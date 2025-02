Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"360","description":"Az egyik legaktívabb fideszes képviselőt küldi az USA-ba a kormány a külföldi befolyást vizsgálni, aki korábban sajtósként dolgozott már Brüsszelben, és részt vett zaklatás elleni képzésen is.","shortLead":"Az egyik legaktívabb fideszes képviselőt küldi az USA-ba a kormány a külföldi befolyást vizsgálni, aki korábban...","id":"20250228_laszlo-andras_usaid_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"bc10ce24-9311-4eb8-bf39-e7f3b79adf18","keywords":null,"link":"/360/20250228_laszlo-andras_usaid_europai_parlament","timestamp":"2025. február. 28. 13:09","title":"Kínával tart kapcsolatot, magyargyűlölőkkel került egy platformra az amerikai támogatásokat vizsgáló fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755ee7d7-b6e6-4707-8045-3a5f79c78109","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai mérnökök olyan rendszert fejlesztettek, amely segítségével többféle terepen is képes fekvő helyzetből felállni a Unitree G1 nevű robotja.","shortLead":"Amerikai mérnökök olyan rendszert fejlesztettek, amely segítségével többféle terepen is képes fekvő helyzetből felállni...","id":"20250226_humanoid-robot-unitree-g1-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755ee7d7-b6e6-4707-8045-3a5f79c78109.jpg","index":0,"item":"6bac066f-e229-4c1a-8f10-9a1d62c6f01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_humanoid-robot-unitree-g1-video","timestamp":"2025. február. 26. 18:03","title":"Úgy kel fel a földről ez a humanoid robot, mintha a Mátrixban szerepelne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Korábban ezt a tárca háttérintézménye is rossz ötletnek tartotta, a Belügyminisztérium mégis osztályozná a kompetenciaméréseket. ","shortLead":"A 89 évesen elhunyt színművész szervezetét a rák több fajtája is megtámadta, a betegségéről azonban nem beszélt...","id":"20250227_Mecs-Karoly-meghalt-rakbeteg-daganatos-betegseg-A-koszivu-ember-fiai-utolso-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85.jpg","index":0,"item":"ef25c98d-f100-4fdc-8215-d1e61469aa27","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Mecs-Karoly-meghalt-rakbeteg-daganatos-betegseg-A-koszivu-ember-fiai-utolso-fellepes","timestamp":"2025. február. 27. 13:16","title":"„Megpróbált úgy élni, mintha egészséges lenne” – Mécs Károly öt évig küzdött rákbetegséggel a halála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3a498a-56bd-457a-ba14-798ad9d47f0d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Borisz Nyemcov ellenzéki politikus meggyilkolását tartják a Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése utáni legjelentősebb oroszországi politikai gyilkosságnak.","shortLead":"Borisz Nyemcov ellenzéki politikus meggyilkolását tartják a Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése utáni legjelentősebb...","id":"20250227_Tiz-eve-gyilkoltak-meg-Putyin-egykori-rivalisat-Borisz-Nyemcovot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c3a498a-56bd-457a-ba14-798ad9d47f0d.jpg","index":0,"item":"bf19e324-e161-45ce-bc03-f7b73638a5b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_Tiz-eve-gyilkoltak-meg-Putyin-egykori-rivalisat-Borisz-Nyemcovot","timestamp":"2025. február. 27. 13:58","title":"Tíz éve gyilkolták meg Putyin legfőbb riválisát, Borisz Nyemcovot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal, melyeket általában okkal nem emel ki a platform algoritmusa.","shortLead":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal...","id":"20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"369b497e-e410-469d-b76d-9049c4f4fa16","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","timestamp":"2025. február. 27. 11:03","title":"Erőszakos és szexuális videók árasztották el az Instagramot, a Meta is megszólalt az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]