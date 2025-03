Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","id":"20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"68112155-cabf-4951-9201-545ada5ff0f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","timestamp":"2025. március. 04. 08:18","title":"„Ez szerepelni fog a történelemkönyvekben” – reagált az amerikai katonai segélyek felfüggesztésére egy ukrán képviselő, aki Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna, a TVP műsorában. A „Magyarország szégyensapkát kap?” felvezetésű anyag keményen kritizálta az Orbán-kormány uniós ténykedését is.","shortLead":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna...","id":"20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025.jpg","index":0,"item":"e76e28d0-9cb3-4cf9-86ba-6e6ec7a6ee40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","timestamp":"2025. március. 04. 14:27","title":"Nekiment Orbánnak a lengyel közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tervét a szabad pénzeszközeik központosítására. Közben Karácsony Gergely főpolgármester Luxemburgba készül, hogy pénzt szerezzen a rákosrendezői fejlesztésre.","shortLead":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági...","id":"20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912.jpg","index":0,"item":"1e52a133-9a54-4d76-8e7f-5c9133bace86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","timestamp":"2025. március. 04. 15:17","title":"„Nonszensz, hogy az önkormányzatok a nap végén elutalnák a kassza tartalmát az államnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff93222f-4fce-4d6d-9f8f-3a743e73439e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A svájci cég pénzügyi vezetője szerint így már olcsóbb Európából szállítaniuk, és a fogyasztói haragtól sem kell tartaniuk, ha a csokipapíron nem szerepel, hogy „made in USA.”","shortLead":"A svájci cég pénzügyi vezetője szerint így már olcsóbb Európából szállítaniuk, és a fogyasztói haragtól sem kell...","id":"20250304_lindt-csoki-usa-kanada-europa-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff93222f-4fce-4d6d-9f8f-3a743e73439e.jpg","index":0,"item":"21cb276c-16d0-4113-a1be-aac333a729b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lindt-csoki-usa-kanada-europa-vam","timestamp":"2025. március. 04. 21:54","title":"A Lindt a vámok miatt mostantól Amerika helyett Európából visz csokit Kanadába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőkeemelést hajtottak végre a Dorothea Hotelt üzemeltető cégben. Több mint egymilliárd forint a kisebbségi tulajdonostól jött, amely mögött egy Tiborcz Istvánhoz köthető magántőkealap áll, amibe az állam is beszállt 50 milliárd forint „kríziskezelési” pénzzel.","shortLead":"Tőkeemelést hajtottak végre a Dorothea Hotelt üzemeltető cégben. Több mint egymilliárd forint a kisebbségi...","id":"20250305_Rejtelyes-forrasbol-15-milliard-forintot-pumpaltak-Tiborcz-Istvan-luxusszallodajaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f.jpg","index":0,"item":"9b53ec0f-7624-4ea7-bb40-64d470476698","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Rejtelyes-forrasbol-15-milliard-forintot-pumpaltak-Tiborcz-Istvan-luxusszallodajaba","timestamp":"2025. március. 05. 09:38","title":"Rejtélyes forrásból 1,5 milliárd forintot pumpáltak Tiborcz István luxusszállodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkészítette a KSH a 2024-es GDP-adat részleteit, és bemutatta, hogyan lett a kormány 4 százalékos ígérete helyett csak 0,6 százalékos a növekedés. Az emberek már újra kezdenek vásárolni és ezzel pörgetni a gazdaságot, a cégek azonban nagyon óvatosak, és pont azok az ágazatok teljesítenek igazán rosszul, amelyekre feltették a jövőt.","shortLead":"Elkészítette a KSH a 2024-es GDP-adat részleteit, és bemutatta, hogyan lett a kormány 4 százalékos ígérete helyett csak...","id":"20250304_KSH-gdp-reszletes-auto-akku-mezogazdasag-ipar-szolgaltatas-novekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f.jpg","index":0,"item":"9799034b-90a6-4dce-8773-871d2e553b38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_KSH-gdp-reszletes-auto-akku-mezogazdasag-ipar-szolgaltatas-novekedes-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 08:51","title":"KSH: A rémes autó- és akkuipar az aszállyal együtt elintézte, hogy a közelében se legyünk a kormány növekedési tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Frierdrich Merzék nem akarnak akadályokba ütközni, ezért a leköszönő parlamenten igyekeznek keresztülvinni a javaslatukat.","shortLead":"Frierdrich Merzék nem akarnak akadályokba ütközni, ezért a leköszönő parlamenten igyekeznek keresztülvinni...","id":"20250305_nemetorszag-friedrich-merz-hadsereg-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d.jpg","index":0,"item":"38a87d45-44d2-44e7-958d-e53c8297c461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_nemetorszag-friedrich-merz-hadsereg-gazdasag","timestamp":"2025. március. 05. 11:01","title":"Csillagászati összegből újítaná meg a hadsereget és a gazdaságot az új német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf5cae2-f7cc-4024-9e05-16e533d0e7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente szarajevói látogatása elmaradt, viszont Banja Lukába, a boszniai szerbek székhelyére eljutott, ahol gyorsan el is mondta, hogy nem Milorad Dodik, hanem az ukrajnai béke ellen tevékenykedő nyugati kormányok akarják destabilizálni az országot.","shortLead":"Magyar Levente szarajevói látogatása elmaradt, viszont Banja Lukába, a boszniai szerbek székhelyére eljutott, ahol...","id":"20250303_kulugyi-allamtitkar-magyar-levente-bosznia-dodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf5cae2-f7cc-4024-9e05-16e533d0e7e4.jpg","index":0,"item":"e1156d8b-5223-4a21-a3d8-10c780501687","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_kulugyi-allamtitkar-magyar-levente-bosznia-dodik","timestamp":"2025. március. 03. 20:41","title":"A magyar külügyi államtitkár gépét nem engedte be az országba a bosnyák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]