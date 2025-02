Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y 500 kilométeres hatótávú új alapmodellje nem sokkal 19 millió forint alatt nyit hazánkban.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y 500 kilométeres hatótávú új alapmodellje nem sokkal 19 millió forint alatt nyit hazánkban.","id":"20250221_olcsobb-uj-tesla-model-y-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"34cb7d41-b4be-400c-9dba-dd249f1052c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_olcsobb-uj-tesla-model-y-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 21. 07:28","title":"Olcsóbb új Teslák érkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a6c678-55ce-4fdb-b136-6d710234191d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Barabás testvéreket, akik több alkalommal is megpróbálták megakadályozni, hogy névvel felkerüljenek a Forbes gazdasági magazin leggazdagabb magyarokat felsoroló listájára. Az ítélet értelmében a cégcsoport olyan komoly befolyással bír, és az állami támogatások tekintetében is figyelemre méltó a szerepe, így jogos megismerni, kik a tulajdonosai, és mennyire gazdagok.","shortLead":"A Barabás testvéreket, akik több alkalommal is megpróbálták megakadályozni, hogy névvel felkerüljenek a Forbes...","id":"20250221_hell-a-forbes-ellen-jogeros-itelet-le-lehet-irni-a-milliardos-barabas-testverek-nevet-tasz-sajtoszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3a6c678-55ce-4fdb-b136-6d710234191d.jpg","index":0,"item":"48a5ec20-47c8-4f68-a1c7-7a9b180f5767","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_hell-a-forbes-ellen-jogeros-itelet-le-lehet-irni-a-milliardos-barabas-testverek-nevet-tasz-sajtoszabadsag","timestamp":"2025. február. 21. 09:31","title":"Jogerős: néven nevezheti a Forbes a Hell milliárdos tulajdonosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint egy kisgyerek. ","shortLead":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint...","id":"20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857.jpg","index":0,"item":"9f15e3be-489e-4d57-9a78-615ccaa34606","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","timestamp":"2025. február. 21. 11:50","title":"Láncfűrészt lengetett a CPAC színpadán Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92635cae-9a3b-4fa6-9b86-f03774f4c3f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori alelnök nem most dolgozik együtt először a CAA ügynökséggel, a szenátori kampánya alatt szintén ők képviselték.","shortLead":"Az egykori alelnök nem most dolgozik együtt először a CAA ügynökséggel, a szenátori kampánya alatt szintén ők...","id":"20250221_Kamala-Harris-Joe-Biden-CAA-egyuttmukodes-kepviselet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92635cae-9a3b-4fa6-9b86-f03774f4c3f2.jpg","index":0,"item":"39233659-c14f-423e-88b8-25420791163b","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Kamala-Harris-Joe-Biden-CAA-egyuttmukodes-kepviselet","timestamp":"2025. február. 21. 13:17","title":"Kamala Harris követi Joe Bident a művészeti ügynökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46faaa6f-d57b-4342-ac5c-52cf671bf28a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ahogy a második világháború után az Egyesült Államok szerepet vállalt az új világrend kialakításában a Szovjetunió ellenében és Európa védelmében, most is ezt teszi, csak éppen fordított előjellel.","shortLead":"Ahogy a második világháború után az Egyesült Államok szerepet vállalt az új világrend kialakításában a Szovjetunió...","id":"20250220_hvg-eronek-erejevel-amerika-europa-1945-szovetsegi-viszony-nato-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46faaa6f-d57b-4342-ac5c-52cf671bf28a.jpg","index":0,"item":"f83a074d-2dc6-4f94-9680-b40f453340b7","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-eronek-erejevel-amerika-europa-1945-szovetsegi-viszony-nato-eu","timestamp":"2025. február. 20. 17:30","title":"Az atlantizmus emlékére: amikor az USA még nem az orosz birodalmi érdekek kiszolgálója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a1b686-3c8d-48f6-a8d6-513a30ff72c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A bírói tanácsok európai hálózata ezt a következtetést januári magyarországi látogatása után vonta le.","shortLead":"A bírói tanácsok európai hálózata ezt a következtetést januári magyarországi látogatása után vonta le.","id":"20250221_ENCJ-A-magyar-igazsagszolgaltatas-fuggetlensege-komoly-kihivasokkal-nez-szembe-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a1b686-3c8d-48f6-a8d6-513a30ff72c7.jpg","index":0,"item":"04da0a9c-4a0e-4c95-a609-b6425666a1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_ENCJ-A-magyar-igazsagszolgaltatas-fuggetlensege-komoly-kihivasokkal-nez-szembe-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 19:09","title":"ENCJ: A magyar igazságszolgáltatás függetlensége „komoly kihívásokkal néz szembe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25c744b-7d77-4f77-8fc8-e49536cc6f5d","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Letartóztatták azt a kiskunhalasi orvost, aki kulcsszerepet játszott a transzneműek magyarországi ellátásában. Olyan emberek maradtak így gyógyszer és segítség nélkül, akik egy hormonterápia közepén állnak, és életük végéig rászorulnak a készítményekre. Egykori pácienseivel beszélgettünk.","shortLead":"Letartóztatták azt a kiskunhalasi orvost, aki kulcsszerepet játszott a transzneműek magyarországi ellátásában. Olyan...","id":"20250221_letartoztatott-doktorno-transz-paciensek-nemi-megerosito-mutet-transz-egeszsegugy-kulcsfigura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25c744b-7d77-4f77-8fc8-e49536cc6f5d.jpg","index":0,"item":"f81056fd-dafc-41d3-8a38-b20c868343ed","keywords":null,"link":"/360/20250221_letartoztatott-doktorno-transz-paciensek-nemi-megerosito-mutet-transz-egeszsegugy-kulcsfigura","timestamp":"2025. február. 21. 06:30","title":"„Eljutottam arra a pontra, hogy inkább öngyilkos leszek” – egy letartóztatás miatt került bajba több ezer magyar transznemű ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár még eltart egy ideig, hogy az emberszerű robotok általánossá válnak, úgy tűnik, a nagy technológiai vállalatok igencsak komolyan veszik ezek fejlesztését. A kérdés tehát nem az, hogy tényleg lesznek-e ilyenek, hanem az, hogy mikor jelennek meg.","shortLead":"Bár még eltart egy ideig, hogy az emberszerű robotok általánossá válnak, úgy tűnik, a nagy technológiai vállalatok...","id":"20250221_nagy-technologiai-vallalatok-erofeszitesei-humanoid-robotok-meta-apple-robotika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3.jpg","index":0,"item":"2bb82ec7-8111-4f4f-956d-cf60751a1675","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_nagy-technologiai-vallalatok-erofeszitesei-humanoid-robotok-meta-apple-robotika","timestamp":"2025. február. 21. 16:03","title":"Az MI után máris itt a következő hullám? Valami nagyon emberi, valami nagyon gépi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]