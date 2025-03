Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai termékekre vonatkozó vám mértékét pedig megemelheti az elnök.","shortLead":"A kínai termékekre vonatkozó vám mértékét pedig megemelheti az elnök.","id":"20250303_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"55d61fe3-431c-4355-a0df-645286b4595f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. március. 03. 13:28","title":"Kedden lépnek életbe Trump Kanadát és Mexikót sújtó vámjai, de a mértékük még bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője beszélt a készülő „brutális” törvényekről, Magyar Péterről pedig azt mondta, hogy az egyik legirritálóbb fideszesből a legszerethetőbb baloldali lett.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője beszélt a készülő „brutális” törvényekről, Magyar Péterről pedig azt mondta, hogy az egyik...","id":"20250303_Kocsis-Mate-Mi-kepezhetunk-hidat-az-Egyesult-Allamok-es-az-Europai-Unio-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"e6068b8d-71da-4dd0-b6b2-4d356e483a00","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Kocsis-Mate-Mi-kepezhetunk-hidat-az-Egyesult-Allamok-es-az-Europai-Unio-kozott","timestamp":"2025. március. 03. 08:37","title":"Kocsis Máté elmondta, mit terveznek a szerintük Soros-bérenc sajtó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7852dd-a89b-457a-8e3b-ebc348658221","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Barcelonában tartották meg a legdurvább Porsche Taycant is simán verő Xiaomi SU7 Ultra európai premierjét – ott voltunk, mutatjuk mit láttunk.","shortLead":"Barcelonában tartották meg a legdurvább Porsche Taycant is simán verő Xiaomi SU7 Ultra európai premierjét – ott...","id":"20250303_europaban-az-1548-loeros-csucs-Xiaomi-SU7-Ultra-teszt-velemeny-mwc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c7852dd-a89b-457a-8e3b-ebc348658221.jpg","index":0,"item":"76bd37de-b9e8-4f28-b169-7ddca22c9170","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_europaban-az-1548-loeros-csucs-Xiaomi-SU7-Ultra-teszt-velemeny-mwc","timestamp":"2025. március. 03. 09:49","title":"Európában az 1548 lóerős csúcs Xiaomi: Ultra mobillal fotóztuk körbe az Ultra autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből. A bank 132 milliárd forint profitot hozott össze.","shortLead":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből...","id":"20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d.jpg","index":0,"item":"c8382ff0-303d-42be-92cb-9c4a600be120","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","timestamp":"2025. március. 03. 11:00","title":"Erste: Sokkal több lakáshitelt és személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok, rengeteg pénzt költenek külföldi webshopoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy a fiú hogyan halt meg, külső sérüléseket nem találtak a testén.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy a fiú hogyan halt meg, külső sérüléseket nem találtak a testén.","id":"20250303_Orizetbe-vettek-a-holtan-talalt-10-eves-nemet-kisfiu-anyjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"13d88897-d73d-4523-98ef-21ee016d112f","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Orizetbe-vettek-a-holtan-talalt-10-eves-nemet-kisfiu-anyjat","timestamp":"2025. március. 03. 14:05","title":"Őrizetbe vették a Berekfürdőn holtan talált 10 éves német kisfiú anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","shortLead":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","id":"20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e.jpg","index":0,"item":"2db953e1-a094-4a26-866e-7cd3b5c87c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","timestamp":"2025. március. 03. 14:03","title":"Vucsics félkegyelműnek nevezte a szerb közmédia egyik újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló mesterséges intelligencia. A fejlesztés nyertese a beteg lehet, aki jobb diagnózist és hatékonyabb kezelést kaphat. ","shortLead":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló...","id":"20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac.jpg","index":0,"item":"dc792f9c-939b-4bc9-88da-ca1a744f8ac6","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","timestamp":"2025. március. 04. 11:31","title":"Mit keres a matematikus a háziorvosi rendelőben, ha nincs panasza? Hatalmas változások jöhetnek az EESZT-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e289e-be6e-417f-83a5-c55e6b8e2479","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyorséttermek parkolóiban egyre gyakorbb látvány egy töltőoszlop. ","shortLead":"A gyorséttermek parkolóiban egyre gyakorbb látvány egy töltőoszlop. ","id":"20250304_A-KFC-parkoloiban-is-megjelennek-a-villanyautotoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e289e-be6e-417f-83a5-c55e6b8e2479.jpg","index":0,"item":"6ba989e8-8512-436c-bca6-85d0c53b4e72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_A-KFC-parkoloiban-is-megjelennek-a-villanyautotoltok","timestamp":"2025. március. 04. 08:03","title":"A KFC parkolóiban is megjelennek a villanyautótöltők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]