon juttatják el vevőikhez az árut.","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott...","id":"20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825.jpg","index":0,"item":"fe3c78cf-1167-48f4-b0d5-3530535a47f0","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","timestamp":"2025. február. 16. 10:30","title":"Botanikai ritkaságok kihalásához vezetett a pozsgások globális csempészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f5e162-1e6b-407f-9bf0-4829b1a48136","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Julija Navalnaja két nappal a férje halálnak első évfordulója előtt szólalt fel a müncheni biztonságpolitikai konferencián. ","shortLead":"Julija Navalnaja két nappal a férje halálnak első évfordulója előtt szólalt fel a müncheni biztonságpolitikai...","id":"20250215_julija-navalnaja-alekszej-navalnij-vlagyimir-putyin-haboru-munchen-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3f5e162-1e6b-407f-9bf0-4829b1a48136.jpg","index":0,"item":"ff3bb8e1-f464-4f59-9a26-34cc769af26f","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_julija-navalnaja-alekszej-navalnij-vlagyimir-putyin-haboru-munchen-konferencia","timestamp":"2025. február. 15. 12:42","title":"„Putyinnal nincs értelme tárgyalni, hazudni fog” – figyelmeztet Alekszej Navalnij özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","shortLead":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","id":"20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"4b589590-d5de-4078-b88a-13884776497f","keywords":null,"link":"/360/20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 09:00","title":"AP-elemzés: A trumpi Amerika és az orbáni Magyarország – mint zsák a foltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil kutatók. A válasz nem egyszerű.","shortLead":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil...","id":"20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa.jpg","index":0,"item":"d6c7f670-ed61-4930-8af6-d5e4be4ab893","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","timestamp":"2025. február. 16. 16:15","title":"Megtalálták az optimális söröspoharat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában.","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át...","id":"20250216_hobo-arena-koncert-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b.jpg","index":0,"item":"41a15f4c-4cec-45d1-a643-080cd3afc167","keywords":null,"link":"/elet/20250216_hobo-arena-koncert-fotok","timestamp":"2025. február. 16. 14:01","title":"\"Játszom, amíg élek” - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]