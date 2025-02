Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A betegek a jövőben a Békés Vármegyei Központi Kórházban kaphatják meg ezt az ellátást.","shortLead":"A betegek a jövőben a Békés Vármegyei Központi Kórházban kaphatják meg ezt az ellátást.","id":"20250224_Iden-mar-nem-lesz-kardiologiai-fekvobeteg-ellatas-az-oroshazi-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744.jpg","index":0,"item":"3c049bc7-988a-4f1f-ab14-506246ed4b78","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Iden-mar-nem-lesz-kardiologiai-fekvobeteg-ellatas-az-oroshazi-korhazban","timestamp":"2025. február. 24. 21:28","title":"Idén már nem lesz kardiológiai fekvőbeteg-ellátás az orosházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00841973-6f1e-4a62-88a3-5f839233ccdd","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Az olimpiára már több hónappal az államfői lemondás előtt lefoglalták a szállást, így az új köztársasági elnöknek és kíséretének is rendelkezésére állt 15 szoba 18 éjszakára. Sulyok Tamás viszont csak három napot töltött a francia fővárosban.","shortLead":"Az olimpiára már több hónappal az államfői lemondás előtt lefoglalták a szállást, így az új köztársasági elnöknek és...","id":"20250226_novak-katalin-olimpia-sulyok-tamas-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00841973-6f1e-4a62-88a3-5f839233ccdd.jpg","index":0,"item":"2a3c1226-6a1e-4600-83e2-4f3177e0d130","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_novak-katalin-olimpia-sulyok-tamas-parizs-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 06:15","title":"Itt az indoklás, miért fizetett egy párizsi luxusszállodáért az olimpia idejére Novák Katalin hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve a tagállamok elfogadták a sorrendben 16. szankciós csomagot. A döntés egyhangúságot igényel, azaz Magyarország is támogatta.","shortLead":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"02385d6d-509a-4204-b82f-3f8fd15831b1","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","timestamp":"2025. február. 24. 10:26","title":"Rendkívül átfogó szankciós csomagot élesített az EU Oroszország ellen – a magyar kormány is támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","shortLead":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","id":"20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f.jpg","index":0,"item":"797cb1e7-cd90-4325-960d-00e327e65281","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","timestamp":"2025. február. 24. 08:13","title":"Amerika kedvenceinek, a nagy pickupoknak is konkurenciát állít a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást kapott.","shortLead":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást...","id":"20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"00801d12-96c5-4c87-989a-835b5711ab51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","timestamp":"2025. február. 24. 07:20","title":"Az EU több pénzért vett tavaly orosz gázt és olajat, mint amennyivel az ukránokat támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc502182-5997-4a9d-87f5-1a902276d556","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ugyanakkor az agresszorral szemben csak erővel lehet megnyerni a békét.","shortLead":"Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ugyanakkor az agresszorral szemben csak erővel...","id":"20250224_kaja-kallas-beke-europa-usa-agresszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc502182-5997-4a9d-87f5-1a902276d556.jpg","index":0,"item":"715aa6ef-97ae-4309-8da7-6e8a84221f0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_kaja-kallas-beke-europa-usa-agresszor","timestamp":"2025. február. 24. 16:41","title":"Kaja Kallas: Európában senki sem akarja, hogy a háború folytatódjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A kíváncsiság azt parancsolta, hogy fogadja el a meghívást az évértékelőre. De mi lesz, ha meglátják ismerősei? És mi lesz, ha nem megy el, de ezt zokon veszi a hatalom? Tamás Ervin egy olyan dilemmát ír le, amely a NER tizenötödik évében többeket érint, amikor a Fidesszel és a kormánnyal váratlanul kapcsolatba kerülnek.","shortLead":"A kíváncsiság azt parancsolta, hogy fogadja el a meghívást az évértékelőre. De mi lesz, ha meglátják ismerősei? És mi...","id":"20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"291add8e-8ac3-4d06-b59b-5a00be2b7f6c","keywords":null,"link":"/360/20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","timestamp":"2025. február. 24. 19:58","title":"Elmegy és lebukik, vagy távolmarad és megbüntetik – mit lép, akit Orbán váratlanul tapsolni hív?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]