Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8457f3df-0586-40d6-9a13-aa7c6491a5f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen végzett tesztekkel több betegséget sikerült kizárni. ","shortLead":"A helyszínen végzett tesztekkel több betegséget sikerült kizárni. ","id":"20250228_A-WHO-szerint-mergezes-okozhatta-a-rejtelyes-megbetegedeseket-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8457f3df-0586-40d6-9a13-aa7c6491a5f7.jpg","index":0,"item":"d68fe3a1-5ef5-404e-b852-adc7ca629734","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_A-WHO-szerint-mergezes-okozhatta-a-rejtelyes-megbetegedeseket-Kongoban","timestamp":"2025. február. 28. 20:20","title":"A WHO szerint mérgezés okozhatta a rejtélyes megbetegedéseket Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349f9278-e287-4fa2-bad9-b02d85544248","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatos instruálás és segítség nélkül végzi el többlépcsős feladatokat az OpenAI újdonsága, az Operator, amely mostantól a világ nagy részén elérhető. Kontinensünk azonban kivétel, legalábbis egyelőre.","shortLead":"Folyamatos instruálás és segítség nélkül végzi el többlépcsős feladatokat az OpenAI újdonsága, az Operator, amely...","id":"20250302_openai-operator-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349f9278-e287-4fa2-bad9-b02d85544248.jpg","index":0,"item":"3443181c-28a4-40d6-a50e-09ba95c120bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_openai-operator-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 02. 10:03","title":"Mintha csak szellemkezek dolgoznának a számítógépen – ezért nem érhető el Európából az OpenAI nagytudású Operatora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c281c958-9616-4ddb-82ed-43440c6fff50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Körülbelül negyed évvel a megjelenése után már az EU-ban is elérhető az OpenAI Sora, igaz, nincs ingyen.","shortLead":"Körülbelül negyed évvel a megjelenése után már az EU-ban is elérhető az OpenAI Sora, igaz, nincs ingyen.","id":"20250228_openai-sora-video-generalo-mesterseges-intelligencia-eu-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c281c958-9616-4ddb-82ed-43440c6fff50.jpg","index":0,"item":"d13a44e4-1bc3-4058-ad70-d7682588792f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_openai-sora-video-generalo-mesterseges-intelligencia-eu-megjelenes","timestamp":"2025. február. 28. 16:27","title":"Már Magyarországon is elérhető az OpenAI eszköze, amellyel pár szóból lehet videót készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Közben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Washington és Moszkva külpolitikája nagyjából együttállásba került.","shortLead":"Közben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Washington és Moszkva külpolitikája nagyjából...","id":"20250302_Sajat-beketervet-rak-ossze-es-mutat-be-az-USA-nak-Ukrajna-Nagy-Britannia-es-Franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75.jpg","index":0,"item":"77d5f8b8-72c1-42f9-90d6-7b68d6e89f53","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Sajat-beketervet-rak-ossze-es-mutat-be-az-USA-nak-Ukrajna-Nagy-Britannia-es-Franciaorszag","timestamp":"2025. március. 02. 12:35","title":"Saját béketervet rak össze, és mutat be az USA-nak Ukrajna, Nagy-Britannia és Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra fogtunk, a 163 lóerős lágyhibrid dízel 120d-t és az immár „i” jelzés nélküli 300 lovas benzines M135-öt.","shortLead":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra...","id":"20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183.jpg","index":0,"item":"eebbf338-e8da-4bbf-a8fd-de6dab86e5e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 01. 14:00","title":"A legkisebb és legolcsóbb új BMW: teszten a spórolós 120d és a sportos M135","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló pénzekből is – latolgatja Temmel András, a Bamosz főtitkára. A befektetőknek nem szegte kedvét a hozamok megemelt adója, ám azt változatlanul nehéz megítélni, melyik alap mennyire zöld. Interjú.","shortLead":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló...","id":"20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7.jpg","index":0,"item":"590c527f-606f-4545-a8f5-56eb326d5510","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","timestamp":"2025. február. 28. 17:30","title":"„Pénzeső” az állampapírokból: még egyszer nem lesz Budán kutyavásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis Seldon Lycurgus születésének hírét édesanyja, a Neuralink vezetője osztotta meg X-en, két héttel azután, hogy Ashley St. Clair konzervatív influenszer is hasonló hírt közölt.","shortLead":"A kis Seldon Lycurgus születésének hírét édesanyja, a Neuralink vezetője osztotta meg X-en, két héttel azután...","id":"20250301_Megszuletett-Elon-Musk-14-gyereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"be8e94e6-7fd1-4a09-b8d1-3f66c84e47c6","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Megszuletett-Elon-Musk-14-gyereke","timestamp":"2025. március. 01. 15:06","title":"Megszületett Elon Musk 14. gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4436e558-0e1a-4111-a7eb-25de8771f42e","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Nagyon erős mezőnyben versenyeztek a fotósok idén A magyar természetfotó nagydíjáért Az Arany Daru szobrot idén Potyó Imre nyerte, Daróczi Csaba végzett a második, Kaszás Norbert pedig a harmadik helyen. A képekből rendezett Varázslatos Magyarország kiállítást idén hét helyszínen, többek között a Biodómban lehet megtekinteni. ","shortLead":"Nagyon erős mezőnyben versenyeztek a fotósok idén A magyar természetfotó nagydíjáért Az Arany Daru szobrot idén Potyó...","id":"20250228_Varazslatos-Magyarorszag-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4436e558-0e1a-4111-a7eb-25de8771f42e.jpg","index":0,"item":"e2845c46-7e90-4380-a594-66269463538a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250228_Varazslatos-Magyarorszag-galeria","timestamp":"2025. február. 28. 16:30","title":"Ezek voltak az elmúlt év legjobb természetfotói Magyarországon - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]