[{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","shortLead":"Új szintre emeli az amerikai kormányzat Ukrajna fenyegetését.","id":"20250222_usa-ukrajna-starlink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"217e5554-a49d-4802-989c-e5bf0462d8e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_usa-ukrajna-starlink","timestamp":"2025. február. 22. 15:23","title":"Azzal zsarolja az USA Ukrajnát, hogy lekapcsolja a Starlinkről, ha nem adja át az ásványkincseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most nem ez a legfontosabb – mondják, de Elon Musk elég jól járhat, ha nála lesznek kénytelenek tölteni a pórul jártak. ","shortLead":"Most nem ez a legfontosabb – mondják, de Elon Musk elég jól járhat, ha nála lesznek kénytelenek tölteni a pórul jártak...","id":"20250224_Lekapcsoltatjak-Trumpek-az-osszes-hivatalban-levo-villanyautotoltot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2.jpg","index":0,"item":"9d7dd53b-a6c0-4963-80c0-6f3bc43cc4fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Lekapcsoltatjak-Trumpek-az-osszes-hivatalban-levo-villanyautotoltot","timestamp":"2025. február. 24. 11:04","title":"Lekapcsoltatják Trumpék az összes kormányzati hivatalban lévő villanyautótöltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa is meghalt. A Budapest–Szeged vonalon jókora késésekre kell felkészülni.","shortLead":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa...","id":"20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987.jpg","index":0,"item":"5f6e31b1-bcdc-4192-a351-6846bae113cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","timestamp":"2025. február. 22. 12:02","title":"Égett egy mozdony Cegléden, miután belehajtott egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87008eb-af73-46ca-a12a-4db02a0d8dcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciát követő áttörést várhatóan a humanoid, azaz emberszerű robotok hozzák majd el. A kaliforniai székhelyű Figure vállalkozás újdonsága már az új hullám jegyében született, az eddigieknél kezesebbé, hasznosabbá teheti az emberszabású robotokat.","shortLead":"A mesterséges intelligenciát követő áttörést várhatóan a humanoid, azaz emberszerű robotok hozzák majd el...","id":"20250223_figure-helix-robotagy-humanoid-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d87008eb-af73-46ca-a12a-4db02a0d8dcc.jpg","index":0,"item":"d8d22446-6ebe-47fc-bdef-7001fa2b4dc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_figure-helix-robotagy-humanoid-robotok","timestamp":"2025. február. 23. 20:50","title":"Minden eddiginél fejlettebb robotagy készült, fejlesztői szerint a Helix már „úgy gondolkozik, mint egy ember”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","id":"20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"665a4b3b-b69a-4968-b2fd-f127722c64b8","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","timestamp":"2025. február. 24. 09:35","title":"A Konklávé szereplői is reagáltak Ferenc pápa egészségi állapotára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a történelem rossz oldalára állt, megoldások helyett csak hangzatos ígéreteket durrogtat és a valós problémákról tudomást sem vesz – így látta az ellenzék a szombati Orbán-beszédet.","shortLead":"A miniszterelnök a történelem rossz oldalára állt, megoldások helyett csak hangzatos ígéreteket durrogtat és a valós...","id":"20250222_Orban-Viktor-evertekelo-ellenzeki-reakciok-Magyar-Peter-Dobrev-Klara-Toroczkai-Laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"d800cc8a-8f88-4197-b78d-b7dc6bea31be","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-Viktor-evertekelo-ellenzeki-reakciok-Magyar-Peter-Dobrev-Klara-Toroczkai-Laszlo-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 17:13","title":"„Mint egy megfáradt, pityókás TSZ elnök” – Magyar Péter és több ellenzéki párt is reagált az évértékelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna NATO-tagságáért cserébe is hajlandó lemondani posztjáról Volodomir Zelenszkij.","shortLead":"Ukrajna NATO-tagságáért cserébe is hajlandó lemondani posztjáról Volodomir Zelenszkij.","id":"20250223_Zelenszkij-kesz-lemondani-az-elnoksegrol-ha-cserebe-csatlakozhat-a-NATO-hoz-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091.jpg","index":0,"item":"4549a7b6-0ffe-4d44-8d9c-45c9a996da21","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Zelenszkij-kesz-lemondani-az-elnoksegrol-ha-cserebe-csatlakozhat-a-NATO-hoz-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 23. 17:20","title":"Zelenszkij kész lemondani az elnökségről, ha ez kell a békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]