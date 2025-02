Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab6d0721-00c9-422b-b997-843a51718942","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Speciális jogviszonyt kapnak a március 1-től életbe lépő új törvény alapján a polgári titkosszolgálatoknál dolgozók, de mást nem: sem kiszámítható bérezésük, sem konkrét életpályamodelljük, sem érdekképviseletük nem lesz. Az egyeztetés nélkül áterőltetett jogszabály a katonáknál is kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatja a titkosszolgákat.","shortLead":"Speciális jogviszonyt kapnak a március 1-től életbe lépő új törvény alapján a polgári titkosszolgálatoknál dolgozók, de...","id":"20250226_uj-titkosszolgalati-torveny-kuss-lesz-a-nevuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6d0721-00c9-422b-b997-843a51718942.jpg","index":0,"item":"030c71bb-2c33-49c8-bd0f-e10d01edf9d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_uj-titkosszolgalati-torveny-kuss-lesz-a-nevuk-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 05:56","title":"Több ezer titkosszolgálati dolgozó lába alól húzzák ki a talajt, az új törvény alapján kuss lesz a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, Észak-Koreában is felfigyeltek az OpenAI MI-chatbotjára – de természetesen nem a nyílt világhálóhoz hozzáférni képtelen lakosság, hanem különböző hackercsoportok kezdték el használni a ChatGPT-t.","shortLead":"Úgy tűnik, Észak-Koreában is felfigyeltek az OpenAI MI-chatbotjára – de természetesen nem a nyílt világhálóhoz...","id":"20250226_eszak-koreai-hackerek-openai-chatgt-hasznalata-tamadasok-letiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"046c042a-fca5-4cab-8956-59edbb69b532","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_eszak-koreai-hackerek-openai-chatgt-hasznalata-tamadasok-letiltas","timestamp":"2025. február. 26. 12:03","title":"Az észak-koreai hackerek is elkezdték használni a ChatGPT-t, de lecsaptak rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77a6446-2dfb-488e-bf2e-42886fc54718","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hogyan érjük el, hogy egy üzenet ne csak eljusson a közönséghez, hanem valóban értő fülekre találjon? Milyen kommunikációs stratégiák segíthetnek abban, hogy a véleményformálás ne váljon manipulációvá? Ezekről a témákról beszélgetünk a HVG Címlapsztori márciusi rendezvényén az Eötvös10 Művelődési Házban.","shortLead":"Hogyan érjük el, hogy egy üzenet ne csak eljusson a közönséghez, hanem valóban értő fülekre találjon? Milyen...","id":"20250227_Kozossegepites-es-reklam-gyuloletkeltes-kozben-HVG-Cimlapsztori-Geszti-Peterrel-Radnai-Markkal-es-Papp-Reka-Kingaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77a6446-2dfb-488e-bf2e-42886fc54718.jpg","index":0,"item":"ae27edf0-1245-4588-a135-cae35f812502","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Kozossegepites-es-reklam-gyuloletkeltes-kozben-HVG-Cimlapsztori-Geszti-Peterrel-Radnai-Markkal-es-Papp-Reka-Kingaval","timestamp":"2025. február. 27. 11:04","title":"Közösségépítés és reklám gyűlöletkeltés közben? HVG Címlapsztori Geszti Péterrel, Radnai Márkkal és Papp Réka Kingával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","shortLead":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","id":"20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd.jpg","index":0,"item":"175e5f95-bdd9-4f22-8d58-9fecd0765eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","timestamp":"2025. február. 26. 15:46","title":"Lezuhant egy munkás Miskolcon egy panelház tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","shortLead":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","id":"20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5.jpg","index":0,"item":"45faf560-ff83-46ad-adb0-9a14367e4c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 26. 21:24","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a nevelőszülők, miután leforrázták a kilenchónapos babát, aki másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fb0671-70b6-4228-9f03-ff185a825857","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Farizon legolcsóbb elektromos modellje 14,6 millió forintos áron nyit hazánkban.","shortLead":"A Farizon legolcsóbb elektromos modellje 14,6 millió forintos áron nyit hazánkban.","id":"20250227_geely-farizon-neven-ujabb-kinai-automarka-haszonjarmu-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fb0671-70b6-4228-9f03-ff185a825857.jpg","index":0,"item":"cdc4f891-d74e-46eb-ae2a-0c7c4ff814ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_geely-farizon-neven-ujabb-kinai-automarka-haszonjarmu-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 27. 06:41","title":"Farizon néven újabb kínai autómárka érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. február. 26. 07:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és sok egyéb információt is kiadnak.","shortLead":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és...","id":"20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa.jpg","index":0,"item":"027f6ca4-b771-413d-9bfd-0203097db0c9","keywords":null,"link":"/elet/20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","timestamp":"2025. február. 27. 12:08","title":"Nyilvánosságra hozzák az Epstein-ügy több érintettjének a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]