[{"available":true,"c_guid":"3adc3140-ca2c-40b6-a57a-344777d9a467","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő állapotának enyhe javulása ellenére orvosai nem bocsátkoznak jóslásokba","shortLead":"Az egyházfő állapotának enyhe javulása ellenére orvosai nem bocsátkoznak jóslásokba","id":"20250226_ferenc-papa-allapota-enyhe-javulas-veseelegtelenseg-nem-all-fenn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3adc3140-ca2c-40b6-a57a-344777d9a467.jpg","index":0,"item":"6228aaae-94f9-4020-aef4-b7024eb6cacf","keywords":null,"link":"/elet/20250226_ferenc-papa-allapota-enyhe-javulas-veseelegtelenseg-nem-all-fenn","timestamp":"2025. február. 26. 20:57","title":"Ferenc pápánál már nem áll fenn veseelégtelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","shortLead":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","id":"20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"6b96edfd-4bb3-44ab-bc6d-f38cbd8f8edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","timestamp":"2025. február. 26. 20:25","title":"Elon Musk szerint rosszul értelmezték azt az emailt, amiben a szövetségi dolgozókat számoltatták el a munkájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","shortLead":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","id":"20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5.jpg","index":0,"item":"93821645-7c30-494a-a6e2-049bf046674e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","timestamp":"2025. február. 26. 09:51","title":"Galambos Lajos: „Már nem akarok halmozni, nincs szükségem több karórára vagy nagyobb autókra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","shortLead":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","id":"20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5.jpg","index":0,"item":"45faf560-ff83-46ad-adb0-9a14367e4c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 26. 21:24","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a nevelőszülők, miután leforrázták a kilenchónapos babát, aki másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon módosíthatja.","shortLead":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon...","id":"20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d.jpg","index":0,"item":"4282d84c-76f6-4cfa-b937-9acb0e11daaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","timestamp":"2025. február. 26. 16:33","title":"Ingyenessé teszi az Alibaba a mesterséges intelligenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán Viktort kritizáló Facebook-posztja tette. Most a Tisza Párt operatív igazgatójaként egészen más építkezésbe kezdett. Portré.","shortLead":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán...","id":"20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664.jpg","index":0,"item":"997ac42f-dc5b-4d71-931d-e9565cc66346","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","timestamp":"2025. február. 27. 06:30","title":"Pósfai Gábor, aki a cégvezetést hagyta ott a Tisza Pártért: „A demokrácia fáradságos dolog, de megéri”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","shortLead":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","id":"20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa.jpg","index":0,"item":"a11166d0-9b0c-489f-b9c7-acd3f392e481","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","timestamp":"2025. február. 26. 07:01","title":"Íme az idő előtt kiszivárgott vadonatúj Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]