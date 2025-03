Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e2ae29-a979-4876-993d-b1923790fd06","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nemcsak a Xiaomi, hanem a Realme is előrukkolt Barcelonában egy elképesztő kamerás mobilprototípussal.","shortLead":"Nemcsak a Xiaomi, hanem a Realme is előrukkolt Barcelonában egy elképesztő kamerás mobilprototípussal.","id":"20250304_cserelheto-objektives-mobil-realme-leica-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e2ae29-a979-4876-993d-b1923790fd06.jpg","index":0,"item":"64143545-7fc8-43f2-bef0-2e354e844477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_cserelheto-objektives-mobil-realme-leica-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 04. 08:24","title":"Még egy őrült kamerás mobil érkezik, kezünkben a legújabb Realme, cserélhető objektívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Közelebb van a műholdas mobiltelefonálás, mint néhány éve látszott. Kína egészen eltérő technikával körözte le az amerikai Starlink rendszert – igaz, csak a világ egy részén. ","shortLead":"Közelebb van a műholdas mobiltelefonálás, mint néhány éve látszott. Kína egészen eltérő technikával körözte le...","id":"20250303_hvg-muholdas-telefonalas-huawei-starlink-kina-usa-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9.jpg","index":0,"item":"1bad5da5-9bf1-4aac-bb84-43c3c44f1363","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-muholdas-telefonalas-huawei-starlink-kina-usa-elon-musk","timestamp":"2025. március. 03. 16:30","title":"Kína négy műholddal nyomná le a több ezerrel próbálkozó Musk-rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon egy kézzelfoghatóbb megoldással állt elő a Magyar Telekomot is birtokló Deutsche Telekom. A Magenta AI a telekomos készülékeken fut majd, az operációs rendszerbe hegesztve segíti a felhasználókat különféle élethelyzetekben.","shortLead":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon...","id":"20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f.jpg","index":0,"item":"45097023-ded1-4ab9-8c97-41ef3f68dbf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 17:28","title":"A Telekom előállt az idei legnagyobb újdonságával, a Magenta AI-tól nagyon sokat vár a szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26a7565-be84-4e69-a4f7-99d12db90e12","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Csak úgy röpködnek a százmilliárdok, ha belenézünk az MNB alapítványainak pénzügyeibe. Bár próbálnak mindent eltitkolni, néhány ügyleten keresztül szépen lekövethető, hogyan veszítették el közpénz jellegüket a milliárdok és jutottak a Matolcsy-családhoz köthető körökhöz.","shortLead":"Csak úgy röpködnek a százmilliárdok, ha belenézünk az MNB alapítványainak pénzügyeibe. Bár próbálnak mindent...","id":"20250303_hvg-matolcsy-adam-mnb-vagyonosodas-pallasathene-alapitvanyok-matolcsy-kor-kozpenz-elso-verig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d26a7565-be84-4e69-a4f7-99d12db90e12.jpg","index":0,"item":"4063f3c6-cf7a-4bfe-aff4-a5ad5019cbe4","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-matolcsy-adam-mnb-vagyonosodas-pallasathene-alapitvanyok-matolcsy-kor-kozpenz-elso-verig","timestamp":"2025. március. 03. 12:00","title":"Így futotta a közpénzjellegét elveszítő százmilliárdokból Matolcsy György fia és barátai luxuséletmódjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","shortLead":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","id":"20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"02b579a5-5de8-4fcb-9f69-6e174f8fdbed","keywords":null,"link":"/360/20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","timestamp":"2025. március. 05. 07:30","title":"Gustav Gressel: Moszkva akár már jövőre ráronthat valamelyik uniós tagállamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7fa7d4-9ac8-4357-8d1d-9f5af73b4c53","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ausztrál James Harrison 63 éven át adott vért, hogy abból egy ritka antitestet nyerjenek ki a szakemberek.","shortLead":"Az ausztrál James Harrison 63 éven át adott vért, hogy abból egy ritka antitestet nyerjenek ki a szakemberek.","id":"20250304_james-harrison-veradas-verado-anti-d-antitest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e7fa7d4-9ac8-4357-8d1d-9f5af73b4c53.jpg","index":0,"item":"38f946c2-dbad-4e48-8037-3478294c368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_james-harrison-veradas-verado-anti-d-antitest","timestamp":"2025. március. 04. 11:03","title":"Meghalt az önkéntes véradó, akinek 2,4 millió csecsemő köszönhette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf5cae2-f7cc-4024-9e05-16e533d0e7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente szarajevói látogatása elmaradt, viszont Banja Lukába, a boszniai szerbek székhelyére eljutott, ahol gyorsan el is mondta, hogy nem Milorad Dodik, hanem az ukrajnai béke ellen tevékenykedő nyugati kormányok akarják destabilizálni az országot.","shortLead":"Magyar Levente szarajevói látogatása elmaradt, viszont Banja Lukába, a boszniai szerbek székhelyére eljutott, ahol...","id":"20250303_kulugyi-allamtitkar-magyar-levente-bosznia-dodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf5cae2-f7cc-4024-9e05-16e533d0e7e4.jpg","index":0,"item":"e1156d8b-5223-4a21-a3d8-10c780501687","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_kulugyi-allamtitkar-magyar-levente-bosznia-dodik","timestamp":"2025. március. 03. 20:41","title":"A magyar külügyi államtitkár gépét nem engedte be az országba a bosnyák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]