Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","shortLead":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","id":"20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff.jpg","index":0,"item":"015f9651-d442-42c5-a8a7-9941e6500570","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Oroszországnak nagyon fáj Macron tegnapi beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ba22ce-8503-444f-b514-ae158e633440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Affleck 13 éves fia egy 6000 dolláros Nike sportcipőt nézett ki magának. Így reagált a gazdag, de szigorú apa.","shortLead":"Affleck 13 éves fia egy 6000 dolláros Nike sportcipőt nézett ki magának. Így reagált a gazdag, de szigorú apa.","id":"20250306_ben-affleck-fia-cipo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ba22ce-8503-444f-b514-ae158e633440.jpg","index":0,"item":"2aa806e7-9775-48e0-9098-7b6a7e88a466","keywords":null,"link":"/elet/20250306_ben-affleck-fia-cipo","timestamp":"2025. március. 06. 10:41","title":"Ezt mondta Ben Affleck a fiának, akinek egy kétmillió forintos cipőre fájt a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A holland csapat szerint azért kell kevesebbet fizetniük, mert az UEFA figyelembe vette a helyi biztonságiak túlzottan erőszakos fellépését.","shortLead":"A holland csapat szerint azért kell kevesebbet fizetniük, mert az UEFA figyelembe vette a helyi biztonságiak túlzottan...","id":"20250306_ferencvaros-az-alkmaar-uefa-buntetes-rendbontas-biztonsagiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b.jpg","index":0,"item":"ea740302-6983-4a21-9135-96c88e0325a0","keywords":null,"link":"/sport/20250306_ferencvaros-az-alkmaar-uefa-buntetes-rendbontas-biztonsagiak","timestamp":"2025. március. 06. 05:38","title":"A Fradit és az AZ Alkmaart is megbüntették a budapesti meccsen történt rendbontás miatt, előbbi kapta a nagyobb bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28654d-04d7-43bf-bb09-ba09d33f59ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai gyorséttermekben vastagon zsíros felületeket, földön tárolt alapanyagokat, penészt és mocskot találtak az ellenőrök, így felfüggesztették a működésüket. Még aznap megint ki kellett szállniuk, mert a két büfé újranyitott.","shortLead":"A kínai gyorséttermekben vastagon zsíros felületeket, földön tárolt alapanyagokat, penészt és mocskot találtak...","id":"20250306_mocskos-kinai-bufek-bezaratas-nkfh-fogyasztovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e28654d-04d7-43bf-bb09-ba09d33f59ab.jpg","index":0,"item":"7fe7b3b0-0c09-41c2-9ebd-949f857231eb","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_mocskos-kinai-bufek-bezaratas-nkfh-fogyasztovedelem","timestamp":"2025. március. 06. 12:42","title":"Egy nap alatt kétszer záratott be két koszos budai büfét a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható végig.","shortLead":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható...","id":"20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895.jpg","index":0,"item":"5e74508a-013c-4669-9926-12e5afdf24b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","timestamp":"2025. március. 06. 15:00","title":"A világ, ahogy Barkóczi Noémi látja - lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van rá tudományos magyarázat.","shortLead":"Van rá tudományos magyarázat.","id":"20250306_Miert-idegesit-minket-ha-visszahalljuk-a-sajat-hangunkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40.jpg","index":0,"item":"5f03de74-742a-4f1b-9ede-f66028374e76","keywords":null,"link":"/elet/20250306_Miert-idegesit-minket-ha-visszahalljuk-a-sajat-hangunkat","timestamp":"2025. március. 06. 07:01","title":"Miért idegesít minket, ha visszahalljuk a saját hangunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","shortLead":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","id":"20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7.jpg","index":0,"item":"1e523a8c-c4a3-43cd-a7b5-5fe905761f5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","timestamp":"2025. március. 07. 08:46","title":"5 perc, 300 km: új szintre emeli az autótöltést a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tisztségviselők állítják, hogy a tartalék indító készlete nem az adófizetők pénzéből, hanem a büntetőeljárások során elkobzott összegekből áll.","shortLead":"Az amerikai tisztségviselők állítják, hogy a tartalék indító készlete nem az adófizetők pénzéből, hanem...","id":"20250307_Trump-hivatalosan-is-elrendelte-a-strategiai-kriptodeviza-tartalek-letesiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"6e1f1125-866d-4df0-b7dc-dafc07e75132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_Trump-hivatalosan-is-elrendelte-a-strategiai-kriptodeviza-tartalek-letesiteset","timestamp":"2025. március. 07. 13:56","title":"Trump hivatalosan is elrendelte a stratégiai kriptodeviza-tartalék létesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]