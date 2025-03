Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66e39b9b-dbe0-4b8a-aeed-b70a04efe058","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) bemutatta legújabb, mesterséges intelligenciára épülő időjárási modelljét, ami a központ állítása szerint 20 százalékkal túlszárnyalja a legjobb fizikai modelleket is.","shortLead":"Az Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) bemutatta legújabb, mesterséges intelligenciára épülő...","id":"20250302_ecmwf-mesterseges-intelligencia-idojarasmodell-aifs-megjelenes-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e39b9b-dbe0-4b8a-aeed-b70a04efe058.jpg","index":0,"item":"fed6d4d4-8228-43b3-93b0-26429b3c9985","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_ecmwf-mesterseges-intelligencia-idojarasmodell-aifs-megjelenes-pontossag","timestamp":"2025. március. 02. 08:03","title":"1000-szer kevesebbet fogyaszt, mégis jobb 20%-kal: új korszak jöhet az időjárás-előrejelzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az úszó ügyvédje kijelentette, hogy a végsőkig küzdeni fognak az igazukért.","shortLead":"Az úszó ügyvédje kijelentette, hogy a végsőkig küzdeni fognak az igazukért.","id":"20250303_kenderesi-tamas-svajci-legfelsobb-birosag-doppingvetseg-eltiltas-biologiai-utlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3.jpg","index":0,"item":"4e8dc1ab-8a45-4957-b9c9-93c560953223","keywords":null,"link":"/sport/20250303_kenderesi-tamas-svajci-legfelsobb-birosag-doppingvetseg-eltiltas-biologiai-utlevel","timestamp":"2025. március. 03. 20:52","title":"Strasbourgig is elmennének Kenderesi Tamásék, hogy bizonyítsák az igazukat a doppingügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9058dc22-5fa9-4dbc-a341-98ff5fb0eefe","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi barcelonai MWC 2025 szakkiállításon debütált moduláris prototípusa a mobilos világban minden korábbinál jobb képminőséggel kecsegtet.","shortLead":"A Xiaomi barcelonai MWC 2025 szakkiállításon debütált moduláris prototípusa a mobilos világban minden korábbinál jobb...","id":"20250303_xiaomi-modular-phone-concept-leveheto-100-megapixeles-objektiv-leica-kamera-koncepciomobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9058dc22-5fa9-4dbc-a341-98ff5fb0eefe.jpg","index":0,"item":"9c6f10e8-cb3b-4ba9-a444-fbdb69b08c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_xiaomi-modular-phone-concept-leveheto-100-megapixeles-objektiv-leica-kamera-koncepciomobil","timestamp":"2025. március. 03. 12:53","title":"Váratlan újdonság az MWC-n: hatalmas levehető objektíves kamerás mobillal sokkol a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeffbdb0-9c01-413b-a63b-0cc7040e4eb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelentősebb mennyiségben lesznek olyanok is, amelyek kifejezetten teherautó-töltők. ","shortLead":"Jelentősebb mennyiségben lesznek olyanok is, amelyek kifejezetten teherautó-töltők. ","id":"20250303_eu-tamogatas-elektromos-toltopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeffbdb0-9c01-413b-a63b-0cc7040e4eb3.jpg","index":0,"item":"fd664e77-3b5e-487a-9476-fd622ad3fae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_eu-tamogatas-elektromos-toltopont","timestamp":"2025. március. 03. 10:42","title":"Több mint 200 új elektromos töltőpont épül itthon uniós pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy a fiú hogyan halt meg, külső sérüléseket nem találtak a testén.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy a fiú hogyan halt meg, külső sérüléseket nem találtak a testén.","id":"20250303_Orizetbe-vettek-a-holtan-talalt-10-eves-nemet-kisfiu-anyjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"13d88897-d73d-4523-98ef-21ee016d112f","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Orizetbe-vettek-a-holtan-talalt-10-eves-nemet-kisfiu-anyjat","timestamp":"2025. március. 03. 14:05","title":"Őrizetbe vették a Berekfürdőn holtan talált 10 éves német kisfiú anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d71934a-81c2-4555-b78b-b72a2015f526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem megfelelően feltüntetett származási hely, takarítás hiánya, nyomon követhetetlen élelmiszer, és tárolási problémák is felmerültek.","shortLead":"Nem megfelelően feltüntetett származási hely, takarítás hiánya, nyomon követhetetlen élelmiszer, és tárolási problémák...","id":"20250303_Atfogo-ellenorzest-vegeztek-a-Lehel-piacon-ot-hely-kozul-negynel-talaltak-szabalytalansagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d71934a-81c2-4555-b78b-b72a2015f526.jpg","index":0,"item":"1c596f95-4885-4921-a0ee-f64e9bbcefd9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Atfogo-ellenorzest-vegeztek-a-Lehel-piacon-ot-hely-kozul-negynel-talaltak-szabalytalansagot","timestamp":"2025. március. 03. 08:34","title":"Átfogó ellenőrzést végeztek a Lehel piacon, ötből négy helynél találtak szabálytalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","shortLead":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","id":"20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a.jpg","index":0,"item":"b2e4505a-d472-48b0-9244-7ae48ea58844","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","timestamp":"2025. március. 03. 10:15","title":"Ötven éve halt meg Németh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése szerint állapota stabil, de a jövőt illetően az orvosok visszafogottak, mert a katolikus egyházfő állapota akár kritikussá is válhat.","shortLead":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése...","id":"20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"d6eb482e-9a56-47c3-a59b-4df6c274170d","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:52","title":"Új hírek Ferenc pápa állapotáról: stabil, de kritikussá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]