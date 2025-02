Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e476c9d-e12f-4ba4-8a77-400f2287169c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Legkésőbb húsvétra meg akarja alakítani az új német koalíciós kormányt a kereszténydemokrata Friedrich Merz. Valódi politikai tapasztalat nélkül rugaszkodik neki a nagy feladatnak, azaz hogy a gazdaság felgyorsítása, a belbiztonság helyreállítása és a demokrácia megőrzése mellett másodszor is végrehajtsa a német újraegyesítést.","shortLead":"Legkésőbb húsvétra meg akarja alakítani az új német koalíciós kormányt a kereszténydemokrata Friedrich Merz. Valódi...","id":"20250225_hvg-megvalto-kerestetik-nemet-valasztas-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e476c9d-e12f-4ba4-8a77-400f2287169c.jpg","index":0,"item":"d3d43d7d-4f27-4577-b3d1-418e57c44a00","keywords":null,"link":"/360/20250225_hvg-megvalto-kerestetik-nemet-valasztas-elemzes","timestamp":"2025. február. 25. 17:50","title":"„Ezekkel semmiképp”, még ha tízmillióan szavaznak is rájuk – megváltót keres az újra kettészakadt Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5e1431-c579-4f9c-8ecf-1917905e30a8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai techóriás három év alatt költ ennyit a mesterséges intelligencia kutatására és a felhőalapú számítástechnika fejlesztésére.","shortLead":"A kínai techóriás három év alatt költ ennyit a mesterséges intelligencia kutatására és a felhőalapú számítástechnika...","id":"20250224_Alibaba-Jack-Ma-MI-mesterseges-intelligencia-AI-50-milliard-euro-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5e1431-c579-4f9c-8ecf-1917905e30a8.jpg","index":0,"item":"6f46f7d3-9b7d-4c94-949d-664860bd6652","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_Alibaba-Jack-Ma-MI-mesterseges-intelligencia-AI-50-milliard-euro-befektetes","timestamp":"2025. február. 24. 07:47","title":"50 milliárd euróval száll be az MI-versenybe az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","id":"20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"967dd87d-940a-48c4-a011-16a7ad40ea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","timestamp":"2025. február. 24. 08:19","title":"Meg kell műteni Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A dolgozók 10 százalékos alapbéremeléssel lennének elégedettek, de a Budapest Airport csak 4 százalékosat adna.","shortLead":"A dolgozók 10 százalékos alapbéremeléssel lennének elégedettek, de a Budapest Airport csak 4 százalékosat adna.","id":"20250224_budapest-airport-bertargyalas-liszt-ferenc-repuloter-ferihegy-sztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1.jpg","index":0,"item":"ee2293e6-b6af-4ff5-830b-628fd2360db7","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_budapest-airport-bertargyalas-liszt-ferenc-repuloter-ferihegy-sztrajk","timestamp":"2025. február. 24. 15:43","title":"Elakadtak a bértárgyalások, sztrájk jöhet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről, a bevezetést követően viszont a rendszerek automatikusan tudni fogják, kinek mennyi adó jár vissza.","shortLead":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről...","id":"20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c7031f59-3073-4f5f-a40d-2aac4b104d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","timestamp":"2025. február. 24. 11:28","title":"Nagy Márton: Mindent tudunk a nyugdíjasokról, anonim módon összekapcsoljuk őket a vásárlásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54e2b20-1317-4673-b818-abd09969feb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A határozati javaslat szerint hadiállapot mellett lehetetlen választásokat tartani, és a háborúért Putyin a felelős.","shortLead":"A határozati javaslat szerint hadiállapot mellett lehetetlen választásokat tartani, és a háborúért Putyin a felelős.","id":"20250225_ukran-parlament-zelenszkij-elnokseg-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f54e2b20-1317-4673-b818-abd09969feb6.jpg","index":0,"item":"a3e30ded-0ac4-4862-a612-194153def993","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_ukran-parlament-zelenszkij-elnokseg-valasztas","timestamp":"2025. február. 25. 16:29","title":"Megerősítette az ukrán parlament Zelenszkij elnökségét, és azt is kimondták, mikor lehet választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1943535-7fae-4887-a21d-c8fab2260b83","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Válogatásunk a mértékadó lapok gyorsértékeléseiből.","shortLead":"Válogatásunk a mértékadó lapok gyorsértékeléseiből.","id":"20250224_nemet-sajto-valasztas-ertekeles-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1943535-7fae-4887-a21d-c8fab2260b83.jpg","index":0,"item":"6b97fb66-e5b4-4c7f-a9be-320eaee96214","keywords":null,"link":"/360/20250224_nemet-sajto-valasztas-ertekeles-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Figyelmeztető lövés Németországban: így értékeli a német sajtó a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Oroszországgal szembeni 16. szankciós csomag elfogadásának napján az EU hozzálátott a 17. csomag előkészítéséhez, miközben a háttérben gőzerővel folyik egy több tízmilliárd eurós katonai támogatási csomag előkészítése. A magyar külügyminiszter mindezekkel nem ért egyet, és vétóval fenyeget – még akkor is, ha eddig az összes szankciót megszavazta a magyar kormány.","shortLead":"Az Oroszországgal szembeni 16. szankciós csomag elfogadásának napján az EU hozzálátott a 17. csomag előkészítéséhez...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru_szijjarto_eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"692443ab-837a-4c12-9d7b-cca1966104da","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_orosz-ukran-haboru_szijjarto_eu","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Szijjártó: Ukrajna mindennap tovább gyengül, ezért ne adjunk nekik pénzt fegyverre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]