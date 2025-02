Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az addig csendesen csordogáló mérkőzést sikerült ezzel valamelyest felráznia a hazai szpíkernek.","shortLead":"Az addig csendesen csordogáló mérkőzést sikerült ezzel valamelyest felráznia a hazai szpíkernek.","id":"20250227_Dorog-Ujpest-Magyar-Kupa-szpiker-gol-Szoboszlai-Dominik-Liverpool-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f.jpg","index":0,"item":"29dc99ec-0c67-48d2-953d-5770091fb099","keywords":null,"link":"/sport/20250227_Dorog-Ujpest-Magyar-Kupa-szpiker-gol-Szoboszlai-Dominik-Liverpool-video","timestamp":"2025. február. 27. 10:43","title":"Még a Dorog–Újpest-kupameccsen is bemondták, hogy Szoboszlai gólt lőtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7fcfa5-cbf9-43de-9f68-76411a20f6c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hatóságok cserébe több száz palesztin foglyot engedtek szabadon.","shortLead":"Az izraeli hatóságok cserébe több száz palesztin foglyot engedtek szabadon.","id":"20250227_hamasz-halott-izraeli-tuszok-palesztin-foglyok-csere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7fcfa5-cbf9-43de-9f68-76411a20f6c5.jpg","index":0,"item":"256f894e-4961-4d1c-a7d3-6b6f33b3b52a","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_hamasz-halott-izraeli-tuszok-palesztin-foglyok-csere","timestamp":"2025. február. 27. 05:47","title":"Átadta a Hamász négy halott izraeli túsz földi maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","shortLead":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","id":"20250227_meghalt-gene-hackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce.jpg","index":0,"item":"8d0b0cec-6d3a-4ce5-90b6-de4892109b87","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-gene-hackman","timestamp":"2025. február. 27. 09:29","title":"Meghalt Gene Hackman ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint tíz év munkája van abban egy nemzetközi kutatócsoportnak, hogy sikerült videóra venni a hóba ásott odúból előbújó jegesmedve kölyköket.","shortLead":"Több mint tíz év munkája van abban egy nemzetközi kutatócsoportnak, hogy sikerült videóra venni a hóba ásott odúból...","id":"20250227_jegesmedve-bocs-viselkedes-spitzbergak-allatvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345.jpg","index":0,"item":"619e0dbe-b418-4bac-8b10-4d4829473b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_jegesmedve-bocs-viselkedes-spitzbergak-allatvilag","timestamp":"2025. február. 27. 20:03","title":"Ritka felvétel: sikerült videóra venni, ahogy a jegesmedvék előjönnek a barlangjukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint az EU azért jött létre, hogy szívassa az Egyesült Államokat.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az EU azért jött létre, hogy szívassa az Egyesült Államokat.","id":"20250226_trump-eu-vam-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"6b7d8fa5-c382-4c61-8805-0c42ffbdc227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-eu-vam-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 19:46","title":"Trump bejelentette, hogy 25 százalékos vámot fog kivetni az európai termékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","shortLead":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","id":"20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"6b96edfd-4bb3-44ab-bc6d-f38cbd8f8edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","timestamp":"2025. február. 26. 20:25","title":"Elon Musk szerint rosszul értelmezték azt az emailt, amiben a szövetségi dolgozókat számoltatták el a munkájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","shortLead":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","id":"20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825.jpg","index":0,"item":"ac381c18-3c63-479d-bcac-d6dd587bb84c","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","timestamp":"2025. február. 25. 21:35","title":"Épületről lezuhant jégdarab ölt meg egy nőt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]